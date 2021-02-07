https://ria.ru/20210207/infarkt-1596368252.html

Врач назвал три причины инфаркта в молодом возрасте

Врач назвал три причины инфаркта в молодом возрасте

Доктор медицинских наук, врач-кардиолог Юрий Конев рассказал об основных причинах инфаркта в молодом возрасте. РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T10:35

2021-02-07T10:35

2021-02-07T11:10

юрий конев

инфаркты

здоровье - общество

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Доктор медицинских наук, врач-кардиолог Юрий Конев рассказал об основных причинах инфаркта в молодом возрасте.Так, существенно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний нездоровое питание. В комментарии для телеканала "Звезда" специалист отметил, что наилучший вариант для профилактики образования атеросклероза — средиземноморская диета. Он также посоветовал употреблять не менее 400 граммов зелени, овощей и фруктов в день.Среди других факторов для возникновения инфаркта в молодости медик назвал малоподвижный образ жизни и нарушенный режим. "Режим труда и отдыха, который они соблюдают, — посещают ночные клубы. А именно в ночной период происходит выработка того плохого холестерина чаще всего, который обеспечивает появление атеросклероза", — подытожил Конев.По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от болезней сердечно-сосудистой системы погибают более 17,5 миллиона людей во всем мире. При этом около 80 процентов преждевременных инсультов и инфарктов можно предотвратить.

https://ria.ru/20210203/serdtse-1595839504.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий конев, инфаркты, здоровье - общество