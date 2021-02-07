https://ria.ru/20210207/ebola-1596401391.html

В ДРК зафиксировали новый случай заболевания лихорадкой Эбола

В ДРК зафиксировали новый случай заболевания лихорадкой Эбола

Новый случай заболевания лихорадкой Эбола зафиксирован в провинции Северное Киву Демократической республики Конго (ДРК), передает местный портал 7sur7 со... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T17:22

2021-02-07T17:22

2021-02-07T17:22

демократическая республика конго

в мире

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Новый случай заболевания лихорадкой Эбола зафиксирован в провинции Северное Киву Демократической республики Конго (ДРК), передает местный портал 7sur7 со ссылкой на пресс-релиз министерства здравоохранения.Как сообщается, 1 февраля у женщины, чей муж ранее переболел лихорадкой Эбола, проявились типичные симптомы заболевания. Третьего февраля женщина скончалась в больнице города Бутембо, Северное Киву.Министерство сообщило, что на месте работает провинциальная группа реагирования, в Бутембо также скоро направится национальная группа реагирования.Глава минздрава Демократической республики Конго (ДРК) Лонгондо Этени 18 ноября прошлого года объявил о завершении одиннадцатой вспышки лихорадки Эбола в Экваториальной провинции, унесшей жизни более 50 человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20210103/ebola-1591869100.html

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