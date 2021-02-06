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На Байкале произошло землетрясение
На Байкале произошло землетрясение
На Байкале произошло землетрясение, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T21:38
2021-02-06T22:48
ольхон
байкал
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
иркутская область
иркутск
происшествия
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ИРКУТСК, 6 фев — РИА Новости. На Байкале произошло землетрясение, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.По данным ведомства, это случилось 7 февраля в 00:10 по иркутскому времени (6 февраля 19:10 мск)."Сохраняйте спокойствие. В Иркутске ощущалось до трех баллов", — говорится в сообщении министерства в Instagram. Как рассказали в Байкальском филиале Единой геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения находится на озере Байкал, примерно в 43 километрах от Кабанска (Бурятия). Там интенсивность толков составила четыре балла, в Улан-Удэ и в поселке Хужир на острове Ольхон на Байкале — три балла, в Иркутске — два балла.
https://ria.ru/20210124/zemletryasenie-1594371203.html
ольхон
байкал
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ольхон, байкал, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), иркутская область, иркутск, происшествия

На Байкале произошло землетрясение

21:38 06.02.2021 (обновлено: 22:48 06.02.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкЛед на озере Байкал
Лед на озере Байкал - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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ИРКУТСК, 6 фев — РИА Новости. На Байкале произошло землетрясение, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
По данным ведомства, это случилось 7 февраля в 00:10 по иркутскому времени (6 февраля 19:10 мск).
"Сохраняйте спокойствие. В Иркутске ощущалось до трех баллов", — говорится в сообщении министерства в Instagram.
Как рассказали в Байкальском филиале Единой геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения находится на озере Байкал, примерно в 43 километрах от Кабанска (Бурятия). Там интенсивность толков составила четыре балла, в Улан-Удэ и в поселке Хужир на острове Ольхон на Байкале — три балла, в Иркутске — два балла.
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ОльхонБайкалРоссийская академия наукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Иркутская областьИркутскПроисшествия
 
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