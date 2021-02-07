https://ria.ru/20210207/indiya-1596398618.html

В Индии заявили о семи погибших при сходе ледника

В Индии заявили о семи погибших при сходе ледника

Тела семи человек обнаружены после схода ледника в северном индийском штате Уттаракханд, 125 человек считаются пропавшими без вести, сообщил на... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T16:54

2021-02-07T16:54

2021-02-07T16:54

уттаракханд

индия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/07/1596375156_0:1051:1568:1933_1920x0_80_0_0_b19e40b00fb8f2106dfb18a946429eb1.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 фев - РИА Новости. Тела семи человек обнаружены после схода ледника в северном индийском штате Уттаракханд, 125 человек считаются пропавшими без вести, сообщил на пресс-конференции главный министр штата Тривендра Сингх Рават.Огромные ледовые массы сошли вниз по горной гималайской реке Алакнанда и вызвали наводнение в высокогорных районах штата. Удар стихии пришелся на строящиеся гидроэлектростанции NTPC и Риши Ганга. В связи с наводнением власти Уттаракханда эвакуировали жителей деревень, расположенных на берегах реки ниже гидроэлектростанции, а плотины в городах Шринагар, Ришикеш и Харидвар провели экстренный сброс воды для недопущения дальнейшего ущерба."К настоящему времени в результате катастрофы в округе Чамоли было найдено семь тел. Сообщается, что пять местных жителей были унесены внезапным наводнением. Пропавших без вести около 125 - эта цифра может быть и больше", - сказал Рават.Он отметил, что спасательные работы продолжаются, а причины катастрофы еще предстоит установить."Мы дадим 400 тысяч рупий ($5,4 тысячи) в качестве компенсации семьям погибших", - сообщил он.Рават отметил, что провел разговоры с президентом, премьер-министром и министром внутренних дел Индии, которые выразили озабоченность в связи с инцидентом. Рават также поблагодарил местные СМИ за то, что они не распространяют слухи о происшествии.

https://ria.ru/20210207/indiya-1596377894.html

уттаракханд

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры схода ледника в индийском штате Уттаракханд Крупная катастрофа произошла в индийском штате Уттаракханд после прорыва части гималайского ледника из-за мощного наводнения. Свыше 150 человек пропали без вести. 2021-02-07T16:54 true PT0M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уттаракханд, индия, в мире