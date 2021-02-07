Европе предрекли коллапс экономики из-за отказа от "Северного потока — 2"
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Доктор исторических наук Юрий Рогулев рассказал о последствиях отказа Европы от проекта "Северный поток — 2". Его слова приводит телеканал "360".
"Если ты не хочешь вообще угробить свою экономику, это означает необходимость потребления газа", — подчеркнул эксперт.
Он уточнил, что это актуально не только для Германии, но и для других европейских стран. Газопровод "Северный поток — 2" — единственный способ для этих государств получать стабильные поставки дешевого газа. Рогулев уверен, что в Берлине это прекрасно понимают, поскольку для них это вопрос выживания.
"Но остаются трансатлантические проблемы. Пока еще не ясно, как относится к "Северному потоку — 2" новый президент США Джо Байден", — отметил он.
По словам специалиста, нынешний глава Белого Дома не так заинтересован в продаже американского СПГ, как бывший лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Рогулев также напомнил, что Вашингтон всегда был против газопровода из России в Германию. Об этом проекте начали говорить еще в 1970-х годах. По его словам, позиция США по этому вопросу не меняется, усиливается только давление на немцев ради отмены проекта.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта выступают США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ.
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