https://ria.ru/20210207/komnata-1596389487.html

В Польше хотят открыть "комнаты плача" для беременных женщин

В Польше хотят открыть "комнаты плача" для беременных женщин

Министерство юстиции Польши предложило создать "комнаты плача" для беременных, сообщил портал Notes from Poland. РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T15:19

2021-02-07T15:19

2021-02-07T15:22

министерство юстиции польши

польша

варшава

в мире

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Министерство юстиции Польши предложило создать "комнаты плача" для беременных, сообщил портал Notes from Poland.Таким образом ведомство решило поддержать рожениц после вступления в силу решения Конституционного суда о запрете абортов.По мнению авторов инициативы, беременные женщины могли бы посещать такие комнаты, чтобы поплакать. Кроме того, там планируют оказывать психологическую и социальную поддержку.Аборты запрещены в Польше с 1933 года. Исключением были лишь случаи, когда беременность представляет угрозу для жизни или здоровья женщины, когда существует риск тяжелого и необратимого нарушения развития плода или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни, или когда беременность возникла в результате изнасилования.Польский Конституционный суд недавно опубликовал свое решение, которое сократило количество причин, по которым допускается прерывание беременности, исключив из них тяжелые нарушения в развитии будущего ребенка. После этого в Варшаве и других регионах страны начались масштабные акции протеста, которые не прекращаются до сих пор, несмотря на пандемию коронавируса и запрет массовых мероприятий.

https://ria.ru/20210129/polsha-1595220434.html

https://ria.ru/20201209/abort-1588446583.html

польша

варшава

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министерство юстиции польши, польша, варшава, в мире