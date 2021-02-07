https://ria.ru/20210207/koronavirus-1596370486.html

В России за сутки умерли 432 пациента с коронавирусом

В России за сутки умерли 432 пациента с коронавирусом

За сутки в России подтверждены 432 смерти с COVID-19, 64 из них - в Москве, за все время скончались 76 661 человек с заболеванием, сообщили журналистам в... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T11:03

2021-02-07T11:03

2021-02-07T11:20

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 432 смерти с COVID-19, 64 из них - в Москве, за все время скончались 76 661 человек с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 432 смерти... За весь период по России умерло 76 661 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве скончались 64, Санкт-Петербурге - 39, Подмосковье – 33 человека с коронавирусом. Общее число смертей с коронавирусом в столице выросло до 13896.

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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