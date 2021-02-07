https://ria.ru/20210207/dtp-1596385486.html

В Саратовской области в ДТП погибли три человека

В Саратовской области в ДТП погибли три человека

В Саратовской области в результате ДТП погибли три человека, еще четверо пострадали, заявили в пресс-службе областного управления ГИБДД. РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T14:34

2021-02-07T14:34

2021-02-07T15:27

саратовская область

вольск

происшествия

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САРАТОВ, 7 фев — РИА Новости. В Саратовской области в результате ДТП погибли три человека, еще четверо пострадали, заявили в пресс-службе областного управления ГИБДД.Авария произошла около 14:00 (13:00 мск) на автодороге Базарный Карабулак — Вольск около села Вязовка."По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля ГАЗ-3110 "Волга" и автомобиля Chery Tiggo. В результате водитель и пассажир автомобиля Chery Tiggo, водитель автомобиля ГАЗ скончались на месте ДТП. Пассажиры, предварительно, четверо, госпитализированы", — говорится в сообщении.Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.

https://ria.ru/20210206/dtp-1596332283.html

саратовская область

вольск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратовская область, вольск, происшествия