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Правительство расширило программу развития Горного Алтая
Правительство расширило программу развития Горного Алтая
Председатель правительства России Михаил Мишустин внес изменения в программу социально-экономического развития Республики Алтай, предусматривающие решение... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T10:51
2021-02-07T20:11
россия
михаил мишустин
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
республика алтай
экономика
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин внес изменения в программу социально-экономического развития Республики Алтай, предусматривающие решение экологических проблем региона, сообщается на сайте кабмина."Республика Алтай получит федеральное финансирование для решения экологических проблем на территории Акташского горно-металлургического завода. Необходимые для этого изменения внесены председателем правительства Михаилом Мишустиным в индивидуальную программу развития региона", — говорится в сообщении.Отмечается, что за полвека обработки месторождения ртути на территории завода скопились тонны ядовитого вещества и других тяжелых металлов, которые надо утилизировать. На эти цели из федерального бюджета в 2021 году будет выделено 115 миллионов рублей, а из регионального — более одного миллиона. Эти деньги уже предусмотрены для программы развития и будут перераспределены с других объектов."Объемы дальнейшего финансирования определят после разработки проекта и получения положительного заключения государственной и экологической экспертизы. Отвечать за эту работу будут Минэкономразвития, Минприроды и правительство республики", — уточняется в сообщении.В программу теперь входит также увеличение финансирования на строительство объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры и на создание регионального фонда развития промышленности. Деньги на эти цели перераспределят внутри программы.
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россия, михаил мишустин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), республика алтай, экономика

Правительство расширило программу развития Горного Алтая

10:51 07.02.2021 (обновлено: 20:11 07.02.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Каспришин / Перейти в фотобанкТуристы в долине Кызыл-Чин в Чуйской степи Республики Алтай
Туристы в долине Кызыл-Чин в Чуйской степи Республики Алтай - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© РИА Новости / Андрей Каспришин
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин внес изменения в программу социально-экономического развития Республики Алтай, предусматривающие решение экологических проблем региона, сообщается на сайте кабмина.
"Республика Алтай получит федеральное финансирование для решения экологических проблем на территории Акташского горно-металлургического завода. Необходимые для этого изменения внесены председателем правительства Михаилом Мишустиным в индивидуальную программу развития региона", — говорится в сообщении.
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"Объемы дальнейшего финансирования определят после разработки проекта и получения положительного заключения государственной и экологической экспертизы. Отвечать за эту работу будут Минэкономразвития, Минприроды и правительство республики", — уточняется в сообщении.
В программу теперь входит также увеличение финансирования на строительство объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры и на создание регионального фонда развития промышленности. Деньги на эти цели перераспределят внутри программы.
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РоссияМихаил МишустинМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Республика АлтайЭкономика
 
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