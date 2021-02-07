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Эксперт назвал условия возвращения курса доллара к 73 рублям
Эксперт назвал условия возвращения курса доллара к 73 рублям
Курс доллара к концу февраля - в начале марта может опуститься до 72,5-73 рублей при условии, что нефтяные котировки сохранятся на текущих уровнях и возможные... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T09:16
2021-02-07T09:16
2021-02-07T09:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
министерство финансов рф (минфин россии)
brent
экономика
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Курс доллара к концу февраля - в начале марта может опуститься до 72,5-73 рублей при условии, что нефтяные котировки сохранятся на текущих уровнях и возможные новые антироссийские санкции будут носить персональный, а не секторальный характер, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.В пятницу курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с 27 января. Отметку в 73 рубля доллар в последний раз достигал 17 декабря, а 72,5 рубля - в конце июля 2020 года."Влияние на рубль продолжит оказывать геополитическая обстановка. Пока есть хорошие признаки того, что новые антироссийские санкции будут носить персональный характер и не навредят целым секторам экономики и бизнеса. Если эти ожидания оправдаются, а котировки Brent хотя бы останутся около текущих уровней 58-59 долларов, доллар к концу февраля - в начале марта может опуститься в область 72,5-73 рубля", - прогнозирует эксперт.По его словам, снижение объема покупки валюты в рамках бюджетного правила вряд ли существенно повлияет на курс, так как масштаб этих операций незначителен относительно общего объема торгов, а основную роль в динамике рубля продолжит играть конъюнктура мировых рынков, и прежде всего нефтяного."В январе рублевая стоимость барреля Brent вернулась к экономически обоснованным уровням выше 4000 рублей, которые являются более комфортными с точки зрения доходов госбюджета и экспортеров. Таким образом, наблюдавшаяся на протяжении большей части прошлого года переоцененность рубля к нефти исчезла и теперь он будет более активно отыгрывать дальнейший рост нефтяных цен, а в случае их снижения, если оно не будет носить катастрофичный характер, сдержанно реагировать на этот негатив", - считает Бабин.Минфин на этой неделе сообщил, что объем покупки валюты в период с 5 февраля по 4 марта 2021 года составит 45,6 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 2,4 миллиарда рублей. В январе министерство впервые с марта прошлого года вернулось к покупке валюты - в период с 15 января по 4 февраля на эти цели предусматривалось 106,3 миллиарда рублей (по 7,1 миллиарда рублей в день). Таким образом, ежедневные покупки валюты должны сократиться почти втрое.
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цены на нефть, министерство финансов рф (минфин россии), brent, экономика
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Курс доллара к концу февраля - в начале марта может опуститься до 72,5-73 рублей при условии, что нефтяные котировки сохранятся на текущих уровнях и возможные новые антироссийские санкции будут носить персональный, а не секторальный характер, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
В пятницу курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с 27 января. Отметку в 73 рубля доллар в последний раз достигал 17 декабря, а 72,5 рубля - в конце июля 2020 года.
"Влияние на рубль продолжит оказывать геополитическая обстановка. Пока есть хорошие признаки того, что новые антироссийские санкции будут носить персональный характер и не навредят целым секторам экономики и бизнеса. Если эти ожидания оправдаются, а котировки Brent
хотя бы останутся около текущих уровней 58-59 долларов, доллар к концу февраля - в начале марта может опуститься в область 72,5-73 рубля", - прогнозирует эксперт.
По его словам, снижение объема покупки валюты в рамках бюджетного правила вряд ли существенно повлияет на курс, так как масштаб этих операций незначителен относительно общего объема торгов, а основную роль в динамике рубля продолжит играть конъюнктура мировых рынков, и прежде всего нефтяного.
"В январе рублевая стоимость барреля Brent вернулась к экономически обоснованным уровням выше 4000 рублей, которые являются более комфортными с точки зрения доходов госбюджета и экспортеров. Таким образом, наблюдавшаяся на протяжении большей части прошлого года переоцененность рубля к нефти исчезла и теперь он будет более активно отыгрывать дальнейший рост нефтяных цен, а в случае их снижения, если оно не будет носить катастрофичный характер, сдержанно реагировать на этот негатив", - считает Бабин.
Минфин
на этой неделе сообщил, что объем покупки валюты в период с 5 февраля по 4 марта 2021 года составит 45,6 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 2,4 миллиарда рублей. В январе министерство впервые с марта прошлого года вернулось к покупке валюты - в период с 15 января по 4 февраля на эти цели предусматривалось 106,3 миллиарда рублей (по 7,1 миллиарда рублей в день). Таким образом, ежедневные покупки валюты должны сократиться почти втрое.