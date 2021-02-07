https://ria.ru/20210207/koronavirus-1596371097.html

В России за сутки выписали 19 884 переболевших COVID-19

В России за сутки выписали 19 884 переболевших COVID-19

За сутки в России выписаны 19 884 человека после COVID-19, за все время - 3 456 210, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T11:07

2021-02-07T11:07

2021-02-07T11:07

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. За сутки в России выписаны 19 884 человека после COVID-19, за все время - 3 456 210, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 884 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 456 210", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 3657, Санкт-Петербурге - 2339, Подмосковье - 950.

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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