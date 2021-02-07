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Назван симптом инфаркта, на который обычно не обращают внимания
Назван симптом инфаркта, на который обычно не обращают внимания
Зубная боль может свидетельствовать о приближающемся сердечном приступе, рассказала порталу Express врач-терапевт Алка Патель. РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T17:32
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здоровье
общество
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Зубная боль может свидетельствовать о приближающемся сердечном приступе, рассказала порталу Express врач-терапевт Алка Патель.По ее словам, особую настороженность такая боль должна вызвать у людей, которые ранее не испытывали стоматологических проблем.Сердечный приступ — тяжелое патологическое состояние, обусловленное острым недостатком кровоснабжения сердечной мышцы (закупорка тромбом и/или спазм, как правило, в области атеросклеротической бляшки артерии, питающей сердце) с развитием ишемии и некроза (отмирания) участка этой мышцы.
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здоровье, общество

Назван симптом инфаркта, на который обычно не обращают внимания

17:32 07.02.2021 (обновлено: 17:48 07.02.2021)
 
© Depositphotos / stevanovicigorБольное сердце
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© Depositphotos / stevanovicigor
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МОСКВА, 7 фев РИА Новости. Зубная боль может свидетельствовать о приближающемся сердечном приступе, рассказала порталу Express врач-терапевт Алка Патель.
По ее словам, особую настороженность такая боль должна вызвать у людей, которые ранее не испытывали стоматологических проблем.
"Это связано с расположением блуждающего нерва, который проходит от мозга к сердцу через челюстной отдел", — объяснила специалист.
Сердечный приступ — тяжелое патологическое состояние, обусловленное острым недостатком кровоснабжения сердечной мышцы (закупорка тромбом и/или спазм, как правило, в области атеросклеротической бляшки артерии, питающей сердце) с развитием ишемии и некроза (отмирания) участка этой мышцы.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
16 января, 15:31
Мясников назвал неочевидные признаки инфаркта
 
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