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Более 150 человек пропали без вести при сходе ледника в Индии
Более 150 человек пропали без вести при сходе ледника в Индии
Более 150 человек пропали при сходе ледника в индийском штате Уттаракханд, сообщает телеканал NDTV. РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T11:24
2021-02-07T11:24
2021-02-07T14:50
индия
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 фев — РИА Новости. Более 150 человек пропали при сходе ледника в индийском штате Уттаракханд, сообщает телеканал NDTV.По предварительным данным, большая часть пропавших без вести — рабочие гидроэлектростанции "Ришиганга", на которую пришелся основной удар стихии.Огромные ледовые массы сошли вниз по горным гималайским рекам Алакнанда и Дхаулиганга и вызвали наводнение в высокогорных районах. Расположенные ниже по течению гидроэлектростанции в городах Сринагар, Ришикеш и Харидвар экстренно сбрасывали воду, чтобы остановить разрушения.Сейчас ситуация нормализовалась. Как сообщил главный министр штата Сингх Рават, уровень воды в реке Алакнанда на метр выше нормы, но поток уменьшается.
индия
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Кадры схода ледника в индийском штате Уттаракханд
Крупная катастрофа произошла в индийском штате Уттаракханд после прорыва части гималайского ледника из-за мощного наводнения. Свыше 150 человек пропали без вести.
2021-02-07T11:24
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РИА Новости
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РИА Новости
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индия, в мире
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 фев — РИА Новости.
Более 150 человек пропали при сходе ледника в индийском штате Уттаракханд
, сообщает телеканал NDTV
.
По предварительным данным, большая часть пропавших без вести — рабочие гидроэлектростанции "Ришиганга", на которую пришелся основной удар стихии.
Огромные ледовые массы сошли вниз по горным гималайским рекам Алакнанда и Дхаулиганга и вызвали наводнение в высокогорных районах. Расположенные ниже по течению гидроэлектростанции в городах Сринагар, Ришикеш и Харидвар экстренно сбрасывали воду, чтобы остановить разрушения.
Сейчас ситуация нормализовалась. Как сообщил главный министр штата Сингх Рават, уровень воды в реке Алакнанда на метр выше нормы, но поток уменьшается.