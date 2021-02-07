В Польше хотят открыть "комнаты плача" для беременных женщин
15:19 07.02.2021 (обновлено: 15:22 07.02.2021)
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Министерство юстиции Польши предложило создать "комнаты плача" для беременных, сообщил портал Notes from Poland.
Таким образом ведомство решило поддержать рожениц после вступления в силу решения Конституционного суда о запрете абортов.
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По мнению авторов инициативы, беременные женщины могли бы посещать такие комнаты, чтобы поплакать. Кроме того, там планируют оказывать психологическую и социальную поддержку.
Аборты запрещены в Польше с 1933 года. Исключением были лишь случаи, когда беременность представляет угрозу для жизни или здоровья женщины, когда существует риск тяжелого и необратимого нарушения развития плода или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни, или когда беременность возникла в результате изнасилования.
Польский Конституционный суд недавно опубликовал свое решение, которое сократило количество причин, по которым допускается прерывание беременности, исключив из них тяжелые нарушения в развитии будущего ребенка. После этого в Варшаве и других регионах страны начались масштабные акции протеста, которые не прекращаются до сих пор, несмотря на пандемию коронавируса и запрет массовых мероприятий.
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