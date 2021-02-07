https://ria.ru/20210207/benzin-1596356506.html

В Хабаровске исчезли очереди на автозаправках

В Хабаровске исчезли очереди на автозаправках

Очереди на автозаправках в Хабаровске исчезли, но купить бензин АИ-95 по-прежнему сложно, передает корреспондент РИА Новости в воскресенье. РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T07:31

2021-02-07T07:31

2021-02-07T07:45

хабаровск

общество

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ХАБАРОВСК, 7 фев — РИА Новости. Очереди на автозаправках в Хабаровске исчезли, но купить бензин АИ-95 по-прежнему сложно, передает корреспондент РИА Новости в воскресенье.Острые проблемы с наличием бензина АИ-92 и АИ-95 возникли в регионе в середине января. На заправках были очереди, часть АЗС закрылась из-за отсутствия топлива. Краевые власти сообщали о плановой модернизации нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего ННК. Топливо для края начали поставлять из Росрезерва. Сложившаяся ситуация привела к росту цен на топливо до трех рублей за литр.На сайтах бесплатных объявлений спекулянты стали продавать бензин популярных марок по цене вдвое выше докризисной – от 75 до 125 рублей за литр. Некоторые энтузиасты продавали места в очереди на АЗС за 1 тысячу рублей. В соцсетях появились видео с конфликтами из-за бензина на заправках.Ситуация с очередями начала улучшаться с пятницы. В выходные на заправках уже появился бензин АИ-92. Однако с АИ-95 проблемы остаются и в воскресенье: корреспондент РИА Новости объехал около десятка заправок в центре города, но ни на одной из них 95-го не было, автоматы сопровождали надписи "техническое обслуживание". По информации от водителей из разных частей города, АИ-95 можно найти лишь на некоторых станциях.Как сообщали РИА Новости в "ННК-Хабаровскнефтепродукт", с 3 февраля производство бензина на НПЗ возобновлено в полном объеме. Правительство края сообщило в воскресенье, что нефтезавод выпустил прошедшей ночью 600 тонн бензина АИ-95.И.о. главы комитета по развитию ТЭК Александр Чипизубов заявил, что с субботы АИ-92 не выпускался, а накануне его произвели 1800 тонн."Вместо него шло производство АИ-95. Что касается АИ-92, то его накоплено на нефтескладах достаточное количество. Теперь предприятие старается ликвидировать дефицит по марке АИ-95, поэтому будет выпускать только это топливо вплоть до понедельника", - приводит пресс-служба его слова.

https://ria.ru/20210204/toplivo-1596038594.html

https://ria.ru/20210204/avto-1595949876.html

хабаровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хабаровск, общество