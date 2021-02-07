Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210207/infarkt-1596368252.html
Врач назвал три причины инфаркта в молодом возрасте
Врач назвал три причины инфаркта в молодом возрасте
Доктор медицинских наук, врач-кардиолог Юрий Конев рассказал об основных причинах инфаркта в молодом возрасте. РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T10:35
2021-02-07T11:10
юрий конев
инфаркты
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152646/21/1526462109_0:225:4284:2635_1920x0_80_0_0_110e3ea0f4acb89853eb634af5139f82.jpg
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Доктор медицинских наук, врач-кардиолог Юрий Конев рассказал об основных причинах инфаркта в молодом возрасте.Так, существенно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний нездоровое питание. В комментарии для телеканала "Звезда" специалист отметил, что наилучший вариант для профилактики образования атеросклероза — средиземноморская диета. Он также посоветовал употреблять не менее 400 граммов зелени, овощей и фруктов в день.Среди других факторов для возникновения инфаркта в молодости медик назвал малоподвижный образ жизни и нарушенный режим. "Режим труда и отдыха, который они соблюдают, — посещают ночные клубы. А именно в ночной период происходит выработка того плохого холестерина чаще всего, который обеспечивает появление атеросклероза", — подытожил Конев.По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от болезней сердечно-сосудистой системы погибают более 17,5 миллиона людей во всем мире. При этом около 80 процентов преждевременных инсультов и инфарктов можно предотвратить.
https://ria.ru/20210203/serdtse-1595839504.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/152646/21/1526462109_236:0:4048:2859_1920x0_80_0_0_0f7d2dbacad450516a879b3344e3cafd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий конев, инфаркты, здоровье - общество

Врач назвал три причины инфаркта в молодом возрасте

10:35 07.02.2021 (обновлено: 11:10 07.02.2021)
 
© Depositphotos / stevanovicigorБольное сердце
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© Depositphotos / stevanovicigor
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Доктор медицинских наук, врач-кардиолог Юрий Конев рассказал об основных причинах инфаркта в молодом возрасте.
Так, существенно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний нездоровое питание. В комментарии для телеканала "Звезда" специалист отметил, что наилучший вариант для профилактики образования атеросклероза — средиземноморская диета. Он также посоветовал употреблять не менее 400 граммов зелени, овощей и фруктов в день.
Среди других факторов для возникновения инфаркта в молодости медик назвал малоподвижный образ жизни и нарушенный режим.
"Режим труда и отдыха, который они соблюдают, — посещают ночные клубы. А именно в ночной период происходит выработка того плохого холестерина чаще всего, который обеспечивает появление атеросклероза", — подытожил Конев.
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от болезней сердечно-сосудистой системы погибают более 17,5 миллиона людей во всем мире. При этом около 80 процентов преждевременных инсультов и инфарктов можно предотвратить.
Влияние коронавируса на сердце - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 13:35
Врач назвала самые вредные продукты для сердца
 
Юрий КоневинфарктыЗдоровье - Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:25В школах Дальнего Востока массово отменили занятия из-за "минирований"
06:03Исследование: россияне в январе закупились бензином премиальных марок
05:51На Сахалине не подтвердилась информация о минировании школ
05:49Опрос: 56% американцев поддерживали запрет Трампу занимать госдолжности
05:33"Известия": детям силовиков хотят дать преимущества при приеме в вузы
05:12СМИ: США вернутся в Совет по правам человека ООН в качестве наблюдателя
04:54Ученые: в США стремительно распространяется британский штамм коронавируса
04:46На месте пожара в доме в Якутске обнаружили тело погибшего
04:25Японцев огорчила вакцинация от COVID-19 на Южных Курилах
04:09Названы опасные вещества в питьевой воде
04:07В Минздраве пациентам с диабетом рекомендовали вакцинацию от COVID-19
04:00В четыре района Чукотки поступили сообщения о минировании школ
03:58В Благовещенске прервали занятия в школах из-за сообщений о "минировании"
03:53Врач рассказал, как правильно одеваться в морозы
03:35В России предложили не допускать до выборов физлиц-иноагентов
03:22Вильфанд спрогнозировал аномально теплую погоду в азиатской части России
03:18Источник: Россия в марте запустит с Байконура около 40 спутников
03:18Юрист пояснил, почему лучше не звонить с чужого телефона
03:09В Приморье расселили пенсионеров, живших в заброшенном доме без окон
03:05Российские ученые предложили гарантированную защиту от НАТО
Лента новостейМолния