https://ria.ru/20210207/indiya-1596382519.html
Как минимум семь человек погибли при сходе ледника в Индии
Как минимум семь человек погибли при сходе ледника в Индии
Спасатели нашли первые тела погибших после схода ледника в индийском штате Уттаракханд, сообщил представитель Индо-тибетской пограничной полиции. РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T13:59
2021-02-07T13:59
2021-02-07T19:50
уттаракханд
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 фев — РИА Новости. Спасатели нашли первые тела погибших после схода ледника в индийском штате Уттаракханд, сообщил представитель Индо-тибетской пограничной полиции.По предварительным данным, которые озвучил главный министр штата Тривендра Сингх Рават, погибшими можно считать как минимум семь человек — рабочих, задействованных на строительстве гидроэлектростанции "Риши Ганга". Всего там работали более ста человек.Ледовые массы сошли по горной гималайской реке Алакнанда и вызвали наводнение в высокогорных районах штата. Из-за последствий стихии и связанных с ней разрушений пропали без вести около 125 человек.В спасательных операциях участвуют около сотни индийских военных и 250 сотрудников пограничной полиции. Власти готовы по необходимости задействовать еще 600 человек.
https://ria.ru/20210207/indiya-1596377894.html
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Кадры схода ледника в индийском штате Уттаракханд
Крупная катастрофа произошла в индийском штате Уттаракханд после прорыва части гималайского ледника из-за мощного наводнения. Свыше 150 человек пропали без вести.
2021-02-07T13:59
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РИА Новости
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РИА Новости
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уттаракханд, индия, в мире
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 фев — РИА Новости.
Спасатели нашли первые тела погибших после схода ледника в индийском штате Уттаракханд
, сообщил представитель Индо-тибетской пограничной полиции.
По предварительным данным, которые озвучил главный министр штата Тривендра Сингх Рават, погибшими можно считать как минимум семь человек — рабочих, задействованных на строительстве гидроэлектростанции "Риши Ганга". Всего там работали более ста человек.
Ледовые массы сошли по горной гималайской реке Алакнанда и вызвали наводнение в высокогорных районах штата. Из-за последствий стихии и связанных с ней разрушений пропали без вести около 125 человек.
В спасательных операциях участвуют около сотни индийских военных и 250 сотрудников пограничной полиции. Власти готовы по необходимости задействовать еще 600 человек.