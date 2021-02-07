https://ria.ru/20210207/koronavirus-1596423078.html
В Германии 14 привитых от коронавируса заразились британским штаммом
В Германии 14 привитых от коронавируса заразились британским штаммом
В Нижней Саксонии на северо-западе Германии 14 постояльцев дома престарелых заразились британским штаммом SARS-CoV-2 после прививки от коронавируса Pfizer. Об... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T20:59
2021-02-07T20:59
2021-02-07T21:26
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нижняя саксония
здоровье - общество
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Нижней Саксонии на северо-западе Германии 14 постояльцев дома престарелых заразились британским штаммом SARS-CoV-2 после прививки от коронавируса Pfizer. Об этом пишет Focus со ссылкой на заявление местных властей."В доме престарелых в Бельме произошла вспышка заражения британским вариантом коронавируса B.1.1.7. У 14 постояльцев была выявлена мутация, хотя всем проживающим 25 января была сделана вторая прививка", — говорится в сообщении.Всех постояльцев дома престарелых, а также сотрудников и членов их семей поместили на карантин.Как сообщил представитель района Оснабрюк Буркхард Рипенхофф, у всех зараженных болезнь протекала в бессимптомной или легкой форме, что, по мнению врачей, может быть связано с эффектом от вакцинации.Сейчас в Евросоюзе одобрили три вакцины от коронавируса: от американского фармгиганта Pfizer и немецкого стартапа BioNTech, компании Moderna, а также препарат от AstraZeneca, созданный в сотрудничестве с Оксфордским университетом.
https://ria.ru/20210206/volna-1596345414.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, нижняя саксония, здоровье - общество, германия, в мире
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости.
В Нижней Саксонии
на северо-западе Германии
14 постояльцев дома престарелых заразились британским штаммом SARS-CoV-2 после прививки от коронавируса Pfizer. Об этом пишет Focus
со ссылкой на заявление местных властей.
"В доме престарелых в Бельме произошла вспышка заражения британским вариантом коронавируса B.1.1.7. У 14 постояльцев была выявлена мутация, хотя всем проживающим 25 января была сделана вторая прививка", — говорится в сообщении.
Всех постояльцев дома престарелых, а также сотрудников и членов их семей поместили на карантин.
Как сообщил представитель района Оснабрюк Буркхард Рипенхофф, у всех зараженных болезнь протекала в бессимптомной или легкой форме, что, по мнению врачей, может быть связано с эффектом от вакцинации.
Сейчас в Евросоюзе одобрили три вакцины от коронавируса: от американского фармгиганта Pfizer и немецкого стартапа BioNTech, компании Moderna, а также препарат от AstraZeneca, созданный в сотрудничестве с Оксфордским университетом.