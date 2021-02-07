Премьер Индии следит за ситуацией в Уттаракханде, где сошел ледник
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарной сессии V Восточного экономического форума
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 фев – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что постоянно следит за ситуацией в штате Уттаракханд, где сошел ледник.
"Постоянно слежу за плачевной ситуацией в Уттаракханде. Индия поддерживает Уттаракханд, и нация молится за безопасность всех. Постоянно общаемся с властями и получаем обновленную информацию о развертывании Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, спасательных работах и операциях по оказанию помощи", - написал Моди в Twitter.
Am constantly monitoring the unfortunate situation in Uttarakhand. India stands with Uttarakhand and the nation prays for everyone’s safety there. Have been continuously speaking to senior authorities and getting updates on NDRF deployment, rescue work and relief operations.— Narendra Modi (@narendramodi) February 7, 2021
Огромные ледовые массы сошли вниз по горной гималайской реке Алакнанда и вызвали наводнение в высокогорных районах штата. По данным телеканала NDTV, в результате схода ледника и последовавшего наводнения на гидроэлектростанции "Ришиганга" могли пропасть без вести до 150 человек.
В связи с наводнением власти Уттаракханда начали эвакуацию поселений, расположенных на берегах реки ниже гидроэлектростанции. Плотины в городах Шринагар, Ришикеш и Харидвар начали экстренный сброс воды для недопущения дальнейшего ущерба.