https://ria.ru/20210207/infarkt-1596402720.html
Назван симптом инфаркта, на который обычно не обращают внимания
Назван симптом инфаркта, на который обычно не обращают внимания
Зубная боль может свидетельствовать о приближающемся сердечном приступе, рассказала порталу Express врач-терапевт Алка Патель. РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T17:32
2021-02-07T17:32
2021-02-07T17:48
здоровье
общество
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Зубная боль может свидетельствовать о приближающемся сердечном приступе, рассказала порталу Express врач-терапевт Алка Патель.По ее словам, особую настороженность такая боль должна вызвать у людей, которые ранее не испытывали стоматологических проблем.Сердечный приступ — тяжелое патологическое состояние, обусловленное острым недостатком кровоснабжения сердечной мышцы (закупорка тромбом и/или спазм, как правило, в области атеросклеротической бляшки артерии, питающей сердце) с развитием ишемии и некроза (отмирания) участка этой мышцы.
https://ria.ru/20210116/priznaki-1593331094.html
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здоровье, общество
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости.
Зубная боль может свидетельствовать о приближающемся сердечном приступе, рассказала порталу Express
врач-терапевт Алка Патель.
По ее словам, особую настороженность такая боль должна вызвать у людей, которые ранее не испытывали стоматологических проблем.
"Это связано с расположением блуждающего нерва, который проходит от мозга к сердцу через челюстной отдел", — объяснила специалист.
Сердечный приступ — тяжелое патологическое состояние, обусловленное острым недостатком кровоснабжения сердечной мышцы (закупорка тромбом и/или спазм, как правило, в области атеросклеротической бляшки артерии, питающей сердце) с развитием ишемии и некроза (отмирания) участка этой мышцы.