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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210206/volna-1596345414.html
Вирусологи рассказали, какой будет третья волна пандемии COVID-19
Вирусологи рассказали, какой будет третья волна пандемии COVID-19
Российские вирусологи рассказали, при каком условии в стране произойдет третья волна эпидемии коронавируса и насколько она опасна. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T22:29
2021-02-06T22:29
распространение коронавируса
сергей нетесов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
николай малышев
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российские вирусологи рассказали, при каком условии в стране произойдет третья волна эпидемии коронавируса и насколько она опасна. Завлабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов в беседе с URA.RU отметил, что даже вторая волна пока не закончилась. По его словам, в ближайшие два месяца следует ждать постепенного затухания эпидемии. "Это все произойдет, если в Россию не попадут новые штаммы: британский, южноафриканский и бразильский, которые распространяются быстрее. Если они к нам попадут, то третья волна возможна", — пояснил он.Вирусолог и инфекционист Николай Малышев, в свою очередь, призывал не бояться третьей волны эпидемии, так как в России идет вакцинация. "К началу второй половины года большинство будет с антителами: как вакцинированные, так и уже переболевшие", — спрогнозировал специалист.Коронавирусом в мире заражены более 104 миллионов человек, почти 2,3 миллиона скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.В России зафиксировано почти четыре миллиона случаев инфицирования. Свыше 3,4 миллиона пациентов выздоровели, более 76 тысяч скончались.
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сергей нетесов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, николай малышев, здоровье - общество, общество

Вирусологи рассказали, какой будет третья волна пандемии COVID-19

22:29 06.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОтделение больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Отделение больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российские вирусологи рассказали, при каком условии в стране произойдет третья волна эпидемии коронавируса и насколько она опасна.
Завлабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов в беседе с URA.RU отметил, что даже вторая волна пока не закончилась. По его словам, в ближайшие два месяца следует ждать постепенного затухания эпидемии.
"Это все произойдет, если в Россию не попадут новые штаммы: британский, южноафриканский и бразильский, которые распространяются быстрее. Если они к нам попадут, то третья волна возможна", — пояснил он.
Вирусолог и инфекционист Николай Малышев, в свою очередь, призывал не бояться третьей волны эпидемии, так как в России идет вакцинация.
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"К началу второй половины года большинство будет с антителами: как вакцинированные, так и уже переболевшие", — спрогнозировал специалист.
Коронавирусом в мире заражены более 104 миллионов человек, почти 2,3 миллиона скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.
В России зафиксировано почти четыре миллиона случаев инфицирования. Свыше 3,4 миллиона пациентов выздоровели, более 76 тысяч скончались.
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