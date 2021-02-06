https://ria.ru/20210206/zavod-1596313233.html

Эксперт рассказал, как Китай "похоронил" танковое производство Украины

Эксперт рассказал, как Китай "похоронил" танковое производство Украины

Танковый завод имени Малышева (ЗиМ) в Харькове находится в глубоком кризисе из-за долгов по зарплате и отсутствия заказов. Об этом пишет эксперт украинской... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T16:14

2021-02-06T16:14

2021-02-06T16:48

укроборонпром

т-80

пакистан

китай

таиланд

экономика

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Украина «похоронила» свой главный танковый завод

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Танковый завод имени Малышева (ЗиМ) в Харькове находится в глубоком кризисе из-за долгов по зарплате и отсутствия заказов. Об этом пишет эксперт украинской консалтинговой компании Defense Express.По словам автора, у предприятия возникла двухмесячная задолженность по зарплате перед коллективом, не покрыты долги за поставки узлов, систем и агрегатов, не оплачены счета за газ. Поставщиков заманивали к сотрудничеству с ЗиМом схемой с отсрочкой платежей, а позже — гарантийными письмами, но в итоге все равно не рассчитались с ними.Ситуацию усугубило и то, что ключевой заказчик предприятия — Пакистан — предпочел сотрудничать в производстве танков с Китаем. Исламабад закупал у ЗиМа Т-80УД, а также моторно-трансмиссионные установки к танкам "Аль-Халид" и "Аль-Халид-1". За этот крупный контракт завод получил почти миллиард долларов прибыли. Однако китайский VT-4 оказался "убийцей украинского экспорта" и потеснил продукцию завода имени Малышева не только в Пакистане, но и в Таиланде.Это значительно уменьшило экспортную нагрузку ЗиМа. Украинское Министерство обороны также не заключает контракты на поставку танков с предприятием. На данный момент "Укроборонпром" пытается найти директора для завода.Он посоветовал "Укроборонпрому" не относиться к заводу по принципу "меньше кормить, больше доить".Специалист уверен, что сложившаяся ситуация — следствие отсутствия системных мер, направленных на вывод ЗиМа из глубокого кризиса. Предприятие в настоящее время фактически стало банкротом.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210205/sbu-1596225880.html

https://ria.ru/20200902/vooruzheniya-1576636681.html

пакистан

китай

таиланд

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укроборонпром, т-80, пакистан, китай, таиланд, экономика