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В центре Бордо прогремел взрыв

В центре Бордо прогремел взрыв

В жилом здании, расположенном на улице Бори в центре французского города Бордо, прогремел мощный взрыв, сообщила начальник канцелярии префектуры региона Новая... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T12:16

2021-02-06T12:16

2021-02-06T14:36

бордо

франция

в мире

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В жилом здании, расположенном на улице Бори в центре французского города Бордо, прогремел мощный взрыв, сообщила начальник канцелярии префектуры региона Новая Аквитания на юго-западе Франции Дельфин Бальза в эфире телеканала BFMTV.По словам Бальза, при взрыве пострадал один человек — 89-летний мужчина, он в крайне тяжелом состоянии. Еще двое числились пропавшими без вести, но одного человека нашли. Им оказался владелец гаража, в котором произошел взрыв.По предварительной версии, к ЧП могла привести утечка газа.Спасатели ищут еще одного человека. Очевидцы рассказали, что отголоски взрыва ощущались по всему району. У витрин некоторых магазинов выбило стекла.

бордо

франция

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бордо, франция, в мире