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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210207/koronavirus-1596360792.html
Инфекционист назвал причины повторного заражения коронавирусом
Инфекционист назвал причины повторного заражения коронавирусом
Заразиться коронавирусом повторно можно после того, как закончится иммунитет после болезни, при частых контактах с больными, а также если иммунитет ослаблен... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T09:04
2021-02-07T09:20
распространение коронавируса
евгений тимаков
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Заразиться коронавирусом повторно можно после того, как закончится иммунитет после болезни, при частых контактах с больными, а также если иммунитет ослаблен из-за приема каких-либо препаратов, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков."Повторно люди заболевают по нескольким причинам. Коронавирусная инфекция изначально не должна вызывать иммунитет пожизненный. Это не ветряная оспа", — сказал Тимаков.Он уточнил, что заболеваниями, которые вызывают коронавирусы, люди болеют ежегодно, а раз в три-четыре года повторяется заболевание, вызванное одним возбудителем.Кроме того, по словам инфекциониста, заразиться коронавирусом повторно можно при высокой вирусной нагрузке — если человек постоянно контактирует с больными людьми в силу профессии или определенных обстоятельств.Повторное заражение также возможно, если иммунный ответ после болезни не сформировался полноценно или если иммунитет снижается из-за приема определенных препаратов, пояснил Тимаков.
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евгений тимаков, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

Инфекционист назвал причины повторного заражения коронавирусом

09:04 07.02.2021 (обновлено: 09:20 07.02.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники в коридоре больницы для больных коронавирусом в родильном доме №2
Медицинские сотрудники в коридоре больницы для больных коронавирусом в родильном доме №2 - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Заразиться коронавирусом повторно можно после того, как закончится иммунитет после болезни, при частых контактах с больными, а также если иммунитет ослаблен из-за приема каких-либо препаратов, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.
"Повторно люди заболевают по нескольким причинам. Коронавирусная инфекция изначально не должна вызывать иммунитет пожизненный. Это не ветряная оспа", — сказал Тимаков.
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Он уточнил, что заболеваниями, которые вызывают коронавирусы, люди болеют ежегодно, а раз в три-четыре года повторяется заболевание, вызванное одним возбудителем.
Кроме того, по словам инфекциониста, заразиться коронавирусом повторно можно при высокой вирусной нагрузке — если человек постоянно контактирует с больными людьми в силу профессии или определенных обстоятельств.
Повторное заражение также возможно, если иммунный ответ после болезни не сформировался полноценно или если иммунитет снижается из-за приема определенных препаратов, пояснил Тимаков.
 
Распространение коронавирусаЕвгений ТимаковКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоОбщество
 
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