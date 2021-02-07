https://ria.ru/20210207/koronavirus-1596371409.html

Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 выявлен за последние сутки в Туве - 0,1%, в числе регионов с наименьшими темпами прироста остается и Москва, сообщили... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T11:10

2021-02-07T11:10

2021-02-07T11:10

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ханты-мансийский автономный округ

костромская область

мурманская область

республика тыва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588250573_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_0b0fd9b0a0dcf94f7dd87045d13f8e82.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 выявлен за последние сутки в Туве - 0,1%, в числе регионов с наименьшими темпами прироста остается и Москва, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва 0,1%, 2. Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Москва, Республика Хакасия 0,2%", - говорится в сообщении.Темп прироста 0,3% отмечен в Ингушетии, Адыгее, Дагестане, Псковской области, Якутии, на Алтае, в Томской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Чечне, Мурманской области, Карачаево-Черкесии, Кемеровской области, Санкт-Петербурге и Костромской области.

ханты-мансийский автономный округ

костромская область

мурманская область

республика тыва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, костромская область, мурманская область, республика тыва, общество