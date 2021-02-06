https://ria.ru/20210206/zemletryasenie-1596342778.html

На Байкале произошло землетрясение

На Байкале произошло землетрясение

На Байкале произошло землетрясение, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области. РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T21:38

2021-02-06T21:38

2021-02-06T22:48

ольхон

байкал

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

иркутская область

иркутск

происшествия

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ИРКУТСК, 6 фев — РИА Новости. На Байкале произошло землетрясение, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.По данным ведомства, это случилось 7 февраля в 00:10 по иркутскому времени (6 февраля 19:10 мск)."Сохраняйте спокойствие. В Иркутске ощущалось до трех баллов", — говорится в сообщении министерства в Instagram. Как рассказали в Байкальском филиале Единой геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения находится на озере Байкал, примерно в 43 километрах от Кабанска (Бурятия). Там интенсивность толков составила четыре балла, в Улан-Удэ и в поселке Хужир на острове Ольхон на Байкале — три балла, в Иркутске — два балла.

https://ria.ru/20210124/zemletryasenie-1594371203.html

ольхон

байкал

иркутская область

иркутск

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2021

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ольхон, байкал, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), иркутская область, иркутск, происшествия