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Эксперт рассказал, как Китай "похоронил" танковое производство Украины
Эксперт рассказал, как Китай "похоронил" танковое производство Украины
Танковый завод имени Малышева (ЗиМ) в Харькове находится в глубоком кризисе из-за долгов по зарплате и отсутствия заказов. Об этом пишет эксперт украинской... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T16:14
2021-02-06T16:48
укроборонпром
т-80
пакистан
китай
таиланд
экономика
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Украина «похоронила» свой главный танковый завод
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Танковый завод имени Малышева (ЗиМ) в Харькове находится в глубоком кризисе из-за долгов по зарплате и отсутствия заказов. Об этом пишет эксперт украинской консалтинговой компании Defense Express.По словам автора, у предприятия возникла двухмесячная задолженность по зарплате перед коллективом, не покрыты долги за поставки узлов, систем и агрегатов, не оплачены счета за газ. Поставщиков заманивали к сотрудничеству с ЗиМом схемой с отсрочкой платежей, а позже — гарантийными письмами, но в итоге все равно не рассчитались с ними.Ситуацию усугубило и то, что ключевой заказчик предприятия — Пакистан — предпочел сотрудничать в производстве танков с Китаем. Исламабад закупал у ЗиМа Т-80УД, а также моторно-трансмиссионные установки к танкам "Аль-Халид" и "Аль-Халид-1". За этот крупный контракт завод получил почти миллиард долларов прибыли. Однако китайский VT-4 оказался "убийцей украинского экспорта" и потеснил продукцию завода имени Малышева не только в Пакистане, но и в Таиланде.Это значительно уменьшило экспортную нагрузку ЗиМа. Украинское Министерство обороны также не заключает контракты на поставку танков с предприятием. На данный момент "Укроборонпром" пытается найти директора для завода.Он посоветовал "Укроборонпрому" не относиться к заводу по принципу "меньше кормить, больше доить".Специалист уверен, что сложившаяся ситуация — следствие отсутствия системных мер, направленных на вывод ЗиМа из глубокого кризиса. Предприятие в настоящее время фактически стало банкротом.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210205/sbu-1596225880.html
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укроборонпром, т-80, пакистан, китай, таиланд, экономика

Эксперт рассказал, как Китай "похоронил" танковое производство Украины

16:14 06.02.2021 (обновлено: 16:48 06.02.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПолигон законсервированной военной техники на Украине
Полигон законсервированной военной техники на Украине - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Танковый завод имени Малышева (ЗиМ) в Харькове находится в глубоком кризисе из-за долгов по зарплате и отсутствия заказов. Об этом пишет эксперт украинской консалтинговой компании Defense Express.
По словам автора, у предприятия возникла двухмесячная задолженность по зарплате перед коллективом, не покрыты долги за поставки узлов, систем и агрегатов, не оплачены счета за газ. Поставщиков заманивали к сотрудничеству с ЗиМом схемой с отсрочкой платежей, а позже — гарантийными письмами, но в итоге все равно не рассчитались с ними.

"Долговое дно снова и снова углубляется. Каждый день содержание такого монстра, как завод имени Малышева, — это два миллиона гривен (5,4 миллиона рублей). Независимо от того, производит ли он какую-то продукцию, или нет", — отметил он.

Ситуацию усугубило и то, что ключевой заказчик предприятия — Пакистан — предпочел сотрудничать в производстве танков с Китаем. Исламабад закупал у ЗиМа Т-80УД, а также моторно-трансмиссионные установки к танкам "Аль-Халид" и "Аль-Халид-1". За этот крупный контракт завод получил почти миллиард долларов прибыли. Однако китайский VT-4 оказался "убийцей украинского экспорта" и потеснил продукцию завода имени Малышева не только в Пакистане, но и в Таиланде.
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Это значительно уменьшило экспортную нагрузку ЗиМа. Украинское Министерство обороны также не заключает контракты на поставку танков с предприятием.
На данный момент "Укроборонпром" пытается найти директора для завода.
"Однако вывод из кризиса главного танкового предприятия страны лежит за пределами локальных кадровых решений", — отмечает эксперт.
Он посоветовал "Укроборонпрому" не относиться к заводу по принципу "меньше кормить, больше доить".
Специалист уверен, что сложившаяся ситуация — следствие отсутствия системных мер, направленных на вывод ЗиМа из глубокого кризиса. Предприятие в настоящее время фактически стало банкротом.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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