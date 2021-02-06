Им сверху видно все: новый пожарный вертолет для спасателей
Воздушные спасатели продемонстрировали возможности вертолета Ка-32А11ВС, который пополнил парк Московского авиацентра в этом году.
Воздушные спасатели продемонстрировали возможности вертолета Ка-32А11ВС, который пополнил парк Московского авиацентра в этом году.
Вертолет предназначен для поисково-спасательных работ, тушения сложных пожаров, эвакуации пострадавших с места ЧП.
Вертолет предназначен для поисково-спасательных работ, тушения сложных пожаров, эвакуации пострадавших с места ЧП.
Эксперты называют машину идеальной для тушения пожаров и спасательных работ в мегаполисе.
Эксперты называют машину идеальной для тушения пожаров и спасательных работ в мегаполисе.
Ка-32А11ВС приспособлен для работы в сложных метеоусловиях.
Ка-32А11ВС приспособлен для работы в сложных метеоусловиях.
Вертолеты Московского авиацентра ведут мониторинг пожароопасной обстановки в столичном регионе, начиная с весны и на протяжении всего лета.
Вертолеты Московского авиацентра ведут мониторинг пожароопасной обстановки в столичном регионе, начиная с весны и на протяжении всего лета.
Разведка с воздуха позволяет увидеть появляющиеся очаги возгорания и оперативно справиться с проблемой.
Разведка с воздуха позволяет увидеть появляющиеся очаги возгорания и оперативно справиться с проблемой.
Ка-32А11ВС стал стал одиннадцатой по счету воздушной машиной в парке Московского авиационного центра.
Ка-32А11ВС стал стал одиннадцатой по счету воздушной машиной в парке Московского авиационного центра.
Показательная тренировка уникальной службы воздушных спасателей.
Показательная тренировка уникальной службы воздушных спасателей.
Пополнение авипарка важно для обеспечения безопасности москвичей.
Пополнение авипарка важно для обеспечения безопасности москвичей.
Новый пожарный вертолет Ка-32А11ВС.