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В центре Бордо прогремел взрыв
В центре Бордо прогремел взрыв
В жилом здании, расположенном на улице Бори в центре французского города Бордо, прогремел мощный взрыв, сообщила начальник канцелярии префектуры региона Новая... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T12:16
2021-02-06T12:16
2021-02-06T14:36
бордо
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в мире
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В жилом здании, расположенном на улице Бори в центре французского города Бордо, прогремел мощный взрыв, сообщила начальник канцелярии префектуры региона Новая Аквитания на юго-западе Франции Дельфин Бальза в эфире телеканала BFMTV.По словам Бальза, при взрыве пострадал один человек — 89-летний мужчина, он в крайне тяжелом состоянии. Еще двое числились пропавшими без вести, но одного человека нашли. Им оказался владелец гаража, в котором произошел взрыв.По предварительной версии, к ЧП могла привести утечка газа.Спасатели ищут еще одного человека. Очевидцы рассказали, что отголоски взрыва ощущались по всему району. У витрин некоторых магазинов выбило стекла.
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бордо, франция, в мире
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости.
В жилом здании, расположенном на улице Бори в центре французского города Бордо
, прогремел мощный взрыв, сообщила начальник канцелярии префектуры региона Новая Аквитания на юго-западе Франции
Дельфин Бальза в эфире телеканала BFMTV.
По словам Бальза, при взрыве пострадал один человек — 89-летний мужчина, он в крайне тяжелом состоянии. Еще двое числились пропавшими без вести, но одного человека нашли. Им оказался владелец гаража, в котором произошел взрыв.
По предварительной версии, к ЧП могла привести утечка газа.
Спасатели ищут еще одного человека. Очевидцы рассказали, что отголоски взрыва ощущались по всему району. У витрин некоторых магазинов выбило стекла.