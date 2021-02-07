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Назван неочевидный признак серьезных заболеваний
Назван неочевидный признак серьезных заболеваний
Темные круги вокруг глаз могут свидетельствовать о наличии серьезных заболеваниях внутренних органов, об этом "Пятому каналу" рассказала врач-иммунолог,... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T02:01
2021-02-07T02:01
россия
здоровье
общество
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Темные круги вокруг глаз могут свидетельствовать о наличии серьезных заболеваниях внутренних органов, об этом "Пятому каналу" рассказала врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Ксения Бочарова.По ее словам, режим дня и образ жизни оказывают сильное влияние на состояние и цвет кожи в этой области. "Синяки или круги под глазами — всегда их причиной служит, скорее всего, ряд факторов, таких как недосыпание, употребление большого количества чая, кофе, курение, негативно сказывающийся на нас образ жизни, нерациональное сочетание времени труда и отдыха, ночная работа, долгое сидение за компьютером, долгое использование гаджетов и так далее", — заявила специалист.Вместе с тем появление темных кругов под глазами может свидетельствовать о наличии серьезных болезней, предупредила она. Так, это явление может указывать на развитие гипоксии — кислородного голодания."Чаще всего кислородное голодание тканей связанно с нехваткой жизненно-важных микроэлементов, таких как железо. Оно может быть связано с тем, что у человека есть заболевания печени или почек, которые требуют своевременного обращения к терапевту и уточнение причины появления синяков под глазами", — пояснила Бочарова.При этом в некоторых случаях темные круги под глазами могут быть индивидуальным вариантом нормы, так как кожа в этой области очень тонкая, и с возрастом она все больше истончается."Прежде всего обратиться нужно к терапевту и уточнить причину появления кругов под глазами, исключить наиболее частные медицинские проблемы — анемию, заболевания почек, печени, сердечно-сосудистой, дыхательной системы и так далее", — заключила врач.
https://ria.ru/20210205/rak-1596100882.html
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россия, здоровье, общество

Назван неочевидный признак серьезных заболеваний

02:01 07.02.2021
 
© Depositphotos / piotr_marcinskiПробуждение
Пробуждение - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© Depositphotos / piotr_marcinski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Темные круги вокруг глаз могут свидетельствовать о наличии серьезных заболеваниях внутренних органов, об этом "Пятому каналу" рассказала врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Ксения Бочарова.
По ее словам, режим дня и образ жизни оказывают сильное влияние на состояние и цвет кожи в этой области. "Синяки или круги под глазами — всегда их причиной служит, скорее всего, ряд факторов, таких как недосыпание, употребление большого количества чая, кофе, курение, негативно сказывающийся на нас образ жизни, нерациональное сочетание времени труда и отдыха, ночная работа, долгое сидение за компьютером, долгое использование гаджетов и так далее", — заявила специалист.
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Вместе с тем появление темных кругов под глазами может свидетельствовать о наличии серьезных болезней, предупредила она. Так, это явление может указывать на развитие гипоксии — кислородного голодания.
"Чаще всего кислородное голодание тканей связанно с нехваткой жизненно-важных микроэлементов, таких как железо. Оно может быть связано с тем, что у человека есть заболевания печени или почек, которые требуют своевременного обращения к терапевту и уточнение причины появления синяков под глазами", — пояснила Бочарова.
При этом в некоторых случаях темные круги под глазами могут быть индивидуальным вариантом нормы, так как кожа в этой области очень тонкая, и с возрастом она все больше истончается.
"Прежде всего обратиться нужно к терапевту и уточнить причину появления кругов под глазами, исключить наиболее частные медицинские проблемы — анемию, заболевания почек, печени, сердечно-сосудистой, дыхательной системы и так далее", — заключила врач.
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