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В России за сутки выписали 19 884 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 19 884 переболевших COVID-19
За сутки в России выписаны 19 884 человека после COVID-19, за все время - 3 456 210, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T11:07
2021-02-07T11:07
2021-02-07T11:07
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. За сутки в России выписаны 19 884 человека после COVID-19, за все время - 3 456 210, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 884 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 456 210", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 3657, Санкт-Петербурге - 2339, Подмосковье - 950.
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