https://ria.ru/20210207/koronavirus-1596366231.html

Инфекционист рассказал о течении повторного заболевания COVID-19

Инфекционист рассказал о течении повторного заболевания COVID-19

Повторное заболевание коронавирусом почти у всех протекает в легкой форме, часто люди даже не замечают того, что заразились второй раз, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T10:12

2021-02-07T10:12

2021-02-07T10:12

распространение коронавируса

евгений тимаков

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590867632_355:518:2812:1900_1920x0_80_0_0_82a23bca7160ec5acccdd45fb73c2ab6.jpg

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Повторное заболевание коронавирусом почти у всех протекает в легкой форме, часто люди даже не замечают того, что заразились второй раз, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков."Повторное заболевание протекает почти у всех в легкой форме", - сказал Тимаков.При этом, он отметил, что антитела вырабатываются не у всех переболевших, но исследования показывают, что клеточный иммунитет, при котором нет антител, но есть клетки памяти, способные при необходимости их вырабатывать, формируется почти у всех.

https://ria.ru/20210207/koronavirus-1596360792.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество