https://ria.ru/20210207/infarkt-1596402720.html

Назван симптом инфаркта, на который обычно не обращают внимания

Назван симптом инфаркта, на который обычно не обращают внимания

Зубная боль может свидетельствовать о приближающемся сердечном приступе, рассказала порталу Express врач-терапевт Алка Патель. РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T17:32

2021-02-07T17:32

2021-02-07T17:48

здоровье

общество

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Зубная боль может свидетельствовать о приближающемся сердечном приступе, рассказала порталу Express врач-терапевт Алка Патель.По ее словам, особую настороженность такая боль должна вызвать у людей, которые ранее не испытывали стоматологических проблем.Сердечный приступ — тяжелое патологическое состояние, обусловленное острым недостатком кровоснабжения сердечной мышцы (закупорка тромбом и/или спазм, как правило, в области атеросклеротической бляшки артерии, питающей сердце) с развитием ишемии и некроза (отмирания) участка этой мышцы.

https://ria.ru/20210116/priznaki-1593331094.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество