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Белоруссия направила Польше документы на экстрадицию основателей Nexta
Белоруссия направила Польше документы на экстрадицию основателей Nexta
Следственный комитет Белоруссии через генерального прокурора направил в Польшу документы на экстрадицию двух основателей Telegram-канала Nexta, признанного в... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T10:12
2021-02-07T14:52
польша
белоруссия
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МИНСК, 7 фев — РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии через генерального прокурора направил в Польшу документы на экстрадицию двух основателей Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским, сообщил начальник международно-правового отдела СК республики Михаил Вавуло.Cовокупная аудитория Telegram-каналов Nexta и Nexta Live превышает два миллиона подписчиков. В разгар протестов в республике его авторы призывали к участию в несанкционированных митингах. В конце октября 2020 года суд Центрального района Минска признал Nexta Live и его логотип Nexta экстремистскими материалами. Редакция каналов базируется в Польше. Путило и Протасевича обвиняют по уголовным статьям "Организация массовых беспорядков" и "Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок". В ноябре КГБ Белоруссии также внес их в список физических лиц, причастных к террористической деятельности.Массовые акции в Белоруссии начались после президентских выборов в августе прошлого года. Победил Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов избирателей. Оппозиция не согласилась с результатами и методами подсчета, люди вышли протестовать на улицу. Силовики разгоняли участников спецсредствами и спецтехникой. Официально признаны погибшими трое протестующих.
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польша, белоруссия

Белоруссия направила Польше документы на экстрадицию основателей Nexta

10:12 07.02.2021 (обновлено: 14:52 07.02.2021)
 
© AP Photo / Sergei GritsТрансляция Telegram-канала Nexta-Live на экране смартфона
Трансляция Telegram-канала Nexta-Live на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© AP Photo / Sergei Grits
Трансляция Telegram-канала Nexta-Live на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 7 фев — РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии через генерального прокурора направил в Польшу документы на экстрадицию двух основателей Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским, сообщил начальник международно-правового отдела СК республики Михаил Вавуло.

"Следственный комитет направил документы на экстрадицию Путило и Протасевича через генерального прокурора в Польшу. С данной страной у нас заключен международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции", — передает слова Вавуло Sputnik Белоруссия.

Cовокупная аудитория Telegram-каналов Nexta и Nexta Live превышает два миллиона подписчиков. В разгар протестов в республике его авторы призывали к участию в несанкционированных митингах. В конце октября 2020 года суд Центрального района Минска признал Nexta Live и его логотип Nexta экстремистскими материалами.
Редакция каналов базируется в Польше. Путило и Протасевича обвиняют по уголовным статьям "Организация массовых беспорядков" и "Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок". В ноябре КГБ Белоруссии также внес их в список физических лиц, причастных к террористической деятельности.
Массовые акции в Белоруссии начались после президентских выборов в августе прошлого года. Победил Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов избирателей. Оппозиция не согласилась с результатами и методами подсчета, люди вышли протестовать на улицу. Силовики разгоняли участников спецсредствами и спецтехникой. Официально признаны погибшими трое протестующих.
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