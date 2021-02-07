Правительство расширило программу развития Горного Алтая
10:51 07.02.2021 (обновлено: 20:11 07.02.2021)
© РИА Новости / Андрей Каспришин / Перейти в фотобанкТуристы в долине Кызыл-Чин в Чуйской степи Республики Алтай
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин внес изменения в программу социально-экономического развития Республики Алтай, предусматривающие решение экологических проблем региона, сообщается на сайте кабмина.
"Республика Алтай получит федеральное финансирование для решения экологических проблем на территории Акташского горно-металлургического завода. Необходимые для этого изменения внесены председателем правительства Михаилом Мишустиным в индивидуальную программу развития региона", — говорится в сообщении.
Отмечается, что за полвека обработки месторождения ртути на территории завода скопились тонны ядовитого вещества и других тяжелых металлов, которые надо утилизировать. На эти цели из федерального бюджета в 2021 году будет выделено 115 миллионов рублей, а из регионального — более одного миллиона. Эти деньги уже предусмотрены для программы развития и будут перераспределены с других объектов.
"Объемы дальнейшего финансирования определят после разработки проекта и получения положительного заключения государственной и экологической экспертизы. Отвечать за эту работу будут Минэкономразвития, Минприроды и правительство республики", — уточняется в сообщении.
В программу теперь входит также увеличение финансирования на строительство объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры и на создание регионального фонда развития промышленности. Деньги на эти цели перераспределят внутри программы.
8 декабря 2020, 13:27ТуризмНазваны самые популярные курорты Сибири