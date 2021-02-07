https://ria.ru/20210207/avariya-1596349797.html

На Украине произошли аварии сразу на двух ТЭС

На Украине произошли аварии сразу на двух ТЭС

Сразу на двух электростанциях в Винницкой и Львовской областях Украины произошло аварийное отключение энергоблоков, об этом сообщил в Telegram депутат Верховной РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T01:05

2021-02-07T01:05

2021-02-07T01:05

россия

андрей герус

укрэнерго

дтэк

верховная рада украины

белоруссия

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595181102_312:692:2655:2010_1920x0_80_0_0_709d0e03c5938b942f3ab0e9fa6bb355.jpg

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Сразу на двух электростанциях в Винницкой и Львовской областях Украины произошло аварийное отключение энергоблоков, об этом сообщил в Telegram депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус."В 00.52 (6 февраля – ред.) в аварийный ремонт остановлен блок №2 Ладыжинской ТЭС. Причина — шум в топке котла. В 04:58 в аварийный ремонт остановлен блок №5 Добротворской ТЭС. Причина — неисправность автомата безопасности", - написал Герус.Обе электростанции принадлежат группе компаний ДТЭК.Как заявил депутат, остановки энергоблоков существенно усложняют работу энергосистемы страны."Тем не менее системный оператор "Укрэнерго" балансирует ситуацию за счет других источников, для всех потребителей осуществляется стабильная и бесперебойная подача электроэнергии", - добавил он.Ранее Украина попросила Белоруссию об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух других электростанциях. Второго и третьего февраля произошло отключение энергоблоков на Кураховской и Запорожской ТЭС.В минувшем январе Минск уже поставлял Киеву электричество в экстренном порядке. Тогда это было связано с ростом потребления на фоне аномальных холодов. С начала февраля Украина также возобновила импорт электроэнергии из России.

https://ria.ru/20210206/defitsit-1596268096.html

https://ria.ru/20210205/elektroenergiya-1596157193.html

россия

белоруссия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей герус, укрэнерго, дтэк, верховная рада украины, белоруссия, украина, в мире