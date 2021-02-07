Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210207/dtp-1596385486.html
В Саратовской области в ДТП погибли три человека
В Саратовской области в ДТП погибли три человека
В Саратовской области в результате ДТП погибли три человека, еще четверо пострадали, заявили в пресс-службе областного управления ГИБДД. РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T14:34
2021-02-07T15:27
саратовская область
вольск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_2ea2b8f08e4d9b7aae5e9e25ffd4c729.jpg
САРАТОВ, 7 фев — РИА Новости. В Саратовской области в результате ДТП погибли три человека, еще четверо пострадали, заявили в пресс-службе областного управления ГИБДД.Авария произошла около 14:00 (13:00 мск) на автодороге Базарный Карабулак — Вольск около села Вязовка."По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля ГАЗ-3110 "Волга" и автомобиля Chery Tiggo. В результате водитель и пассажир автомобиля Chery Tiggo, водитель автомобиля ГАЗ скончались на месте ДТП. Пассажиры, предварительно, четверо, госпитализированы", — говорится в сообщении.Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.
https://ria.ru/20210206/dtp-1596332283.html
саратовская область
вольск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_ccf3a1f09ed4026157278810a4f5975f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
саратовская область, вольск, происшествия

В Саратовской области в ДТП погибли три человека

14:34 07.02.2021 (обновлено: 15:27 07.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 7 фев — РИА Новости. В Саратовской области в результате ДТП погибли три человека, еще четверо пострадали, заявили в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Авария произошла около 14:00 (13:00 мск) на автодороге Базарный Карабулак — Вольск около села Вязовка.
"По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля ГАЗ-3110 "Волга" и автомобиля Chery Tiggo. В результате водитель и пассажир автомобиля Chery Tiggo, водитель автомобиля ГАЗ скончались на месте ДТП. Пассажиры, предварительно, четверо, госпитализированы", — говорится в сообщении.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
6 февраля, 19:44
В Свердловской области в ДТП с бензовозом пострадали три человека
 
Саратовская областьВольскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:25В школах Дальнего Востока массово отменили занятия из-за "минирований"
06:03Исследование: россияне в январе закупились бензином премиальных марок
05:51На Сахалине не подтвердилась информация о минировании школ
05:49Опрос: 56% американцев поддерживали запрет Трампу занимать госдолжности
05:33"Известия": детям силовиков хотят дать преимущества при приеме в вузы
05:12СМИ: США вернутся в Совет по правам человека ООН в качестве наблюдателя
04:54Ученые: в США стремительно распространяется британский штамм коронавируса
04:46На месте пожара в доме в Якутске обнаружили тело погибшего
04:25Японцев огорчила вакцинация от COVID-19 на Южных Курилах
04:09Названы опасные вещества в питьевой воде
04:07В Минздраве пациентам с диабетом рекомендовали вакцинацию от COVID-19
04:00В четыре района Чукотки поступили сообщения о минировании школ
03:58В Благовещенске прервали занятия в школах из-за сообщений о "минировании"
03:53Врач рассказал, как правильно одеваться в морозы
03:35В России предложили не допускать до выборов физлиц-иноагентов
03:22Вильфанд спрогнозировал аномально теплую погоду в азиатской части России
03:18Источник: Россия в марте запустит с Байконура около 40 спутников
03:18Юрист пояснил, почему лучше не звонить с чужого телефона
03:09В Приморье расселили пенсионеров, живших в заброшенном доме без окон
03:05Российские ученые предложили гарантированную защиту от НАТО
Лента новостейМолния