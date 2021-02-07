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Итальянский актер Фавино назвал свои любимые российские фильмы
Итальянский актер Фавино назвал свои любимые российские фильмы
Итальянский актер Пьерфранческо Фавино в интервью РИА Новости рассказал, что одними из его любимых фильмов являются работы российского режиссера Андрея... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T11:33
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культура
пьерфранческо фавино
италия
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Итальянский актер Пьерфранческо Фавино в интервью РИА Новости рассказал, что одними из его любимых фильмов являются работы российского режиссера Андрея Звягинцева "Возвращение" и "Левиафан"."За последнее время меня очень впечатлила работа Звягинцева: и "Возвращение", и "Левиафан" являются одними из моих любимых фильмов последних лет", — сказал актер.В российский прокат выходит фильм итальянского режиссера Клаудио Ноче "Наш отец", получивший Кубок Вольпи на Венецианском кинофестивале — 2020.Московская премьера состоится в воскресенье в киноцентре "Октябрь". Главную роль в нем исполняет актер Пьерфранческо Фавино, снявшийся более чем в 35 фильмах и телесериалах, включая "Последний поцелуй", "Эмма — это я", "Эль Аламейн", "Ключи от дома", "Криминальный роман", "Незнакомка", "Сатурн против", "Ангелы и демоны", "Предатель".Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210206/litvinova-1596141941.html
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пьерфранческо фавино, италия

Итальянский актер Фавино назвал свои любимые российские фильмы

11:33 07.02.2021 (обновлено: 21:22 07.02.2021)
 
© Фото : предоставлено ПилотКиноИтальянский актер Пьерфранческо Фавино
Итальянский актер Пьерфранческо Фавино - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© Фото : предоставлено ПилотКино
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Итальянский актер Пьерфранческо Фавино в интервью РИА Новости рассказал, что одними из его любимых фильмов являются работы российского режиссера Андрея Звягинцева "Возвращение" и "Левиафан".
"За последнее время меня очень впечатлила работа Звягинцева: и "Возвращение", и "Левиафан" являются одними из моих любимых фильмов последних лет", — сказал актер.
В российский прокат выходит фильм итальянского режиссера Клаудио Ноче "Наш отец", получивший Кубок Вольпи на Венецианском кинофестивале — 2020.
Московская премьера состоится в воскресенье в киноцентре "Октябрь". Главную роль в нем исполняет актер Пьерфранческо Фавино, снявшийся более чем в 35 фильмах и телесериалах, включая "Последний поцелуй", "Эмма — это я", "Эль Аламейн", "Ключи от дома", "Криминальный роман", "Незнакомка", "Сатурн против", "Ангелы и демоны", "Предатель".
Читайте полный текст интервью >>
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