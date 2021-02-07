https://ria.ru/20210207/indiya-1596382519.html

Как минимум семь человек погибли при сходе ледника в Индии

Как минимум семь человек погибли при сходе ледника в Индии

Спасатели нашли первые тела погибших после схода ледника в индийском штате Уттаракханд, сообщил представитель Индо-тибетской пограничной полиции. РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T13:59

2021-02-07T13:59

2021-02-07T19:50

уттаракханд

индия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/07/1596412501_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_a62d78261a0f457430751b1b0c179e6b.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 фев — РИА Новости. Спасатели нашли первые тела погибших после схода ледника в индийском штате Уттаракханд, сообщил представитель Индо-тибетской пограничной полиции.По предварительным данным, которые озвучил главный министр штата Тривендра Сингх Рават, погибшими можно считать как минимум семь человек — рабочих, задействованных на строительстве гидроэлектростанции "Риши Ганга". Всего там работали более ста человек.Ледовые массы сошли по горной гималайской реке Алакнанда и вызвали наводнение в высокогорных районах штата. Из-за последствий стихии и связанных с ней разрушений пропали без вести около 125 человек.В спасательных операциях участвуют около сотни индийских военных и 250 сотрудников пограничной полиции. Власти готовы по необходимости задействовать еще 600 человек.

https://ria.ru/20210207/indiya-1596377894.html

уттаракханд

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры схода ледника в индийском штате Уттаракханд Крупная катастрофа произошла в индийском штате Уттаракханд после прорыва части гималайского ледника из-за мощного наводнения. Свыше 150 человек пропали без вести. 2021-02-07T13:59 true PT0M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уттаракханд, индия, в мире