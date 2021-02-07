https://ria.ru/20210207/donbass-1596409461.html

Кравчук предложил отвечать "выстрелом на каждый выстрел" в Донбассе

Кравчук предложил отвечать "выстрелом на каждый выстрел" в Донбассе

На обстрелы украинских силовиков в Донбассе нужно реагировать зеркально, считает первый президент Украины и глава делегации Киева в трехсторонней контактной... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T18:53

2021-02-07T18:53

2021-02-07T19:24

луганская народная республика

донецкая народная республика

арсен аваков

леонид кравчук

мвд украины

минск

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564010819_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_68730bedcd2a40524554794003fe8f5f.jpg

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости. На обстрелы украинских силовиков в Донбассе нужно реагировать зеркально, считает первый президент Украины и глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук."На каждый выстрел отвечать выстрелом. И не надо ждать, выдумывать, провокация это или не провокация. Выстрел — это выстрел. Если они стреляют, отвечать надо так же. И не надо ждать, пока кого-то убьют или ранят", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".По словам Кравчука, реакция должна быть жесткой."На стрельбу — стрельбой, на ложь — правдой. Объединяться и действовать. Иначе они будут понимать, что наши уступки — это для них знак нашей слабости", — добавил он.Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в последние недели на юго-востоке страны ситуация резко обострилась и "мирного процесса уже нет".В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры по обеспечению перемирия, которые предполагают полный запрет на ведение огня, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещено инженерное оборудование позиций и использование беспилотников вблизи линии соприкосновения. За нарушение режима прекращения огня предусмотрена дисциплинарная ответственность. Соответствующие приказы должны действовать до полного урегулирования конфликта.Разрешение ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако перестрелки между сторонами до сих пор продолжаются. Украинские политики постоянно затягивают выполнение Минских соглашений и выдвигают противоречащие им инициативы. Глава МИД России Сергей Лавров не раз призывал Киев перестать саботировать выполнение договоренностей и не уклоняться от прямого диалога с Донецком и Луганском.

https://ria.ru/20210203/donbass-1595814723.html

https://ria.ru/20210131/kravchuk-1595416784.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика, донецкая народная республика, арсен аваков, леонид кравчук, мвд украины, минск, оон, в мире