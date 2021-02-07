https://ria.ru/20210207/koronavirus-1596423078.html

В Германии 14 привитых от коронавируса заразились британским штаммом

В Германии 14 привитых от коронавируса заразились британским штаммом

В Нижней Саксонии на северо-западе Германии 14 постояльцев дома престарелых заразились британским штаммом SARS-CoV-2 после прививки от коронавируса Pfizer. Об... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T20:59

2021-02-07T20:59

2021-02-07T21:26

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

нижняя саксония

здоровье - общество

германия

в мире

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Нижней Саксонии на северо-западе Германии 14 постояльцев дома престарелых заразились британским штаммом SARS-CoV-2 после прививки от коронавируса Pfizer. Об этом пишет Focus со ссылкой на заявление местных властей."В доме престарелых в Бельме произошла вспышка заражения британским вариантом коронавируса B.1.1.7. У 14 постояльцев была выявлена мутация, хотя всем проживающим 25 января была сделана вторая прививка", — говорится в сообщении.Всех постояльцев дома престарелых, а также сотрудников и членов их семей поместили на карантин.Как сообщил представитель района Оснабрюк Буркхард Рипенхофф, у всех зараженных болезнь протекала в бессимптомной или легкой форме, что, по мнению врачей, может быть связано с эффектом от вакцинации.Сейчас в Евросоюзе одобрили три вакцины от коронавируса: от американского фармгиганта Pfizer и немецкого стартапа BioNTech, компании Moderna, а также препарат от AstraZeneca, созданный в сотрудничестве с Оксфордским университетом.

https://ria.ru/20210206/volna-1596345414.html

нижняя саксония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, нижняя саксония, здоровье - общество, германия, в мире