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Арабская коалиция уничтожила заминированный беспилотник хуситов
Арабская коалиция уничтожила заминированный беспилотник хуситов
Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция уничтожила заминированный беспилотник, запущенный йеменскими повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами), РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T09:51
2021-02-07T09:51
2021-02-07T09:51
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция уничтожила заминированный беспилотник, запущенный йеменскими повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами), сообщает саудовское госагентство SPA со ссылкой на заявление представителя коалиции Турки аль-Малики.По словам аль-Малики, в воскресенье утром силы коалиции перехватили и уничтожили заминированный беспилотник, направленный хуситами в сторону гражданских объектов и мирных жителей на юге Саудовской Аравии.В Йемене с августа 2014 года продолжаются активные военные действия между правительственными силами, поддерживающими президента Абд Раббу Мансура Хади, и хуситами. На стороне Хади с марта 2015 года воюет коалиция под руководством Саудовской Аравии. Однако с 2018 года правительственные силы на юге страны раскололись, созданный там при поддержке ОАЭ Переходный совет вытеснил проправительственные силы из столицы Южного Йемена - Адена. При посредничестве Саудовской Аравии сепаратисты пошли на примирение с правительством, подписав соглашение в Эр-Рияде. Согласно этому соглашению, в конце прошлого года в Йемене было создано новое правительство, в которое вошли министры-южане.
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ансар алла, саудовская аравия, йемен, эр-рияд (город), аден, в мире