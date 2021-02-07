https://ria.ru/20210207/indiya-1596398618.html
В Индии заявили о семи погибших при сходе ледника
В Индии заявили о семи погибших при сходе ледника
Тела семи человек обнаружены после схода ледника в северном индийском штате Уттаракханд, 125 человек считаются пропавшими без вести, сообщил на... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T16:54
2021-02-07T16:54
2021-02-07T16:54
уттаракханд
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 фев - РИА Новости. Тела семи человек обнаружены после схода ледника в северном индийском штате Уттаракханд, 125 человек считаются пропавшими без вести, сообщил на пресс-конференции главный министр штата Тривендра Сингх Рават.Огромные ледовые массы сошли вниз по горной гималайской реке Алакнанда и вызвали наводнение в высокогорных районах штата. Удар стихии пришелся на строящиеся гидроэлектростанции NTPC и Риши Ганга. В связи с наводнением власти Уттаракханда эвакуировали жителей деревень, расположенных на берегах реки ниже гидроэлектростанции, а плотины в городах Шринагар, Ришикеш и Харидвар провели экстренный сброс воды для недопущения дальнейшего ущерба."К настоящему времени в результате катастрофы в округе Чамоли было найдено семь тел. Сообщается, что пять местных жителей были унесены внезапным наводнением. Пропавших без вести около 125 - эта цифра может быть и больше", - сказал Рават.Он отметил, что спасательные работы продолжаются, а причины катастрофы еще предстоит установить."Мы дадим 400 тысяч рупий ($5,4 тысячи) в качестве компенсации семьям погибших", - сообщил он.Рават отметил, что провел разговоры с президентом, премьер-министром и министром внутренних дел Индии, которые выразили озабоченность в связи с инцидентом. Рават также поблагодарил местные СМИ за то, что они не распространяют слухи о происшествии.
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Кадры схода ледника в индийском штате Уттаракханд
Крупная катастрофа произошла в индийском штате Уттаракханд после прорыва части гималайского ледника из-за мощного наводнения. Свыше 150 человек пропали без вести.
2021-02-07T16:54
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уттаракханд, индия, в мире
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 фев - РИА Новости.
Тела семи человек обнаружены после схода ледника в северном индийском штате Уттаракханд
, 125 человек считаются пропавшими без вести, сообщил на пресс-конференции главный министр штата Тривендра Сингх Рават.
Огромные ледовые массы сошли вниз по горной гималайской реке Алакнанда и вызвали наводнение в высокогорных районах штата. Удар стихии пришелся на строящиеся гидроэлектростанции NTPC и Риши Ганга. В связи с наводнением власти Уттаракханда эвакуировали жителей деревень, расположенных на берегах реки ниже гидроэлектростанции, а плотины в городах Шринагар, Ришикеш и Харидвар провели экстренный сброс воды для недопущения дальнейшего ущерба.
"К настоящему времени в результате катастрофы в округе Чамоли было найдено семь тел. Сообщается, что пять местных жителей были унесены внезапным наводнением. Пропавших без вести около 125 - эта цифра может быть и больше", - сказал Рават.
Он отметил, что спасательные работы продолжаются, а причины катастрофы еще предстоит установить.
"Мы дадим 400 тысяч рупий ($5,4 тысячи) в качестве компенсации семьям погибших", - сообщил он.
Рават отметил, что провел разговоры с президентом, премьер-министром и министром внутренних дел Индии
, которые выразили озабоченность в связи с инцидентом. Рават также поблагодарил местные СМИ за то, что они не распространяют слухи о происшествии.