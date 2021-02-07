https://ria.ru/20210207/iran-1596379221.html

США не могут выдвигать Ирану условия по ядерной сделке, заявил Хаменеи

США не могут выдвигать Ирану условия по ядерной сделке, заявил Хаменеи

Вашингтон не может выдвигать Тегерану условия касательно выполнения ядерной сделки, заявил в воскресенье верховный лидер Ирана Али Хаменеи. РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T12:55

2021-02-07T12:55

2021-02-07T13:09

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ТЕГЕРАН, 7 фев – РИА Новости. Вашингтон не может выдвигать Тегерану условия касательно выполнения ядерной сделки, заявил в воскресенье верховный лидер Ирана Али Хаменеи.В Вашингтоне прежде заявляли, что Иран должен вернуться к соблюдению обязательств, тогда и США сделают то же самое."Иран является той стороной, которая имеет право ставить условия в Совместном всеобъемлющем плане действий, поскольку действовал в соответствии с обязательствами – не США, не три европейских страны (Британия, Франция, Германия), которые растоптали все обязательства", - говорится в сообщении Хаменеи в Twitter с хештегом "окончательное слово".Он подтвердил, что Вашингтон должен снять санкции, если хочет, чтобы Тегеран вернулся к выполнению тех обязательств, от которых ранее отказался.Хаменеи также подчеркнул, что США должны снять санкции "не на словах и бумаге, а на деле", Иран это проверит, следует из релиза, опубликованного на официальном сайте иранского лидера.Белый дом ранее сообщил о намерении Джо Байдена обсудить с союзниками планы переговоров с Ираном. В Тегеране заявляли, что переговоры с США в планы Ирана не входят, а любой прогресс в этом направлении зависит от практических шагов Вашингтона, в том числе отмены санкций.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказ от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.

https://ria.ru/20210206/iran-1596317273.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210130/iran-1595297010.html

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россия, магатэ, джо байден, али хаменеи, иран, сша, в мире