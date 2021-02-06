https://ria.ru/20210206/vertolet-1596194032.html

Им сверху видно все: новый пожарный вертолет для спасателей

Им сверху видно все: новый пожарный вертолет для спасателей

Спасатели Московского авиационного центра провели показательную тренировку с участием нового пожарного вертолета Ка-32А11ВС. Машина, способная работать в самых... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T09:00

2021-02-06T09:00

2021-02-06T08:06

московский авиационный центр

ка-32а11вс

москва

фото

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Спасатели Московского авиационного центра провели показательную тренировку с участием нового пожарного вертолета Ка-32А11ВС. Машина, способная работать в самых сложных условиях, — в фотоленте Ria.ru.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский авиационный центр, ка-32а11вс, москва, фото, фото