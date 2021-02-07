Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210207/kollaps-1596391263.html
Европе предрекли коллапс экономики из-за отказа от "Северного потока — 2"
Европе предрекли коллапс экономики из-за отказа от "Северного потока — 2"
Доктор исторических наук Юрий Рогулев рассказал о последствиях отказа Европы от проекта "Северный поток — 2". Его слова приводит телеканал "360". РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T15:37
2021-02-07T15:37
россия
северный поток — 2
дональд трамп
евросоюз
джо байден
германия
сша
берлин (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594157199_549:629:3072:2048_1920x0_80_0_0_564554bbfe5cc7e3f50645f125e1bfea.jpg
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Доктор исторических наук Юрий Рогулев рассказал о последствиях отказа Европы от проекта "Северный поток — 2". Его слова приводит телеканал "360".Он уточнил, что это актуально не только для Германии, но и для других европейских стран. Газопровод "Северный поток — 2" — единственный способ для этих государств получать стабильные поставки дешевого газа. Рогулев уверен, что в Берлине это прекрасно понимают, поскольку для них это вопрос выживания. "Но остаются трансатлантические проблемы. Пока еще не ясно, как относится к "Северному потоку — 2" новый президент США Джо Байден", — отметил он.По словам специалиста, нынешний глава Белого Дома не так заинтересован в продаже американского СПГ, как бывший лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп.Рогулев также напомнил, что Вашингтон всегда был против газопровода из России в Германию. Об этом проекте начали говорить еще в 1970-х годах. По его словам, позиция США по этому вопросу не меняется, усиливается только давление на немцев ради отмены проекта."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта выступают США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ.
https://ria.ru/20210205/potok-1596245518.html
https://ria.ru/20210206/avstriya-1596287249.html
россия
германия
сша
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594157199_1020:650:2884:2048_1920x0_80_0_0_9b023901a2b046f6f8e7649484bd9223.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, северный поток — 2, дональд трамп, евросоюз, джо байден, германия, сша, берлин (город)

Европе предрекли коллапс экономики из-за отказа от "Северного потока — 2"

15:37 07.02.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" покидает порт Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна покидает порт Висмар - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Доктор исторических наук Юрий Рогулев рассказал о последствиях отказа Европы от проекта "Северный поток — 2". Его слова приводит телеканал "360".
"Если ты не хочешь вообще угробить свою экономику, это означает необходимость потребления газа", — подчеркнул эксперт.
Он уточнил, что это актуально не только для Германии, но и для других европейских стран. Газопровод "Северный поток — 2" — единственный способ для этих государств получать стабильные поставки дешевого газа. Рогулев уверен, что в Берлине это прекрасно понимают, поскольку для них это вопрос выживания.
"Но остаются трансатлантические проблемы. Пока еще не ясно, как относится к "Северному потоку — 2" новый президент США Джо Байден", — отметил он.
Рабочий на Челябинском трубопрокатном заводе - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 19:59
Bloomberg назвало отказ Германии от "Северного потока — 2" неизбежным
По словам специалиста, нынешний глава Белого Дома не так заинтересован в продаже американского СПГ, как бывший лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Рогулев также напомнил, что Вашингтон всегда был против газопровода из России в Германию. Об этом проекте начали говорить еще в 1970-х годах. По его словам, позиция США по этому вопросу не меняется, усиливается только давление на немцев ради отмены проекта.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта выступают США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ.
Канцлер Австрии Себастьян Курц на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
6 февраля, 11:31
Курц поддержал позицию Германии по "Северному потоку — 2"
 
РоссияСеверный поток — 2Дональд ТрампЕвросоюзДжо БайденГерманияСШАБерлин (город)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:25В школах Дальнего Востока массово отменили занятия из-за "минирований"
06:03Исследование: россияне в январе закупились бензином премиальных марок
05:51На Сахалине не подтвердилась информация о минировании школ
05:49Опрос: 56% американцев поддерживали запрет Трампу занимать госдолжности
05:33"Известия": детям силовиков хотят дать преимущества при приеме в вузы
05:12СМИ: США вернутся в Совет по правам человека ООН в качестве наблюдателя
04:54Ученые: в США стремительно распространяется британский штамм коронавируса
04:46На месте пожара в доме в Якутске обнаружили тело погибшего
04:25Японцев огорчила вакцинация от COVID-19 на Южных Курилах
04:09Названы опасные вещества в питьевой воде
04:07В Минздраве пациентам с диабетом рекомендовали вакцинацию от COVID-19
04:00В четыре района Чукотки поступили сообщения о минировании школ
03:58В Благовещенске прервали занятия в школах из-за сообщений о "минировании"
03:53Врач рассказал, как правильно одеваться в морозы
03:35В России предложили не допускать до выборов физлиц-иноагентов
03:22Вильфанд спрогнозировал аномально теплую погоду в азиатской части России
03:18Источник: Россия в марте запустит с Байконура около 40 спутников
03:18Юрист пояснил, почему лучше не звонить с чужого телефона
03:09В Приморье расселили пенсионеров, живших в заброшенном доме без окон
03:05Российские ученые предложили гарантированную защиту от НАТО
Лента новостейМолния