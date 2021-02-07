https://ria.ru/20210207/koronavirus-1596360792.html

Инфекционист назвал причины повторного заражения коронавирусом

Инфекционист назвал причины повторного заражения коронавирусом

Заразиться коронавирусом повторно можно после того, как закончится иммунитет после болезни, при частых контактах с больными, а также если иммунитет ослаблен... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T09:04

2021-02-07T09:04

2021-02-07T09:20

распространение коронавируса

евгений тимаков

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Заразиться коронавирусом повторно можно после того, как закончится иммунитет после болезни, при частых контактах с больными, а также если иммунитет ослаблен из-за приема каких-либо препаратов, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков."Повторно люди заболевают по нескольким причинам. Коронавирусная инфекция изначально не должна вызывать иммунитет пожизненный. Это не ветряная оспа", — сказал Тимаков.Он уточнил, что заболеваниями, которые вызывают коронавирусы, люди болеют ежегодно, а раз в три-четыре года повторяется заболевание, вызванное одним возбудителем.Кроме того, по словам инфекциониста, заразиться коронавирусом повторно можно при высокой вирусной нагрузке — если человек постоянно контактирует с больными людьми в силу профессии или определенных обстоятельств.Повторное заражение также возможно, если иммунный ответ после болезни не сформировался полноценно или если иммунитет снижается из-за приема определенных препаратов, пояснил Тимаков.

https://ria.ru/20210207/koronavirus-1596350639.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тимаков, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество