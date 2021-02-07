https://ria.ru/20210207/aviakatastrofa-1596181223.html

"Обезглавленный флот": кто виноват в гибели всего командования ТОФ

"Обезглавленный флот": кто виноват в гибели всего командования ТОФ

Сорок лет назад, 7 февраля 1981-го, на военном аэродроме Пушкин под Ленинградом разбился пассажирский самолет Ту-104 с десятками высших офицеров Тихоокеанского... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T08:00

2021-02-07T08:00

2021-02-07T08:56

россия

ту-104

тихоокеанский флот вмф россии

ленинград

владивосток

ссср

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596137209_0:20:550:330_1920x0_80_0_0_a77ca93ea4b83c34bed9f1f9f755963d.jpg

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Николай Протопопов. Сорок лет назад, 7 февраля 1981-го, на военном аэродроме Пушкин под Ленинградом разбился пассажирский самолет Ту-104 с десятками высших офицеров Тихоокеанского флота на борту, в том числе командующим — адмиралом Эмилем Спиридоновым. Все погибли. Что привело к трагедии — в материале РИА Новости. Прерванный взлетДиспетчер аэродрома Пушкин дал добро на взлет авиалайнеру Ту-104, приписанному к Тихоокеанскому флоту. Все системы самолета работают в штатном режиме, груженая машина разгоняется по взлетной полосе и плавно взлетает. Однако через восемь секунд, на высоте всего 45-50 метров самолет неожиданно разворачивается на 90 градусов, заваливается на корму, правый борт и падает на землю в нескольких десятках метров от взлетно-посадочной полосы.Когда спасатели добрались до места катастрофы, спасать было уже некого. Куски фюзеляжа разбросало по полю, повсюду полыхало пламя. Быстро потушить не получилось — самолет заправили под завязку, а это около 30 тонн керосина.На борту находился практически весь командный состав Тихоокеанского флота: 16 адмиралов и генералов, капитаны 1-го ранга и полковники. Они возвращались во Владивосток после завершившихся в тот день командно-штабных учений в Ленинградской военно-морской академии.Всего 50 человек: 44 пассажира и шесть членов экипажа. Были и гражданские — некоторые офицеры взяли в командировку родственников. Люди погибли мгновенно, за исключением старшего лейтенанта Валентина Зубарева. Во время взлета он находился в кабине экипажа и при ударе о землю вылетел наружу через носовой фонарь. Спасти его не удалось — офицер скончался по дороге в больницу. Случайность или терактРассматривали несколько версий, в том числе теракт: самолет могли взорвать, чтобы лишить Тихоокеанский флот руководства и управления перед нападением на СССР. Сразу после катастрофы ТОФ перевели в состояние полной боевой готовности. Личный состав отозвали из увольнительных и отпусков. Корабли и подводные лодки флота вышли в море и приступили к боевому развертыванию. Однако предположение о диверсии не подтвердилось. Тщательное расследование показало, что причина катастрофы — неправильное размещение груза и, как результат, децентровка самолета. Комиссия выяснила, что незакрепленный груз при разбеге по ВПП сместился по проходу второго салона в заднюю часть. Самолет преждевременно оторвался от земли и вышел на закритические углы, потеряв устойчивость и управляемость.По счастливой случайности в разбившийся самолет не сел начальник штаба ТОФ — вице-адмирал Рудольф Голосов."До Тихоокеанского флота я служил на Северном, — рассказывает адмирал РИА Новости. — В Западной Лице жила моя дочь, и еще во Владивостоке, перед вылетом в Ленинград на сборы, я договорился с командующим, что навещу ее на денек. С североморцами я вылетал с того же аэродрома, но немного раньше тихоокеанцев". Расследование продолжалось несколько месяцев. Помогла информация с уцелевшего черного ящика. "Меня подробно ознакомили с разрисовкой, данными бортового самописца, — продолжает Голосов. — Перегруза не было, на борт можно было взять еще как минимум две тонны. Но груз складывали бесконтрольно, второпях, рассовывали по всему салону. Почему экипаж это не контролировал — неизвестно".По словам адмирала, в итоге хвост оказался перегружен, "тушка" самопроизвольно оторвалась от земли всего на 180 километрах в час при положенных 220. Подъемной силы не хватило, пилоты потеряли управление. Кроме того, дул сильный боковой ветер. Самолет накренился вправо, чиркнул крылом капонир на земле, перевернулся и рухнул. Легкая паникаКрупнейшую в СССР авиакатастрофу, в которой одновременно погибло так много высокопоставленных военнослужащих, засекретили, подробностей не знали даже семьи погибших. И это понятно. В одночасье обезглавленным осталось стратегически важное объединение Военно-морского флота. Только газета "Красная звезда" коротко сообщила о гибели группы адмиралов и генералов, офицеров, мичманов, прапорщиков, матросов и служащих Тихоокеанского флота при исполнении служебных обязанностей. Министерство обороны выражало соболезнования родным и близким погибших. Имена жертв не раскрывали. Официальное извещение семьи получили лишь в конце 1990-х. Весь ВМФ понес тяжелейшие потери. Для сравнения: за годы Великой Отечественной войны в боевых потерях значатся только четыре адмирала флота."Погибли командующие соединений и объединений ТОФ, профессиональные, опытные командиры, — подчеркивает Голосов. — Помню, возникла легкая паника. Быстро найти людей на такие высокие и ответственные должности сложно. Набирали с других флотов, а нескольких выпускников академии Генштаба взяли после досрочной сдачи экзаменов". Погиб и командующий ТОФ Эмиль Спиридонов. Опытный военачальник, начинал карьеру штурманом на подводной лодке, участвовал в создании атомного флота СССР. Под его руководством ТОФ успешно решал сложнейшие задачи в Тихом и Индийском океанах, осваивал надводные и подводные корабли новых проектов, перспективные ракетные комплексы. Спиридонову прочили пост главнокомандующего ВМФ.А, скажем, контр-адмирал Джемс Чулков, 30 лет прослуживший на флоте, курировал прием на ТОФ и ввод в эксплуатацию новейших тяжелых авианесущих крейсеров. В авиакатастрофе погибли командующий ВВС ТОФ генерал-лейтенант Георгий Павлов, командующий 4-й флотилией подводных лодок вице-адмирал Виктор Белашев, начальник разведки флота контр-адмирал Геннадий Леонов. После крушения Ту-104 и гибели десятков высших офицеров Минобороны выпустило несколько особых постановлений. В частности, руководству флотов запретили летать одним бортом: командующий должен был перемещаться отдельно от начальника штаба. Также военным, как и в гражданской авиации, теперь приходилось взвешивать ручную кладь и багаж, а кресла в салонах лайнеров оснастили ремнями безопасности. Однако, отметил Голосов, эти распоряжения соблюдали всего несколько лет и потом снова летали одним бортом, чтобы сэкономить моторесурс техники.

https://ria.ru/20201015/zakhvat-samoleta-1579793967.html

https://ria.ru/20210109/aviakatastrofy-1592397270.html

https://ria.ru/20170726/1499204043.html

россия

владивосток

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ту-104, тихоокеанский флот вмф россии, ленинград, владивосток, ссср, безопасность