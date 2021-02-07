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В России за сутки умерли 432 пациента с коронавирусом
В России за сутки умерли 432 пациента с коронавирусом
За сутки в России подтверждены 432 смерти с COVID-19, 64 из них - в Москве, за все время скончались 76 661 человек с заболеванием, сообщили журналистам в... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T11:03
2021-02-07T11:03
2021-02-07T11:20
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 432 смерти с COVID-19, 64 из них - в Москве, за все время скончались 76 661 человек с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 432 смерти... За весь период по России умерло 76 661 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве скончались 64, Санкт-Петербурге - 39, Подмосковье – 33 человека с коронавирусом. Общее число смертей с коронавирусом в столице выросло до 13896.
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, московская область (подмосковье), общество