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В Белом доме рассказали, будет ли у Трампа доступ к секретной информации
В Белом доме рассказали, будет ли у Трампа доступ к секретной информации
Намерение нынешнего президента США Джо Байдена не допускать предшественника на этом посту к секретной информации не означает, что Трамп в итоге ее не получит —... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T06:39
2021-02-07T09:58
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Намерение нынешнего президента США Джо Байдена не допускать предшественника на этом посту к секретной информации не означает, что Трамп в итоге ее не получит — решать будет разведка, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на заявление Белого дома.Ранее Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что Трампу не следует разглашать такие данные. Он допустил, что республиканец сможет "проговориться". Бывшим президентам США могут сообщать секретную информацию по решению действующего главы государства. Издание указывает, что бывшие президенты не получают секретные брифинги в том же объеме, как и действующие. Тем не менее их брифинги проводят сотрудники разведки — в основном из уважения статуса, а иногда для подготовки бывших президентов — в частности, если они должны представлять администрацию за рубежом.
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

В Белом доме рассказали, будет ли у Трампа доступ к секретной информации

06:39 07.02.2021 (обновлено: 09:58 07.02.2021)
 
© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© AP Photo / Gerald Herbert
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Намерение нынешнего президента США Джо Байдена не допускать предшественника на этом посту к секретной информации не означает, что Трамп в итоге ее не получит — решать будет разведка, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на заявление Белого дома.

"Президент выражал обеспокоенность в связи с тем, что бывший президент Трамп получит доступ к секретной разведывательной информации, но также он глубоко доверяет своей команде по вопросам разведки, которая решит, как предоставлять развединформацию, если когда-нибудь экс-президент запросит брифинг", — приводит газета заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Ранее Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что Трампу не следует разглашать такие данные. Он допустил, что республиканец сможет "проговориться". Бывшим президентам США могут сообщать секретную информацию по решению действующего главы государства.
Издание указывает, что бывшие президенты не получают секретные брифинги в том же объеме, как и действующие. Тем не менее их брифинги проводят сотрудники разведки — в основном из уважения статуса, а иногда для подготовки бывших президентов — в частности, если они должны представлять администрацию за рубежом.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
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