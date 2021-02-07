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Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20210207/goroda-1595895234.html
Хабара, Челяба и Владик: нежные сокращения или лингвистические монстры
Хабара, Челяба и Владик: нежные сокращения или лингвистические монстры
"Народные" названия часто превращают имена городов в лингвистических монстров, как например Хабара, Архара или Козломойск-на-Амуре. Среди прозвищ встречаются крайне извращенные варианты, такие как Западлица, Капецк и Порноаул. Разбираемся в странной любви жителей к названиям своих городов и в самых необычных прозвищах населённых пунктов России.
2021-02-07T12:00
2021-02-07T12:00
как это по-русски
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общество
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Хабара, Челяба и Владик: нежные сокращения или лингвистические монстры
«Народные» названия часто превращают имена городов в лингвистических монстров, как например Хабара, Архара или Козломойск-на-Амуре. Среди прозвищ встречаются крайне извращенные варианты, такие как Западлица, Капецк и Порноаул. Разбираемся в странной любви жителей к названиям своих городов и в самых необычных прозвищах населённых пунктов России.
audio/mpeg
Хабара, Челяба и Владик: нежные сокращения или лингвистические монстры
«Народные» названия часто превращают имена городов в лингвистических монстров, как например Хабара, Архара или Козломойск-на-Амуре. Среди прозвищ встречаются крайне извращенные варианты, такие как Западлица, Капецк и Порноаул. Разбираемся в странной любви жителей к названиям своих городов и в самых необычных прозвищах населённых пунктов России.
audio/mpeg
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аудио, подкаст, общество

Хабара, Челяба и Владик: нежные сокращения или лингвистические монстры

12:00 07.02.2021
 
Как это по-русски
Хабара, Челяба и Владик: нежные сокращения или лингвистические монстры
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
"Народные" названия часто превращают имена городов в лингвистических монстров, как например Хабара, Архара или Козломойск-на-Амуре. Среди прозвищ встречаются крайне извращенные варианты, такие как Западлица, Капецк и Порноаул. Разбираемся в странной любви жителей к названиям своих городов и в самых необычных прозвищах населённых пунктов России.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Сценарий эпизода: Юлия Мирей
Голоса эпизода: Наталия Шашина, Артём Буфтяк
Монтаж Андрея Темнова
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