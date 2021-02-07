https://ria.ru/20210207/altay-1596369530.html

Правительство расширило программу развития Горного Алтая

Правительство расширило программу развития Горного Алтая

Председатель правительства России Михаил Мишустин внес изменения в программу социально-экономического развития Республики Алтай, предусматривающие решение... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T10:51

2021-02-07T10:51

2021-02-07T20:11

россия

михаил мишустин

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

республика алтай

экономика

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин внес изменения в программу социально-экономического развития Республики Алтай, предусматривающие решение экологических проблем региона, сообщается на сайте кабмина."Республика Алтай получит федеральное финансирование для решения экологических проблем на территории Акташского горно-металлургического завода. Необходимые для этого изменения внесены председателем правительства Михаилом Мишустиным в индивидуальную программу развития региона", — говорится в сообщении.Отмечается, что за полвека обработки месторождения ртути на территории завода скопились тонны ядовитого вещества и других тяжелых металлов, которые надо утилизировать. На эти цели из федерального бюджета в 2021 году будет выделено 115 миллионов рублей, а из регионального — более одного миллиона. Эти деньги уже предусмотрены для программы развития и будут перераспределены с других объектов."Объемы дальнейшего финансирования определят после разработки проекта и получения положительного заключения государственной и экологической экспертизы. Отвечать за эту работу будут Минэкономразвития, Минприроды и правительство республики", — уточняется в сообщении.В программу теперь входит также увеличение финансирования на строительство объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры и на создание регионального фонда развития промышленности. Деньги на эти цели перераспределят внутри программы.

https://ria.ru/20180208/1514214562.html

https://ria.ru/20201208/kurorty-1588161263.html

россия

республика алтай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), республика алтай, экономика