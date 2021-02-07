Кравчук предложил отвечать "выстрелом на каждый выстрел" в Донбассе
18:53 07.02.2021 (обновлено: 19:24 07.02.2021)
КИЕВ, 7 фев — РИА Новости. На обстрелы украинских силовиков в Донбассе нужно реагировать зеркально, считает первый президент Украины и глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.
"На каждый выстрел отвечать выстрелом. И не надо ждать, выдумывать, провокация это или не провокация. Выстрел — это выстрел. Если они стреляют, отвечать надо так же. И не надо ждать, пока кого-то убьют или ранят", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".
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По словам Кравчука, реакция должна быть жесткой.
"На стрельбу — стрельбой, на ложь — правдой. Объединяться и действовать. Иначе они будут понимать, что наши уступки — это для них знак нашей слабости", — добавил он.
Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в последние недели на юго-востоке страны ситуация резко обострилась и "мирного процесса уже нет".
В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры по обеспечению перемирия, которые предполагают полный запрет на ведение огня, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещено инженерное оборудование позиций и использование беспилотников вблизи линии соприкосновения. За нарушение режима прекращения огня предусмотрена дисциплинарная ответственность. Соответствующие приказы должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Разрешение ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако перестрелки между сторонами до сих пор продолжаются. Украинские политики постоянно затягивают выполнение Минских соглашений и выдвигают противоречащие им инициативы. Глава МИД России Сергей Лавров не раз призывал Киев перестать саботировать выполнение договоренностей и не уклоняться от прямого диалога с Донецком и Луганском.
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