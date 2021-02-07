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В Чечне задержали пособников бандгруппы Бютукаева
В Чечне задержали пособников бандгруппы Бютукаева
Двое пособников бандгруппы Аслана Бютукаева, которая была ликвидирована в конце января, задержаны в Чечне, сообщил РИА Новости министр печати и информации... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T20:44
2021-02-07T20:44
россия
чеченская республика (чечня)
домодедово (аэропорт)
рамзан кадыров
происшествия
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ГРОЗНЫЙ, 7 фев – РИА Новости. Двое пособников бандгруппы Аслана Бютукаева, которая была ликвидирована в конце января, задержаны в Чечне, сообщил РИА Новости министр печати и информации республики Ахмед Дудаев.Глава Чечни Рамзан Кадыров 20 января рассказал об уничтожении бандгруппы во главе с Бютукаевым, после чего "с бандподпольем в республике полностью покончено". Национальный антитеррористический комитет отмечал, что в ходе спецоперации были ликвидированы пять бандитов, а их главарь Бютукаев был причастен к теракту в "Домодедово" в 2011 году."Граждан Исмаила Исаева и Саляхьа Магомадова опросили в присутствии их отца, в результате информация подтвердилась. Они дали признательные показания о том, что занимались пособничеством члену незаконных вооруженных формирований (НВФ) Борчишвили Рустаму, который входил в террористическую группу Аслана Бютукаева, уничтоженного 20 января этого года на окраине села Катыр-Юрт. После проведения следственных действий Исаев и Магомадов будут водворены в ИВС ОМВД России по Урус-Мартановскому району", - отметил Дудаев.По его словам, правоохранители подозревают Исаева и Магомадова в совершении преступления по ч.2, ст. 208 УК РФ "пособничество членам НВФ". Принимается решение о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения в виде задержания на двое суток.Дудаев подчеркнул, что все действия в отношении Исаева и Магомадова проведены в строгом соответствии с законом, добавив, что "дальнейшие попытки раскачивания" этой темы бессмысленны и тщетны".
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россия, чеченская республика (чечня), домодедово (аэропорт), рамзан кадыров, происшествия

В Чечне задержали пособников бандгруппы Бютукаева

20:44 07.02.2021
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие подразделения специального назначения МВД Чеченской республики
Военнослужащие подразделения специального назначения МВД Чеченской республики - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 7 фев – РИА Новости. Двое пособников бандгруппы Аслана Бютукаева, которая была ликвидирована в конце января, задержаны в Чечне, сообщил РИА Новости министр печати и информации республики Ахмед Дудаев.
Глава Чечни Рамзан Кадыров 20 января рассказал об уничтожении бандгруппы во главе с Бютукаевым, после чего "с бандподпольем в республике полностью покончено". Национальный антитеррористический комитет отмечал, что в ходе спецоперации были ликвидированы пять бандитов, а их главарь Бютукаев был причастен к теракту в "Домодедово" в 2011 году.
"Граждан Исмаила Исаева и Саляхьа Магомадова опросили в присутствии их отца, в результате информация подтвердилась. Они дали признательные показания о том, что занимались пособничеством члену незаконных вооруженных формирований (НВФ) Борчишвили Рустаму, который входил в террористическую группу Аслана Бютукаева, уничтоженного 20 января этого года на окраине села Катыр-Юрт. После проведения следственных действий Исаев и Магомадов будут водворены в ИВС ОМВД России по Урус-Мартановскому району", - отметил Дудаев.
По его словам, правоохранители подозревают Исаева и Магомадова в совершении преступления по ч.2, ст. 208 УК РФ "пособничество членам НВФ". Принимается решение о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения в виде задержания на двое суток.
Дудаев подчеркнул, что все действия в отношении Исаева и Магомадова проведены в строгом соответствии с законом, добавив, что "дальнейшие попытки раскачивания" этой темы бессмысленны и тщетны".
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