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Врач назвал три причины инфаркта в молодом возрасте
Врач назвал три причины инфаркта в молодом возрасте
Доктор медицинских наук, врач-кардиолог Юрий Конев рассказал об основных причинах инфаркта в молодом возрасте. РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T10:35
2021-02-07T10:35
2021-02-07T11:10
юрий конев
инфаркты
здоровье - общество
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Доктор медицинских наук, врач-кардиолог Юрий Конев рассказал об основных причинах инфаркта в молодом возрасте.Так, существенно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний нездоровое питание. В комментарии для телеканала "Звезда" специалист отметил, что наилучший вариант для профилактики образования атеросклероза — средиземноморская диета. Он также посоветовал употреблять не менее 400 граммов зелени, овощей и фруктов в день.Среди других факторов для возникновения инфаркта в молодости медик назвал малоподвижный образ жизни и нарушенный режим. "Режим труда и отдыха, который они соблюдают, — посещают ночные клубы. А именно в ночной период происходит выработка того плохого холестерина чаще всего, который обеспечивает появление атеросклероза", — подытожил Конев.По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от болезней сердечно-сосудистой системы погибают более 17,5 миллиона людей во всем мире. При этом около 80 процентов преждевременных инсультов и инфарктов можно предотвратить.
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юрий конев, инфаркты, здоровье - общество
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости.
Доктор медицинских наук, врач-кардиолог Юрий Конев
рассказал об основных причинах инфаркта в молодом возрасте.
Так, существенно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний нездоровое питание. В комментарии для телеканала "Звезда
" специалист отметил, что наилучший вариант для профилактики образования атеросклероза — средиземноморская диета. Он также посоветовал употреблять не менее 400 граммов зелени, овощей и фруктов в день.
Среди других факторов для возникновения инфаркта в молодости медик назвал малоподвижный образ жизни и нарушенный режим.
"Режим труда и отдыха, который они соблюдают, — посещают ночные клубы. А именно в ночной период происходит выработка того плохого холестерина чаще всего, который обеспечивает появление атеросклероза", — подытожил Конев.
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от болезней сердечно-сосудистой системы погибают более 17,5 миллиона людей во всем мире. При этом около 80 процентов преждевременных инсультов и инфарктов можно предотвратить.