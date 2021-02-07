https://ria.ru/20210207/goroda-1595895234.html

Хабара, Челяба и Владик: нежные сокращения или лингвистические монстры

Хабара, Челяба и Владик: нежные сокращения или лингвистические монстры

"Народные" названия часто превращают имена городов в лингвистических монстров, как например Хабара, Архара или Козломойск-на-Амуре. Среди прозвищ встречаются крайне извращенные варианты, такие как Западлица, Капецк и Порноаул. Разбираемся в странной любви жителей к названиям своих городов и в самых необычных прозвищах населённых пунктов России.

2021-02-07T12:00

2021-02-07T12:00

2021-02-07T12:00

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общество

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Хабара, Челяба и Владик: нежные сокращения или лингвистические монстры «Народные» названия часто превращают имена городов в лингвистических монстров, как например Хабара, Архара или Козломойск-на-Амуре. Среди прозвищ встречаются крайне извращенные варианты, такие как Западлица, Капецк и Порноаул. Разбираемся в странной любви жителей к названиям своих городов и в самых необычных прозвищах населённых пунктов России. audio/mpeg

Хабара, Челяба и Владик: нежные сокращения или лингвистические монстры «Народные» названия часто превращают имена городов в лингвистических монстров, как например Хабара, Архара или Козломойск-на-Амуре. Среди прозвищ встречаются крайне извращенные варианты, такие как Западлица, Капецк и Порноаул. Разбираемся в странной любви жителей к названиям своих городов и в самых необычных прозвищах населённых пунктов России. audio/mpeg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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