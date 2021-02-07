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Хабара, Челяба и Владик: нежные сокращения или лингвистические монстры
Хабара, Челяба и Владик: нежные сокращения или лингвистические монстры
"Народные" названия часто превращают имена городов в лингвистических монстров, как например Хабара, Архара или Козломойск-на-Амуре. Среди прозвищ встречаются крайне извращенные варианты, такие как Западлица, Капецк и Порноаул. Разбираемся в странной любви жителей к названиям своих городов и в самых необычных прозвищах населённых пунктов России.
2021-02-07T12:00
2021-02-07T12:00
2021-02-07T12:00
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общество
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Хабара, Челяба и Владик: нежные сокращения или лингвистические монстры
«Народные» названия часто превращают имена городов в лингвистических монстров, как например Хабара, Архара или Козломойск-на-Амуре. Среди прозвищ встречаются крайне извращенные варианты, такие как Западлица, Капецк и Порноаул. Разбираемся в странной любви жителей к названиям своих городов и в самых необычных прозвищах населённых пунктов России.
audio/mpeg
Хабара, Челяба и Владик: нежные сокращения или лингвистические монстры
«Народные» названия часто превращают имена городов в лингвистических монстров, как например Хабара, Архара или Козломойск-на-Амуре. Среди прозвищ встречаются крайне извращенные варианты, такие как Западлица, Капецк и Порноаул. Разбираемся в странной любви жителей к названиям своих городов и в самых необычных прозвищах населённых пунктов России.
audio/mpeg
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аудио, подкаст, общество
Хабара, Челяба и Владик: нежные сокращения или лингвистические монстры
"Народные" названия часто превращают имена городов в лингвистических монстров, как например Хабара, Архара или Козломойск-на-Амуре. Среди прозвищ встречаются крайне извращенные варианты, такие как Западлица, Капецк и Порноаул. Разбираемся в странной любви жителей к названиям своих городов и в самых необычных прозвищах населённых пунктов России.