https://ria.ru/20210207/koronavirus-1596366231.html
Инфекционист рассказал о течении повторного заболевания COVID-19
Инфекционист рассказал о течении повторного заболевания COVID-19
Повторное заболевание коронавирусом почти у всех протекает в легкой форме, часто люди даже не замечают того, что заразились второй раз, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T10:12
2021-02-07T10:12
2021-02-07T10:12
распространение коронавируса
евгений тимаков
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590867632_355:518:2812:1900_1920x0_80_0_0_82a23bca7160ec5acccdd45fb73c2ab6.jpg
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Повторное заболевание коронавирусом почти у всех протекает в легкой форме, часто люди даже не замечают того, что заразились второй раз, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков."Повторное заболевание протекает почти у всех в легкой форме", - сказал Тимаков.При этом, он отметил, что антитела вырабатываются не у всех переболевших, но исследования показывают, что клеточный иммунитет, при котором нет антител, но есть клетки памяти, способные при необходимости их вырабатывать, формируется почти у всех.
https://ria.ru/20210207/koronavirus-1596360792.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590867632_640:346:2689:1883_1920x0_80_0_0_7116a4abe865e9b50820ead23f1454ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество