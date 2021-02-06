https://ria.ru/20210206/volna-1596345414.html

Вирусологи рассказали, какой будет третья волна пандемии COVID-19

Вирусологи рассказали, какой будет третья волна пандемии COVID-19

Российские вирусологи рассказали, при каком условии в стране произойдет третья волна эпидемии коронавируса и насколько она опасна. РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T22:29

2021-02-06T22:29

2021-02-06T22:29

распространение коронавируса

сергей нетесов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

николай малышев

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российские вирусологи рассказали, при каком условии в стране произойдет третья волна эпидемии коронавируса и насколько она опасна. Завлабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов в беседе с URA.RU отметил, что даже вторая волна пока не закончилась. По его словам, в ближайшие два месяца следует ждать постепенного затухания эпидемии. "Это все произойдет, если в Россию не попадут новые штаммы: британский, южноафриканский и бразильский, которые распространяются быстрее. Если они к нам попадут, то третья волна возможна", — пояснил он.Вирусолог и инфекционист Николай Малышев, в свою очередь, призывал не бояться третьей волны эпидемии, так как в России идет вакцинация. "К началу второй половины года большинство будет с антителами: как вакцинированные, так и уже переболевшие", — спрогнозировал специалист.Коронавирусом в мире заражены более 104 миллионов человек, почти 2,3 миллиона скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.В России зафиксировано почти четыре миллиона случаев инфицирования. Свыше 3,4 миллиона пациентов выздоровели, более 76 тысяч скончались.

https://ria.ru/20210206/symptoms-1596309661.html

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