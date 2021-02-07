https://ria.ru/20210207/ekstraditsiya-1596366367.html

Белоруссия направила Польше документы на экстрадицию основателей Nexta

Белоруссия направила Польше документы на экстрадицию основателей Nexta

Следственный комитет Белоруссии через генерального прокурора направил в Польшу документы на экстрадицию двух основателей Telegram-канала Nexta, признанного в... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T10:12

2021-02-07T10:12

2021-02-07T14:52

польша

белоруссия

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МИНСК, 7 фев — РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии через генерального прокурора направил в Польшу документы на экстрадицию двух основателей Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским, сообщил начальник международно-правового отдела СК республики Михаил Вавуло.Cовокупная аудитория Telegram-каналов Nexta и Nexta Live превышает два миллиона подписчиков. В разгар протестов в республике его авторы призывали к участию в несанкционированных митингах. В конце октября 2020 года суд Центрального района Минска признал Nexta Live и его логотип Nexta экстремистскими материалами. Редакция каналов базируется в Польше. Путило и Протасевича обвиняют по уголовным статьям "Организация массовых беспорядков" и "Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок". В ноябре КГБ Белоруссии также внес их в список физических лиц, причастных к террористической деятельности.Массовые акции в Белоруссии начались после президентских выборов в августе прошлого года. Победил Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов избирателей. Оппозиция не согласилась с результатами и методами подсчета, люди вышли протестовать на улицу. Силовики разгоняли участников спецсредствами и спецтехникой. Официально признаны погибшими трое протестующих.

https://ria.ru/20201119/nexta-1585362161.html

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, белоруссия