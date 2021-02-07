https://ria.ru/20210207/dollar-1596361506.html

Эксперт назвал условия возвращения курса доллара к 73 рублям

Эксперт назвал условия возвращения курса доллара к 73 рублям

Курс доллара к концу февраля - в начале марта может опуститься до 72,5-73 рублей при условии, что нефтяные котировки сохранятся на текущих уровнях и возможные... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T09:16

2021-02-07T09:16

2021-02-07T09:16

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

министерство финансов рф (минфин россии)

brent

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155926/76/1559267641_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_5187a1876de52d21bbaaa06267ead833.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Курс доллара к концу февраля - в начале марта может опуститься до 72,5-73 рублей при условии, что нефтяные котировки сохранятся на текущих уровнях и возможные новые антироссийские санкции будут носить персональный, а не секторальный характер, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.В пятницу курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с 27 января. Отметку в 73 рубля доллар в последний раз достигал 17 декабря, а 72,5 рубля - в конце июля 2020 года."Влияние на рубль продолжит оказывать геополитическая обстановка. Пока есть хорошие признаки того, что новые антироссийские санкции будут носить персональный характер и не навредят целым секторам экономики и бизнеса. Если эти ожидания оправдаются, а котировки Brent хотя бы останутся около текущих уровней 58-59 долларов, доллар к концу февраля - в начале марта может опуститься в область 72,5-73 рубля", - прогнозирует эксперт.По его словам, снижение объема покупки валюты в рамках бюджетного правила вряд ли существенно повлияет на курс, так как масштаб этих операций незначителен относительно общего объема торгов, а основную роль в динамике рубля продолжит играть конъюнктура мировых рынков, и прежде всего нефтяного."В январе рублевая стоимость барреля Brent вернулась к экономически обоснованным уровням выше 4000 рублей, которые являются более комфортными с точки зрения доходов госбюджета и экспортеров. Таким образом, наблюдавшаяся на протяжении большей части прошлого года переоцененность рубля к нефти исчезла и теперь он будет более активно отыгрывать дальнейший рост нефтяных цен, а в случае их снижения, если оно не будет носить катастрофичный характер, сдержанно реагировать на этот негатив", - считает Бабин.Минфин на этой неделе сообщил, что объем покупки валюты в период с 5 февраля по 4 марта 2021 года составит 45,6 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 2,4 миллиарда рублей. В январе министерство впервые с марта прошлого года вернулось к покупке валюты - в период с 15 января по 4 февраля на эти цели предусматривалось 106,3 миллиарда рублей (по 7,1 миллиарда рублей в день). Таким образом, ежедневные покупки валюты должны сократиться почти втрое.

https://radiosputnik.ria.ru/20210204/neft-1596027295.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, министерство финансов рф (минфин россии), brent, экономика