https://ria.ru/20210207/film-1596373670.html

Итальянский актер Фавино назвал свои любимые российские фильмы

Итальянский актер Фавино назвал свои любимые российские фильмы

Итальянский актер Пьерфранческо Фавино в интервью РИА Новости рассказал, что одними из его любимых фильмов являются работы российского режиссера Андрея... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T11:33

2021-02-07T11:33

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культура

пьерфранческо фавино

италия

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Итальянский актер Пьерфранческо Фавино в интервью РИА Новости рассказал, что одними из его любимых фильмов являются работы российского режиссера Андрея Звягинцева "Возвращение" и "Левиафан"."За последнее время меня очень впечатлила работа Звягинцева: и "Возвращение", и "Левиафан" являются одними из моих любимых фильмов последних лет", — сказал актер.В российский прокат выходит фильм итальянского режиссера Клаудио Ноче "Наш отец", получивший Кубок Вольпи на Венецианском кинофестивале — 2020.Московская премьера состоится в воскресенье в киноцентре "Октябрь". Главную роль в нем исполняет актер Пьерфранческо Фавино, снявшийся более чем в 35 фильмах и телесериалах, включая "Последний поцелуй", "Эмма — это я", "Эль Аламейн", "Ключи от дома", "Криминальный роман", "Незнакомка", "Сатурн против", "Ангелы и демоны", "Предатель".Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210206/litvinova-1596141941.html

италия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пьерфранческо фавино, италия