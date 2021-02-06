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Им сверху видно все: новый пожарный вертолет для спасателей
Им сверху видно все: новый пожарный вертолет для спасателей
Спасатели Московского авиационного центра провели показательную тренировку с участием нового пожарного вертолета Ка-32А11ВС. Машина, способная работать в самых... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T09:00
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московский авиационный центр
ка-32а11вс
москва
фото
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Спасатели Московского авиационного центра провели показательную тренировку с участием нового пожарного вертолета Ка-32А11ВС. Машина, способная работать в самых сложных условиях, — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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4.7
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московский авиационный центр, ка-32а11вс, москва, фото, фото

Им сверху видно все: новый пожарный вертолет для спасателей

09:00 06.02.2021
 
Читать ria.ru в
Спасатели Московского авиационного центра провели показательную тренировку с участием нового пожарного вертолета Ка-32А11ВС. Машина, способная работать в самых сложных условиях, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Воздушные спасатели продемонстрировали возможности вертолета Ка-32А11ВС, который пополнил парк Московского авиацентра в этом году.

Сотрудники Московского авиационного центра (МАЦ) во время показательной тренировки уникальной службы воздушных спасателей с участием нового пожарного вертолета Ка-32А11ВС
1 из 10

Воздушные спасатели продемонстрировали возможности вертолета Ка-32А11ВС, который пополнил парк Московского авиацентра в этом году.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Вертолет предназначен для поисково-спасательных работ, тушения сложных пожаров, эвакуации пострадавших с места ЧП.

Тренировка спасателей с участием нового пожарного вертолета Ка-32А11ВС
2 из 10

Вертолет предназначен для поисково-спасательных работ, тушения сложных пожаров, эвакуации пострадавших с места ЧП.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Эксперты называют машину идеальной для тушения пожаров и спасательных работ в мегаполисе.

Сотрудник Московского авиационного центра во время показательной тренировки уникальной службы воздушных спасателей с участием нового пожарного вертолета Ка-32А11ВС, приспособленного для полетов в сложных метеоусловиях
3 из 10

Эксперты называют машину идеальной для тушения пожаров и спасательных работ в мегаполисе.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Ка-32А11ВС приспособлен для работы в сложных метеоусловиях.

Сотрудник Московского авиационного центра во время показательной тренировки уникальной службы воздушных спасателей с участием нового пожарного вертолета Ка-32А11ВС, приспособленного для полетов в сложных метеоусловиях
4 из 10

Ка-32А11ВС приспособлен для работы в сложных метеоусловиях.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Вертолеты Московского авиацентра ведут мониторинг пожароопасной обстановки в столичном регионе, начиная с весны и на протяжении всего лета.

Сотрудник Московского авиационного центра во время показательной тренировки уникальной службы воздушных спасателей с участием нового пожарного вертолета Ка-32А11ВС, приспособленного для полетов в сложных метеоусловиях
5 из 10

Вертолеты Московского авиацентра ведут мониторинг пожароопасной обстановки в столичном регионе, начиная с весны и на протяжении всего лета.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Разведка с воздуха позволяет увидеть появляющиеся очаги возгорания и оперативно справиться с проблемой.

Сотрудники Московского авиационного центра (МАЦ) во время показательной тренировки уникальной службы воздушных спасателей с участием нового пожарного вертолета Ка-32А11ВС
6 из 10

Разведка с воздуха позволяет увидеть появляющиеся очаги возгорания и оперативно справиться с проблемой.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Ка-32А11ВС стал стал одиннадцатой по счету воздушной машиной в парке Московского авиационного центра.

Сотрудник Московского авиационного центра во время показательной тренировки уникальной службы воздушных спасателей с участием нового пожарного вертолета Ка-32А11ВС, приспособленного для полетов в сложных метеоусловиях
7 из 10

Ка-32А11ВС стал стал одиннадцатой по счету воздушной машиной в парке Московского авиационного центра.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Показательная тренировка уникальной службы воздушных спасателей.

Сотрудники Московского авиационного центра во время показательной тренировки уникальной службы воздушных спасателей с участием нового пожарного вертолета Ка-32А11ВС, приспособленного для полетов в сложных метеоусловиях
8 из 10

Показательная тренировка уникальной службы воздушных спасателей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Пополнение авипарка важно для обеспечения безопасности москвичей.

Сотрудник Московского авиационного центра (МАЦ) во время показательной тренировки
9 из 10

Пополнение авипарка важно для обеспечения безопасности москвичей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Новый пожарный вертолет Ка-32А11ВС.

Тренировка спасателей с участием нового пожарного вертолета Ка-32А11ВС
10 из 10

Новый пожарный вертолет Ка-32А11ВС.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
 
Московский авиационный центрКа-32А11ВСМоскваФото
 
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