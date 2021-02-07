https://ria.ru/20210207/dtp-1596382683.html

В Свердловской области на трассе столкнулись 20 автомобилей

В Свердловской области на трассе столкнулись 20 автомобилей

Массовое ДТП с участием порядка 20 автомобилей произошло на трассе "М5" в Свердловской области, на месте аварии образовалась пробка длиной три километра,... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T14:01

2021-02-07T14:01

2021-02-07T18:31

валерий горелых

челябинск

свердловская область

екатеринбург

арамиль

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев – РИА Новости. Массовое ДТП с участием порядка 20 автомобилей произошло на трассе "М5" в Свердловской области, на месте аварии образовалась пробка длиной три километра, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых."Тревожная ситуация произошла на территории Сысертского городского округа в районе 182–185 километра федеральной трассы М-5 Екатеринбург – Челябинск. Вероятно, один из водителей, несмотря на усложнившиеся погодные условия и состояние дорог с ледяным покровом, превысил скорость или его транспортное средство занесло. Из-за резкого торможения столкновение произошло с порядка 20 машинами", - сказал Горелых.По его словам, сведений о погибших или госпитализированных нет. На месте ДТП образовалась пробка не менее трех километров, представители МВД организовали реверсивное движение и рекомендуют водителям транспортных средств объезжать этот участок через село Патруши и Арамиль.По информации регионального главка МЧС, на место происшествия был отправлен пункт обогрева. Спасатели отогревают и отпаивают горячим чаем участников ДТП, также оказывают помощь в расчистке участка дороги от поврежденных автомобилей. Глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских в свою очередь добавил, что второй пункт обогрева для водителей организован на месте ЧП от муниципалитета.

https://ria.ru/20210203/marshrutka-1595899381.html

челябинск

свердловская область

екатеринбург

арамиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры массового ДТП на трассе М5 "Урал" Около 20 автомобилей столкнулись на трассе М5 "Урал" в Свердловской области. Кадры с места ДТП 2021-02-07T14:01 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий горелых, челябинск, свердловская область, екатеринбург, арамиль, происшествия