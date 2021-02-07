https://ria.ru/20210207/favino-1596363210.html

Пьерфранческо Фавино: мне бы хотелось сыграть в российском кино

Пьерфранческо Фавино: мне бы хотелось сыграть в российском кино

РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T12:00

2021-02-07T12:00

2021-02-07T14:06

культура

пьерфранческо фавино

россия

михаил калатозов

кино

андрей звягинцев

италия

интервью

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Итальянский фильм "Наш отец", получивший Кубок Вольпи на Венецианском кинофестивале 2020 году, покажут в России. Актер Пьерфранческо Фавино, исполнивший в картине главную роль, рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Анастасии Ивановой о сложностях в работе над фильмом, о влиянии советского кинематографа на свои взгляды и о том, как он пережил острый период пандемии COVID-19 в Италии.— В воскресенье в Москве, а затем и в других крупных городах России, выйдет фильм "Наш отец", в котором вы исполняете главную роль. Действие кинокартины происходит в 1970-е годы — период, который в Италии называют "свинцовые семидесятые". Расскажите, пожалуйста, для российского зрителя, что происходило в Италии в это время? Какие исторические события легли в основу фильма?— В Италии 70-е годы были ареной огромной политической и военной напряженности, периодом, когда государство столкнулось с экстремистскими террористическими группами как правого, так и левого толка. Это столкновение привело к большому количеству смертей и породило атмосферу страха и неуверенности, которая также повлияла на гражданское общество.В эти годы и разворачивается сюжет. Он основан на реальном событии из газетной хроники, а именно – покушении на отца режиссера Клаудио Ноче Альфонсо Ноче (который в то время был заместителем комиссара полиции – ред.), совершенного членами Nuclei Armati Proletari ("Вооруженные пролетарские ячейки" — ультралевая террористическая группировка, действовавшая преимущественно на юге Италии в 1970-х годах – ред.)— В этом фильме реальность перемешивается с фантазией, и порой трудно уловить, где проходит грань между ними. У мальчика Валерио, перенесшего психологическую травму, появляется друг Кристиан. Он – реальный друг или все-таки плод воображения героя?— Все повествование в фильме идет от лица Валерио, мальчика чуть более 10 лет, и все происходящее отражает его переживания. В этом возрасте грань между реальным и воображаемым все еще размыта, и два мира взаимодействуют друг с другом, переплетаются, не беря в расчет срочность взрослых планов. Я считаю, что фильм стремится вернуть зрителя в ту область вероятной реальности, где все возможно.— С какими трудностями вы столкнулись при работе над этой ролью? Вам уже доводилось ранее работать с режиссером Клаудио Ноче?— Сложность заключалась в возможности совместить две роли — актера и сопродюсера фильма. Я столкнулся не столько с техническими трудностями, сколько с личными: когда я играл отца режиссера, воспроизводя детали того, что стало таким травмирующим событием для Клаудио, это заставило меня почувствовать, что передо мной нечто большее, чем фильм. Мы были знакомы с Ноче несколько лет, но еще не работали вместе. Я рад, что наше знакомство связано со столь важной для него историей.— Как итальянская публика восприняла фильм?— Очень хорошо. К моменту, когда вышел фильм, кинотеатры только возобновили работу (после частичного снятия ограничений по COVID-19 – ред.). Интерес, который Венецианский кинофестиваль вызвал вокруг фильма, принес ему большой успех. К сожалению, меры по закрытию из-за COVID прервали этот путь, однако потом фильм вышел на различных платформах и пользуется большим спросом.— В одном из своих последних фильмов "Предатель", с которым российский зритель познакомился на российско-итальянском кинофестивале RIFF в 2019 году, вы сыграли мафиози (сицилийского босса Томмазо Бушетта – ред.), в фильме "Наш отец" – роль комиссара полиции. Сложно ли было перевоплотиться? Какую роль оказалось легче сыграть? Какая из них вам больше нравится?— Мы говорим о мужчинах, чья жизненная логика диаметрально противоположна, поэтому, конечно, подход к исполнению этих ролей не может быть одинаковым. Как актер я всегда стараюсь в любом случае отбросить свои личные суждения о персонажах, которых я должен сыграть, чтобы понять мотивы, которые ими движут, не смешивая их со своими.Обе роли были интересными и сложными, я не отдаю предпочтение ни одной из них. Однако правда в том, что роль в "Предателе" побудила меня изучить более долгий путь жизни (Бушетта – ред.) и трансформации.— Вы когда-нибудь были в России?— Я был несколько раз в Москве по разным поводам, но я хотел бы иметь возможность посетить страну, чтобы увидеть ее во всем ее многообразии, больше узнать о ее красотах и великой культуре.— Не думали сыграть в российском кино? Поступали ли такие предложения?— Мне бы очень хотелось, но думаю, что для начала мне надо выучить язык. Предложений пока не поступало, но у меня была возможность познакомиться с деятелями российского кинематографа на фестивалях и посмотреть их картины.— Вы хорошо знакомы с российским и советским кинематографом? Какие фильмы, режиссеры вам нравятся больше всего?— Не могу назвать себя экспертом в российском кино, но знаю несколько фильмов и режиссеров российского кино как большой любитель кинематографа. Я очень полюбил режиссеров, которые в прошлом изменили мой взгляд на кино, я имею в виду Калатозова, Тарковского, Михалкова, Сокурова. За последнее время меня очень впечатлила работа Звягинцева: и "Возвращение", и "Левиафан" являются одними из моих любимых фильмов последних лет.— В 2020 году мир столкнулся с новым вызовом — пандемией коронавируса. Италия оказалась одной из первых стран, которые больше всего пострадали от COVID-19. Как вы пережили период самоизоляции? Вы продолжали работать? Вы сами переболели вирусом?— Я все еще переживаю этот период! Это очень сложный момент в нашей истории, для всех нас, но для артистов, особенно для тех, кто работает в театре, это стало одним из самых сложных периодов в истории. Я вместе со своей семьей следовал всем рекомендациям и пока мне повезло: я не подхватил вирус. Я работал, когда позволяла эпидемиологическая ситуация, и прерывал работу осенью, когда вирус начал распространяться с новой силой.В целом работа деятелей культуры – актеров, режиссеров, писателей – предполагает постоянное общение с людьми: встречи, контакты, различные непредвиденные обстоятельства, и то, что можно из этого создать.Осознание о том, что "Наш отец" предстанет в кинотеатрах перед реальной публикой в вашей стране, да еще и в таком количестве залов, — это знак, дающий мне большие надежды, за который я очень благодарен.

https://ria.ru/20200912/kinofestival-1577150411.html

https://ria.ru/20190924/1559074155.html

https://ria.ru/20210115/kino-1592909159.html

россия

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пьерфранческо фавино, россия, михаил калатозов, кино, андрей звягинцев, италия, интервью