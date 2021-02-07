В Свердловской области на трассе столкнулись 20 автомобилей
14:01 07.02.2021 (обновлено: 18:31 07.02.2021)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев – РИА Новости. Массовое ДТП с участием порядка 20 автомобилей произошло на трассе "М5" в Свердловской области, на месте аварии образовалась пробка длиной три километра, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
"Тревожная ситуация произошла на территории Сысертского городского округа в районе 182–185 километра федеральной трассы М-5 Екатеринбург – Челябинск. Вероятно, один из водителей, несмотря на усложнившиеся погодные условия и состояние дорог с ледяным покровом, превысил скорость или его транспортное средство занесло. Из-за резкого торможения столкновение произошло с порядка 20 машинами", - сказал Горелых.
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкМассовое ДТП с участием порядка 20 автомобилей на трассе "М5" в Свердловской области
Массовое ДТП с участием порядка 20 автомобилей на трассе "М5" в Свердловской области
По его словам, сведений о погибших или госпитализированных нет. На месте ДТП образовалась пробка не менее трех километров, представители МВД организовали реверсивное движение и рекомендуют водителям транспортных средств объезжать этот участок через село Патруши и Арамиль.
По информации регионального главка МЧС, на место происшествия был отправлен пункт обогрева. Спасатели отогревают и отпаивают горячим чаем участников ДТП, также оказывают помощь в расчистке участка дороги от поврежденных автомобилей. Глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских в свою очередь добавил, что второй пункт обогрева для водителей организован на месте ЧП от муниципалитета.
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