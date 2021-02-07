"Обезглавленный флот": кто виноват в гибели всего командования ТОФ
08:00 07.02.2021 (обновлено: 08:56 07.02.2021)
© Фото : Пресс-служба Восточного военного округаОткрытие монумента, посвященного гибели офицеров командного состава Тихоокеанского флота в авиакатастрофе под Ленинградом
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Николай Протопопов. Сорок лет назад, 7 февраля 1981-го, на военном аэродроме Пушкин под Ленинградом разбился пассажирский самолет Ту-104 с десятками высших офицеров Тихоокеанского флота на борту, в том числе командующим — адмиралом Эмилем Спиридоновым. Все погибли. Что привело к трагедии — в материале РИА Новости.
Прерванный взлет
Диспетчер аэродрома Пушкин дал добро на взлет авиалайнеру Ту-104, приписанному к Тихоокеанскому флоту. Все системы самолета работают в штатном режиме, груженая машина разгоняется по взлетной полосе и плавно взлетает.
Однако через восемь секунд, на высоте всего 45-50 метров самолет неожиданно разворачивается на 90 градусов, заваливается на корму, правый борт и падает на землю в нескольких десятках метров от взлетно-посадочной полосы.
Когда спасатели добрались до места катастрофы, спасать было уже некого. Куски фюзеляжа разбросало по полю, повсюду полыхало пламя. Быстро потушить не получилось — самолет заправили под завязку, а это около 30 тонн керосина.
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На борту находился практически весь командный состав Тихоокеанского флота: 16 адмиралов и генералов, капитаны 1-го ранга и полковники. Они возвращались во Владивосток после завершившихся в тот день командно-штабных учений в Ленинградской военно-морской академии.
Всего 50 человек: 44 пассажира и шесть членов экипажа. Были и гражданские — некоторые офицеры взяли в командировку родственников. Люди погибли мгновенно, за исключением старшего лейтенанта Валентина Зубарева. Во время взлета он находился в кабине экипажа и при ударе о землю вылетел наружу через носовой фонарь. Спасти его не удалось — офицер скончался по дороге в больницу.
Cамолет Ту-104
Случайность или теракт
Рассматривали несколько версий, в том числе теракт: самолет могли взорвать, чтобы лишить Тихоокеанский флот руководства и управления перед нападением на СССР.
Сразу после катастрофы ТОФ перевели в состояние полной боевой готовности. Личный состав отозвали из увольнительных и отпусков. Корабли и подводные лодки флота вышли в море и приступили к боевому развертыванию. Однако предположение о диверсии не подтвердилось.
Тщательное расследование показало, что причина катастрофы — неправильное размещение груза и, как результат, децентровка самолета. Комиссия выяснила, что незакрепленный груз при разбеге по ВПП сместился по проходу второго салона в заднюю часть. Самолет преждевременно оторвался от земли и вышел на закритические углы, потеряв устойчивость и управляемость.
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По счастливой случайности в разбившийся самолет не сел начальник штаба ТОФ — вице-адмирал Рудольф Голосов.
"До Тихоокеанского флота я служил на Северном, — рассказывает адмирал РИА Новости. — В Западной Лице жила моя дочь, и еще во Владивостоке, перед вылетом в Ленинград на сборы, я договорился с командующим, что навещу ее на денек. С североморцами я вылетал с того же аэродрома, но немного раньше тихоокеанцев".
Расследование продолжалось несколько месяцев. Помогла информация с уцелевшего черного ящика.
© Фото : Пресс-служба Восточного военного округаОткрытие монумента, посвященного гибели офицеров командного состава Тихоокеанского флота в авиакатастрофе под Ленинградом
Открытие монумента, посвященного гибели офицеров командного состава Тихоокеанского флота в авиакатастрофе под Ленинградом
"Меня подробно ознакомили с разрисовкой, данными бортового самописца, — продолжает Голосов. — Перегруза не было, на борт можно было взять еще как минимум две тонны. Но груз складывали бесконтрольно, второпях, рассовывали по всему салону. Почему экипаж это не контролировал — неизвестно".
По словам адмирала, в итоге хвост оказался перегружен, "тушка" самопроизвольно оторвалась от земли всего на 180 километрах в час при положенных 220. Подъемной силы не хватило, пилоты потеряли управление. Кроме того, дул сильный боковой ветер. Самолет накренился вправо, чиркнул крылом капонир на земле, перевернулся и рухнул.
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Братская могила погибших в авиакатастрофе 7 февраля 1981 года
Легкая паника
Крупнейшую в СССР авиакатастрофу, в которой одновременно погибло так много высокопоставленных военнослужащих, засекретили, подробностей не знали даже семьи погибших. И это понятно. В одночасье обезглавленным осталось стратегически важное объединение Военно-морского флота.
Только газета "Красная звезда" коротко сообщила о гибели группы адмиралов и генералов, офицеров, мичманов, прапорщиков, матросов и служащих Тихоокеанского флота при исполнении служебных обязанностей. Министерство обороны выражало соболезнования родным и близким погибших. Имена жертв не раскрывали. Официальное извещение семьи получили лишь в конце 1990-х.
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Весь ВМФ понес тяжелейшие потери. Для сравнения: за годы Великой Отечественной войны в боевых потерях значатся только четыре адмирала флота.
"Погибли командующие соединений и объединений ТОФ, профессиональные, опытные командиры, — подчеркивает Голосов. — Помню, возникла легкая паника. Быстро найти людей на такие высокие и ответственные должности сложно. Набирали с других флотов, а нескольких выпускников академии Генштаба взяли после досрочной сдачи экзаменов".
Погиб и командующий ТОФ Эмиль Спиридонов. Опытный военачальник, начинал карьеру штурманом на подводной лодке, участвовал в создании атомного флота СССР. Под его руководством ТОФ успешно решал сложнейшие задачи в Тихом и Индийском океанах, осваивал надводные и подводные корабли новых проектов, перспективные ракетные комплексы. Спиридонову прочили пост главнокомандующего ВМФ.
© "Красная звезда"Фото вырезки из газеты "Красная звезда" от 10.02.81
© "Красная звезда"
Фото вырезки из газеты "Красная звезда" от 10.02.81
А, скажем, контр-адмирал Джемс Чулков, 30 лет прослуживший на флоте, курировал прием на ТОФ и ввод в эксплуатацию новейших тяжелых авианесущих крейсеров. В авиакатастрофе погибли командующий ВВС ТОФ генерал-лейтенант Георгий Павлов, командующий 4-й флотилией подводных лодок вице-адмирал Виктор Белашев, начальник разведки флота контр-адмирал Геннадий Леонов.
После крушения Ту-104 и гибели десятков высших офицеров Минобороны выпустило несколько особых постановлений. В частности, руководству флотов запретили летать одним бортом: командующий должен был перемещаться отдельно от начальника штаба. Также военным, как и в гражданской авиации, теперь приходилось взвешивать ручную кладь и багаж, а кресла в салонах лайнеров оснастили ремнями безопасности. Однако, отметил Голосов, эти распоряжения соблюдали всего несколько лет и потом снова летали одним бортом, чтобы сэкономить моторесурс техники.
Эмиль Николаевич Спиридонов, Владимир Дмитриевич Сабанеев и Георгий Васильевич Павлов
Эмиль Николаевич Спиридонов, Владимир Дмитриевич Сабанеев и Георгий Васильевич Павлов