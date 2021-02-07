Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210207/koronavirus-1596423078.html
В Германии 14 привитых от коронавируса заразились британским штаммом
В Германии 14 привитых от коронавируса заразились британским штаммом
В Нижней Саксонии на северо-западе Германии 14 постояльцев дома престарелых заразились британским штаммом SARS-CoV-2 после прививки от коронавируса Pfizer. Об... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T20:59
2021-02-07T21:26
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
нижняя саксония
здоровье - общество
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/10/1593299853_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_3f0ea70d2a5dd34a1369dbdb2923129e.jpg
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Нижней Саксонии на северо-западе Германии 14 постояльцев дома престарелых заразились британским штаммом SARS-CoV-2 после прививки от коронавируса Pfizer. Об этом пишет Focus со ссылкой на заявление местных властей."В доме престарелых в Бельме произошла вспышка заражения британским вариантом коронавируса B.1.1.7. У 14 постояльцев была выявлена мутация, хотя всем проживающим 25 января была сделана вторая прививка", — говорится в сообщении.Всех постояльцев дома престарелых, а также сотрудников и членов их семей поместили на карантин.Как сообщил представитель района Оснабрюк Буркхард Рипенхофф, у всех зараженных болезнь протекала в бессимптомной или легкой форме, что, по мнению врачей, может быть связано с эффектом от вакцинации.Сейчас в Евросоюзе одобрили три вакцины от коронавируса: от американского фармгиганта Pfizer и немецкого стартапа BioNTech, компании Moderna, а также препарат от AstraZeneca, созданный в сотрудничестве с Оксфордским университетом.
https://ria.ru/20210206/volna-1596345414.html
нижняя саксония
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/10/1593299853_259:247:2661:2048_1920x0_80_0_0_b034fb69798c35933d79b73a19fcec69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, нижняя саксония, здоровье - общество, германия, в мире

В Германии 14 привитых от коронавируса заразились британским штаммом

20:59 07.02.2021 (обновлено: 21:26 07.02.2021)
 
© REUTERS / Gleb GaranichМедицинский работник возле больницы для пациентов c коронавирусом (COVID-19) в Киеве, Украина
Медицинский работник возле больницы для пациентов c коронавирусом (COVID-19) в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© REUTERS / Gleb Garanich
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Нижней Саксонии на северо-западе Германии 14 постояльцев дома престарелых заразились британским штаммом SARS-CoV-2 после прививки от коронавируса Pfizer. Об этом пишет Focus со ссылкой на заявление местных властей.
"В доме престарелых в Бельме произошла вспышка заражения британским вариантом коронавируса B.1.1.7. У 14 постояльцев была выявлена мутация, хотя всем проживающим 25 января была сделана вторая прививка", — говорится в сообщении.
Отделение больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
6 февраля, 22:29Распространение коронавируса
Вирусологи рассказали, какой будет третья волна пандемии COVID-19
Всех постояльцев дома престарелых, а также сотрудников и членов их семей поместили на карантин.
Как сообщил представитель района Оснабрюк Буркхард Рипенхофф, у всех зараженных болезнь протекала в бессимптомной или легкой форме, что, по мнению врачей, может быть связано с эффектом от вакцинации.
Сейчас в Евросоюзе одобрили три вакцины от коронавируса: от американского фармгиганта Pfizer и немецкого стартапа BioNTech, компании Moderna, а также препарат от AstraZeneca, созданный в сотрудничестве с Оксфордским университетом.
Как остановить коронавирус - РИА Новости, 1920, 21.03.2020
21 марта 2020, 07:57Распространение коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Нижняя СаксонияЗдоровье - ОбществоГерманияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:25В школах Дальнего Востока массово отменили занятия из-за "минирований"
06:03Исследование: россияне в январе закупились бензином премиальных марок
05:51На Сахалине не подтвердилась информация о минировании школ
05:49Опрос: 56% американцев поддерживали запрет Трампу занимать госдолжности
05:33"Известия": детям силовиков хотят дать преимущества при приеме в вузы
05:12СМИ: США вернутся в Совет по правам человека ООН в качестве наблюдателя
04:54Ученые: в США стремительно распространяется британский штамм коронавируса
04:46На месте пожара в доме в Якутске обнаружили тело погибшего
04:25Японцев огорчила вакцинация от COVID-19 на Южных Курилах
04:09Названы опасные вещества в питьевой воде
04:07В Минздраве пациентам с диабетом рекомендовали вакцинацию от COVID-19
04:00В четыре района Чукотки поступили сообщения о минировании школ
03:58В Благовещенске прервали занятия в школах из-за сообщений о "минировании"
03:53Врач рассказал, как правильно одеваться в морозы
03:35В России предложили не допускать до выборов физлиц-иноагентов
03:22Вильфанд спрогнозировал аномально теплую погоду в азиатской части России
03:18Источник: Россия в марте запустит с Байконура около 40 спутников
03:18Юрист пояснил, почему лучше не звонить с чужого телефона
03:09В Приморье расселили пенсионеров, живших в заброшенном доме без окон
03:05Российские ученые предложили гарантированную защиту от НАТО
Лента новостейМолния