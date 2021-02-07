https://ria.ru/20210207/film-1596373670.html
Итальянский актер Фавино назвал свои любимые российские фильмы
Итальянский актер Фавино назвал свои любимые российские фильмы
Итальянский актер Пьерфранческо Фавино в интервью РИА Новости рассказал, что одними из его любимых фильмов являются работы российского режиссера Андрея... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T11:33
2021-02-07T11:33
2021-02-07T21:22
культура
пьерфранческо фавино
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/07/1596366941_0:37:945:569_1920x0_80_0_0_bd7621feccbe29c10b82665a5980efc5.jpg
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Итальянский актер Пьерфранческо Фавино в интервью РИА Новости рассказал, что одними из его любимых фильмов являются работы российского режиссера Андрея Звягинцева "Возвращение" и "Левиафан"."За последнее время меня очень впечатлила работа Звягинцева: и "Возвращение", и "Левиафан" являются одними из моих любимых фильмов последних лет", — сказал актер.В российский прокат выходит фильм итальянского режиссера Клаудио Ноче "Наш отец", получивший Кубок Вольпи на Венецианском кинофестивале — 2020.Московская премьера состоится в воскресенье в киноцентре "Октябрь". Главную роль в нем исполняет актер Пьерфранческо Фавино, снявшийся более чем в 35 фильмах и телесериалах, включая "Последний поцелуй", "Эмма — это я", "Эль Аламейн", "Ключи от дома", "Криминальный роман", "Незнакомка", "Сатурн против", "Ангелы и демоны", "Предатель".Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20210206/litvinova-1596141941.html
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/07/1596366941_0:0:945:710_1920x0_80_0_0_df68da6604d05b48b95867ab8bf829cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пьерфранческо фавино, италия
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости.
Итальянский актер Пьерфранческо Фавино
в интервью РИА Новости рассказал, что одними из его любимых фильмов являются работы российского режиссера Андрея Звягинцева
"Возвращение" и "Левиафан".
"За последнее время меня очень впечатлила работа Звягинцева: и "Возвращение", и "Левиафан" являются одними из моих любимых фильмов последних лет", — сказал актер.
В российский прокат выходит фильм итальянского режиссера Клаудио Ноче "Наш отец", получивший Кубок Вольпи на Венецианском кинофестивале — 2020.
Московская премьера состоится в воскресенье в киноцентре "Октябрь". Главную роль в нем исполняет актер Пьерфранческо Фавино, снявшийся более чем в 35 фильмах и телесериалах, включая "Последний поцелуй", "Эмма — это я", "Эль Аламейн", "Ключи от дома", "Криминальный роман", "Незнакомка", "Сатурн против", "Ангелы и демоны", "Предатель".