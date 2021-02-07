https://ria.ru/20210207/avariya-1596349797.html
На Украине произошли аварии сразу на двух ТЭС
На Украине произошли аварии сразу на двух ТЭС
Сразу на двух электростанциях в Винницкой и Львовской областях Украины произошло аварийное отключение энергоблоков, об этом сообщил в Telegram депутат Верховной РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T01:05
2021-02-07T01:05
2021-02-07T01:05
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андрей герус
укрэнерго
дтэк
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Сразу на двух электростанциях в Винницкой и Львовской областях Украины произошло аварийное отключение энергоблоков, об этом сообщил в Telegram депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус."В 00.52 (6 февраля – ред.) в аварийный ремонт остановлен блок №2 Ладыжинской ТЭС. Причина — шум в топке котла. В 04:58 в аварийный ремонт остановлен блок №5 Добротворской ТЭС. Причина — неисправность автомата безопасности", - написал Герус.Обе электростанции принадлежат группе компаний ДТЭК.Как заявил депутат, остановки энергоблоков существенно усложняют работу энергосистемы страны."Тем не менее системный оператор "Укрэнерго" балансирует ситуацию за счет других источников, для всех потребителей осуществляется стабильная и бесперебойная подача электроэнергии", - добавил он.Ранее Украина попросила Белоруссию об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух других электростанциях. Второго и третьего февраля произошло отключение энергоблоков на Кураховской и Запорожской ТЭС.В минувшем январе Минск уже поставлял Киеву электричество в экстренном порядке. Тогда это было связано с ростом потребления на фоне аномальных холодов. С начала февраля Украина также возобновила импорт электроэнергии из России.
https://ria.ru/20210206/defitsit-1596268096.html
https://ria.ru/20210205/elektroenergiya-1596157193.html
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россия, андрей герус, укрэнерго, дтэк, верховная рада украины, белоруссия, украина, в мире