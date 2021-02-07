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В ДРК зафиксировали новый случай заболевания лихорадкой Эбола
В ДРК зафиксировали новый случай заболевания лихорадкой Эбола
Новый случай заболевания лихорадкой Эбола зафиксирован в провинции Северное Киву Демократической республики Конго (ДРК), передает местный портал 7sur7 со... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T17:22
2021-02-07T17:22
2021-02-07T17:22
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Новый случай заболевания лихорадкой Эбола зафиксирован в провинции Северное Киву Демократической республики Конго (ДРК), передает местный портал 7sur7 со ссылкой на пресс-релиз министерства здравоохранения.Как сообщается, 1 февраля у женщины, чей муж ранее переболел лихорадкой Эбола, проявились типичные симптомы заболевания. Третьего февраля женщина скончалась в больнице города Бутембо, Северное Киву.Министерство сообщило, что на месте работает провинциальная группа реагирования, в Бутембо также скоро направится национальная группа реагирования.Глава минздрава Демократической республики Конго (ДРК) Лонгондо Этени 18 ноября прошлого года объявил о завершении одиннадцатой вспышки лихорадки Эбола в Экваториальной провинции, унесшей жизни более 50 человек.
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демократическая республика конго, в мире
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости.
Новый случай заболевания лихорадкой Эбола зафиксирован в провинции Северное Киву Демократической республики Конго
(ДРК), передает местный портал 7sur7
со ссылкой на пресс-релиз министерства здравоохранения.
Как сообщается, 1 февраля у женщины, чей муж ранее переболел лихорадкой Эбола, проявились типичные симптомы заболевания. Третьего февраля женщина скончалась в больнице города Бутембо, Северное Киву.
Министерство сообщило, что на месте работает провинциальная группа реагирования, в Бутембо также скоро направится национальная группа реагирования.
Глава минздрава Демократической республики Конго (ДРК) Лонгондо Этени 18 ноября прошлого года объявил о завершении одиннадцатой вспышки лихорадки Эбола в Экваториальной провинции, унесшей жизни более 50 человек.