Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210207/avariya-1596349797.html
На Украине произошли аварии сразу на двух ТЭС
На Украине произошли аварии сразу на двух ТЭС
Сразу на двух электростанциях в Винницкой и Львовской областях Украины произошло аварийное отключение энергоблоков, об этом сообщил в Telegram депутат Верховной РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T01:05
2021-02-07T01:05
россия
андрей герус
укрэнерго
дтэк
верховная рада украины
белоруссия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595181102_312:692:2655:2010_1920x0_80_0_0_709d0e03c5938b942f3ab0e9fa6bb355.jpg
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Сразу на двух электростанциях в Винницкой и Львовской областях Украины произошло аварийное отключение энергоблоков, об этом сообщил в Telegram депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус."В 00.52 (6 февраля – ред.) в аварийный ремонт остановлен блок №2 Ладыжинской ТЭС. Причина — шум в топке котла. В 04:58 в аварийный ремонт остановлен блок №5 Добротворской ТЭС. Причина — неисправность автомата безопасности", - написал Герус.Обе электростанции принадлежат группе компаний ДТЭК.Как заявил депутат, остановки энергоблоков существенно усложняют работу энергосистемы страны."Тем не менее системный оператор "Укрэнерго" балансирует ситуацию за счет других источников, для всех потребителей осуществляется стабильная и бесперебойная подача электроэнергии", - добавил он.Ранее Украина попросила Белоруссию об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух других электростанциях. Второго и третьего февраля произошло отключение энергоблоков на Кураховской и Запорожской ТЭС.В минувшем январе Минск уже поставлял Киеву электричество в экстренном порядке. Тогда это было связано с ростом потребления на фоне аномальных холодов. С начала февраля Украина также возобновила импорт электроэнергии из России.
https://ria.ru/20210206/defitsit-1596268096.html
https://ria.ru/20210205/elektroenergiya-1596157193.html
россия
белоруссия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595181102_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_007a44fe19ee6a87e23cc54bb296b7e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, андрей герус, укрэнерго, дтэк, верховная рада украины, белоруссия, украина, в мире

На Украине произошли аварии сразу на двух ТЭС

01:05 07.02.2021
 
© РИА Новости / СтрингерЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Сразу на двух электростанциях в Винницкой и Львовской областях Украины произошло аварийное отключение энергоблоков, об этом сообщил в Telegram депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.
"В 00.52 (6 февраля – ред.) в аварийный ремонт остановлен блок №2 Ладыжинской ТЭС. Причина — шум в топке котла. В 04:58 в аварийный ремонт остановлен блок №5 Добротворской ТЭС. Причина — неисправность автомата безопасности", - написал Герус.
Зейская гидроэлектростанция в Амурской области - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
Вчера, 04:52
Дефицит электроэнергии на Украине объяснили "вмешательством Москвы"
Обе электростанции принадлежат группе компаний ДТЭК.
Как заявил депутат, остановки энергоблоков существенно усложняют работу энергосистемы страны.
"Тем не менее системный оператор "Укрэнерго" балансирует ситуацию за счет других источников, для всех потребителей осуществляется стабильная и бесперебойная подача электроэнергии", - добавил он.
Ранее Украина попросила Белоруссию об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух других электростанциях. Второго и третьего февраля произошло отключение энергоблоков на Кураховской и Запорожской ТЭС.
В минувшем январе Минск уже поставлял Киеву электричество в экстренном порядке. Тогда это было связано с ростом потребления на фоне аномальных холодов. С начала февраля Украина также возобновила импорт электроэнергии из России.
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 12:54
В Крыму заявили о готовности помочь Украине электроэнергией
 
РоссияАндрей ГерусУкрэнергоДТЭКВерховная Рада УкраиныБелоруссияУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:23Эксперты рассказали, когда россияне смогут отказаться от масок
05:41Сбросившая почти 60 килограммов женщина раскрыла главный секрет похудения
05:19Австрия готова организовать производство российской вакцины
05:03В Забайкалье сошел с рельсов грузовой поезд
04:57Канцлер Австрии заявил о готовности привиться вакциной из России
04:34Пушков дал совет, как Россия должна себя вести в отношениях с Западом
03:27Советник Трампа рассказал о его жизни после ухода с поста президента
03:18Эксперт рассказал, какие валюты лучше не покупать
03:03Кинолог предостерег от перевода собак на веганскую диету
03:02Родственник экс-главы села рассказал о его убийстве в РОВД в Махачкале
02:43FT: вакцина AstraZeneca плохо защищает от штамма коронавируса из ЮАР
02:22У РОВД в Махачкале собрались сотни земляков убитого экс-главы села
02:08Токсиколог рассказал, чем нельзя обрабатывать маску
02:01Назван неочевидный признак серьезных заболеваний
01:42В Росгвардии прокомментировали убийство экс-главы села в Дагестане
01:24США расторгнут соглашения о предоставлении убежища с тремя странами
01:16Адвокат дал совет, как не попасть на работу в проблемную фирму
01:09Ученая рассказала, могут ли космонавты лечить гайморит на МКС
01:05На Украине произошли аварии сразу на двух ТЭС
00:57Отец Началовой рассказал о конфликте из-за имущества певицы
Лента новостейМолния