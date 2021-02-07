https://ria.ru/20210207/indiya-1596377894.html

Премьер Индии следит за ситуацией в Уттаракханде, где сошел ледник

Премьер Индии следит за ситуацией в Уттаракханде, где сошел ледник

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что постоянно следит за ситуацией в штате Уттаракханд, где сошел ледник. РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T12:34

2021-02-07T12:34

2021-02-07T12:34

нарендра моди

уттаракханд

индия

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 фев – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что постоянно следит за ситуацией в штате Уттаракханд, где сошел ледник."Постоянно слежу за плачевной ситуацией в Уттаракханде. Индия поддерживает Уттаракханд, и нация молится за безопасность всех. Постоянно общаемся с властями и получаем обновленную информацию о развертывании Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, спасательных работах и операциях по оказанию помощи", - написал Моди в Twitter.Огромные ледовые массы сошли вниз по горной гималайской реке Алакнанда и вызвали наводнение в высокогорных районах штата. По данным телеканала NDTV, в результате схода ледника и последовавшего наводнения на гидроэлектростанции "Ришиганга" могли пропасть без вести до 150 человек.В связи с наводнением власти Уттаракханда начали эвакуацию поселений, расположенных на берегах реки ниже гидроэлектростанции. Плотины в городах Шринагар, Ришикеш и Харидвар начали экстренный сброс воды для недопущения дальнейшего ущерба.

уттаракханд

индия

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Кадры схода ледника в индийском штате Уттаракханд Крупная катастрофа произошла в индийском штате Уттаракханд после прорыва части гималайского ледника из-за мощного наводнения. Свыше 150 человек пропали без вести. 2021-02-07T12:34 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нарендра моди, уттаракханд, индия, в мире