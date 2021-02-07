https://ria.ru/20210207/koronavirus-1596360792.html
Инфекционист назвал причины повторного заражения коронавирусом
Инфекционист назвал причины повторного заражения коронавирусом
Заразиться коронавирусом повторно можно после того, как закончится иммунитет после болезни, при частых контактах с больными, а также если иммунитет ослаблен... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T09:04
2021-02-07T09:04
2021-02-07T09:20
распространение коронавируса
евгений тимаков
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Заразиться коронавирусом повторно можно после того, как закончится иммунитет после болезни, при частых контактах с больными, а также если иммунитет ослаблен из-за приема каких-либо препаратов, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков."Повторно люди заболевают по нескольким причинам. Коронавирусная инфекция изначально не должна вызывать иммунитет пожизненный. Это не ветряная оспа", — сказал Тимаков.Он уточнил, что заболеваниями, которые вызывают коронавирусы, люди болеют ежегодно, а раз в три-четыре года повторяется заболевание, вызванное одним возбудителем.Кроме того, по словам инфекциониста, заразиться коронавирусом повторно можно при высокой вирусной нагрузке — если человек постоянно контактирует с больными людьми в силу профессии или определенных обстоятельств.Повторное заражение также возможно, если иммунный ответ после болезни не сформировался полноценно или если иммунитет снижается из-за приема определенных препаратов, пояснил Тимаков.
https://ria.ru/20210207/koronavirus-1596350639.html
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евгений тимаков, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости.
Заразиться коронавирусом
повторно можно после того, как закончится иммунитет после болезни, при частых контактах с больными, а также если иммунитет ослаблен из-за приема каких-либо препаратов, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков
.
"Повторно люди заболевают по нескольким причинам. Коронавирусная инфекция изначально не должна вызывать иммунитет пожизненный. Это не ветряная оспа", — сказал Тимаков.
Он уточнил, что заболеваниями, которые вызывают коронавирусы, люди болеют ежегодно, а раз в три-четыре года повторяется заболевание, вызванное одним возбудителем.
Кроме того, по словам инфекциониста, заразиться коронавирусом повторно можно при высокой вирусной нагрузке — если человек постоянно контактирует с больными людьми в силу профессии или определенных обстоятельств.
Повторное заражение также возможно, если иммунный ответ после болезни не сформировался полноценно или если иммунитет снижается из-за приема определенных препаратов, пояснил Тимаков.