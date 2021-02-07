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Более 150 человек пропали без вести при сходе ледника в Индии

Более 150 человек пропали без вести при сходе ледника в Индии

Более 150 человек пропали при сходе ледника в индийском штате Уттаракханд, сообщает телеканал NDTV. РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T11:24

2021-02-07T11:24

2021-02-07T14:50

индия

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 фев — РИА Новости. Более 150 человек пропали при сходе ледника в индийском штате Уттаракханд, сообщает телеканал NDTV.По предварительным данным, большая часть пропавших без вести — рабочие гидроэлектростанции "Ришиганга", на которую пришелся основной удар стихии.Огромные ледовые массы сошли вниз по горным гималайским рекам Алакнанда и Дхаулиганга и вызвали наводнение в высокогорных районах. Расположенные ниже по течению гидроэлектростанции в городах Сринагар, Ришикеш и Харидвар экстренно сбрасывали воду, чтобы остановить разрушения.Сейчас ситуация нормализовалась. Как сообщил главный министр штата Сингх Рават, уровень воды в реке Алакнанда на метр выше нормы, но поток уменьшается.

индия

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2021

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Кадры схода ледника в индийском штате Уттаракханд Крупная катастрофа произошла в индийском штате Уттаракханд после прорыва части гималайского ледника из-за мощного наводнения. Свыше 150 человек пропали без вести. 2021-02-07T11:24 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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индия, в мире