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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210207/koronavirus-1596350639.html
Обнаружена связь между лечением плазмой и мутацией COVID-19
Обнаружена связь между лечением плазмой и мутацией COVID-19
Коронавирус может мутировать после лечения пациентов плазмой крови доноров, переболевших COVID-19, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T01:37
2021-02-07T05:38
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
весь мир
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Коронавирус может мутировать после лечения пациентов плазмой крови доноров, переболевших COVID-19, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные исследователей из Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний.Плазма крови перенесших заболевание может оказать влияние на клетки SARS-CoV-2, необходимое для запуска процесса мутации. В результате у вируса падает восприимчивость к антителам, без которых победить инфекцию невозможно.Для проведения исследования ученые 102 дня наблюдали за больным COVID-19, ранее перенесшим рак. В первое время ему давали препарат "Ремдесивир". После этой терапии вирус не претерпел существенных изменений. Затем медики начали применять плазму крови с антителами, полученную от уже перенесших коронавирусной инфекцией.После курса лечения с помощью плазмы крови вирус претерпел значительные метаморфозы, включая и изменения в ключевом "белке-шипе", который вирус использует для заражения здоровых клеток.Новые штаммы вируса оказались более заразными и менее восприимчивыми к нейтрализующим антителам. Как отмечается, лечение антителами не навредило пациенту, но и явной пользы не принесло. Спустя 102 дня после госпитализации он скончался.Утверждается, что у людей с ослабленной иммунной системой следует с осторожностью применять лечение антителами.Более эффективный методРанее проведенное исследование Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова показало, что лечение пациентов с коронавирусом плазмой вакцинированных доноров более эффективно, чем плазмой переболевших.Метод лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией плазмой доноров, вакцинированных от CОVID-19, применяется в лечебных учреждениях Минобороны России с ноября 2020 года.Относиться с осторожностьюОтноситься к переливанию плазмы крови вакцинированных от COVID-19 людей для лечения пациентов с этим заболеванием стоит с осторожностью, особенно в случае применения вакцины "Спутник V", рассказал ранее РИА Новости заместитель директора по научной работе Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М.В. Ломоносова, врач-кардиолог, член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук Симон Мацкеплишвили.По его словам, при использовании других отечественных вакцин – разработанных научными центрами "Вектор" и имени М.П. Чумакова – это более приемлемо.Не помогает предотвратить ухудшение состоянияПлазма крови людей, выздоровевших после COVID-19, не помогает предотвратить ухудшение состояния пациентов, у которых коронавирус протекает в умеренной форме, свидетельствуют данные исследования, опубликованного в научном журнале BMJ."Связь плазмы крови, полученной от выздоровевших людей, с замедлением прогрессирования заболевания до серьезного протекания COVID-19 и общей летальности не выявлена", - говорится в заключении исследования.SARS-CoV-2Власти Китая сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в последний день 2019 года. Возбудителем болезни оказался коронавирус нового типа SARS-CoV-2, а болезнь получила название COVID-19. Уже 11 марта ВОЗ объявила о всемирной пандемии.По статистике ВОЗ, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели 99,3 миллиона человек. В то же время, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 100 миллионов.В России 18 января стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Прививку делают в основном двухкомпонентным препаратом "Спутник V" — первой в мире зарегистрированной вакциной.
https://ria.ru/20210206/volna-1596345414.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, весь мир

Обнаружена связь между лечением плазмой и мутацией COVID-19

01:37 07.02.2021 (обновлено: 05:38 07.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПациенты, переболевшие COVID-19, сдают плазму
Пациенты, переболевшие COVID-19, сдают плазму - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Коронавирус может мутировать после лечения пациентов плазмой крови доноров, переболевших COVID-19, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные исследователей из Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний.
Плазма крови перенесших заболевание может оказать влияние на клетки SARS-CoV-2, необходимое для запуска процесса мутации. В результате у вируса падает восприимчивость к антителам, без которых победить инфекцию невозможно.
Для проведения исследования ученые 102 дня наблюдали за больным COVID-19, ранее перенесшим рак. В первое время ему давали препарат "Ремдесивир". После этой терапии вирус не претерпел существенных изменений. Затем медики начали применять плазму крови с антителами, полученную от уже перенесших коронавирусной инфекцией.
После курса лечения с помощью плазмы крови вирус претерпел значительные метаморфозы, включая и изменения в ключевом "белке-шипе", который вирус использует для заражения здоровых клеток.
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Утверждается, что у людей с ослабленной иммунной системой следует с осторожностью применять лечение антителами.

Более эффективный метод

Ранее проведенное исследование Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова показало, что лечение пациентов с коронавирусом плазмой вакцинированных доноров более эффективно, чем плазмой переболевших.
Метод лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией плазмой доноров, вакцинированных от CОVID-19, применяется в лечебных учреждениях Минобороны России с ноября 2020 года.
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Относиться с осторожностью

Относиться к переливанию плазмы крови вакцинированных от COVID-19 людей для лечения пациентов с этим заболеванием стоит с осторожностью, особенно в случае применения вакцины "Спутник V", рассказал ранее РИА Новости заместитель директора по научной работе Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М.В. Ломоносова, врач-кардиолог, член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук Симон Мацкеплишвили.
По его словам, при использовании других отечественных вакцин – разработанных научными центрами "Вектор" и имени М.П. Чумакова – это более приемлемо.
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Не помогает предотвратить ухудшение состояния

Плазма крови людей, выздоровевших после COVID-19, не помогает предотвратить ухудшение состояния пациентов, у которых коронавирус протекает в умеренной форме, свидетельствуют данные исследования, опубликованного в научном журнале BMJ.
"Связь плазмы крови, полученной от выздоровевших людей, с замедлением прогрессирования заболевания до серьезного протекания COVID-19 и общей летальности не выявлена", - говорится в заключении исследования.
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SARS-CoV-2

Власти Китая сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в последний день 2019 года. Возбудителем болезни оказался коронавирус нового типа SARS-CoV-2, а болезнь получила название COVID-19. Уже 11 марта ВОЗ объявила о всемирной пандемии.
По статистике ВОЗ, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели 99,3 миллиона человек. В то же время, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 100 миллионов.
В России 18 января стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Прививку делают в основном двухкомпонентным препаратом "Спутник V" — первой в мире зарегистрированной вакциной.
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