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В центре Бордо прогремел взрыв
В центре Бордо прогремел взрыв
В жилом здании, расположенном на улице Бори в центре французского города Бордо, прогремел мощный взрыв, сообщила начальник канцелярии префектуры региона Новая... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T12:16
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бордо
франция
в мире
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В жилом здании, расположенном на улице Бори в центре французского города Бордо, прогремел мощный взрыв, сообщила начальник канцелярии префектуры региона Новая Аквитания на юго-западе Франции Дельфин Бальза в эфире телеканала BFMTV.По словам Бальза, при взрыве пострадал один человек — 89-летний мужчина, он в крайне тяжелом состоянии. Еще двое числились пропавшими без вести, но одного человека нашли. Им оказался владелец гаража, в котором произошел взрыв.По предварительной версии, к ЧП могла привести утечка газа.Спасатели ищут еще одного человека. Очевидцы рассказали, что отголоски взрыва ощущались по всему району. У витрин некоторых магазинов выбило стекла.
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бордо, франция, в мире

В центре Бордо прогремел взрыв

12:16 06.02.2021 (обновлено: 14:36 06.02.2021)
 
© Fotolia / joseph_hilfigerПолиция Франции
Полиция Франции - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© Fotolia / joseph_hilfiger
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В жилом здании, расположенном на улице Бори в центре французского города Бордо, прогремел мощный взрыв, сообщила начальник канцелярии префектуры региона Новая Аквитания на юго-западе Франции Дельфин Бальза в эфире телеканала BFMTV.
По словам Бальза, при взрыве пострадал один человек — 89-летний мужчина, он в крайне тяжелом состоянии. Еще двое числились пропавшими без вести, но одного человека нашли. Им оказался владелец гаража, в котором произошел взрыв.
По предварительной версии, к ЧП могла привести утечка газа.
Спасатели ищут еще одного человека. Очевидцы рассказали, что отголоски взрыва ощущались по всему району. У витрин некоторых магазинов выбило стекла.
 
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