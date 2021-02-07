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Распространение коронавируса
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Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 выявлен за последние сутки в Туве - 0,1%, в числе регионов с наименьшими темпами прироста остается и Москва, сообщили... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T11:10
2021-02-07T11:10
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ханты-мансийский автономный округ
костромская область
мурманская область
республика тыва
общество
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 выявлен за последние сутки в Туве - 0,1%, в числе регионов с наименьшими темпами прироста остается и Москва, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва 0,1%, 2. Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Москва, Республика Хакасия 0,2%", - говорится в сообщении.Темп прироста 0,3% отмечен в Ингушетии, Адыгее, Дагестане, Псковской области, Якутии, на Алтае, в Томской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Чечне, Мурманской области, Карачаево-Черкесии, Кемеровской области, Санкт-Петербурге и Костромской области.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, костромская область, мурманская область, республика тыва, общество

Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

11:10 07.02.2021
 
© РИА Новости / Илья ПиталевМедик и пациент в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медик и пациент в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 выявлен за последние сутки в Туве - 0,1%, в числе регионов с наименьшими темпами прироста остается и Москва, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва 0,1%, 2. Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Москва, Республика Хакасия 0,2%", - говорится в сообщении.
Темп прироста 0,3% отмечен в Ингушетии, Адыгее, Дагестане, Псковской области, Якутии, на Алтае, в Томской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Чечне, Мурманской области, Карачаево-Черкесии, Кемеровской области, Санкт-Петербурге и Костромской области.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округКостромская областьМурманская областьРеспублика ТываОбщество
 
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