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https://ria.ru/20210206/vaktsina-1596312901.html
Мьянма одобрила применение вакцины "Спутник V"
Мьянма одобрила применение вакцины "Спутник V"
Мьянма одобрила применение российской вакцины "Спутник V", заявил РИА Новости информированный военно-дипломатический источник. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T16:06
2021-02-06T16:35
здоровье - общество
в мире
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
мьянма
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Мьянма одобрила применение российской вакцины "Спутник V", заявил РИА Новости информированный военно-дипломатический источник."Республика Союз Мьянма стала 21-й страной, одобрившей применение российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" для проведения массовой иммунизации населения страны. Решение о регистрации российского препарата в рамках ускоренной процедуры было принято исполняющим обязанности главы государства старшим генералом Мин Аунг Хлайном", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в январе первая партия препарата в количестве 200 доз была доставлена в Мьянму для проведения регистрационных мероприятий.Российский фонд прямых инвестиций подтвердил регистрацию вакцины в Мьянме. "Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства", - сообщили в РФПИ."Мьянма стала первым государством Юго-Восточной Азии, официально одобрившим применение "Спутник V" - одной из наиболее эффективных и безопасных вакцин против коронавируса в мире. Количество стран региона, зарегистрировавших вакцину, будет увеличиваться в дальнейшем, так как мы видим высокий спрос на препарат и готовы помочь партнерам защитить здоровье граждан", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Применение вакцины "Спутник V" ранее было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Ливане.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210205/vaktsina-1596252738.html
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здоровье - общество, в мире, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, мьянма

Мьянма одобрила применение вакцины "Спутник V"

16:06 06.02.2021 (обновлено: 16:35 06.02.2021)
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© Фото : РФПИ
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Мьянма одобрила применение российской вакцины "Спутник V", заявил РИА Новости информированный военно-дипломатический источник.
"Республика Союз Мьянма стала 21-й страной, одобрившей применение российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" для проведения массовой иммунизации населения страны. Решение о регистрации российского препарата в рамках ускоренной процедуры было принято исполняющим обязанности главы государства старшим генералом Мин Аунг Хлайном", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в январе первая партия препарата в количестве 200 доз была доставлена в Мьянму для проведения регистрационных мероприятий.
Российский фонд прямых инвестиций подтвердил регистрацию вакцины в Мьянме. "Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства", - сообщили в РФПИ.
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 20:52Распространение коронавируса
Республика Сербская одобрила применение вакцины "Спутник V"
"Мьянма стала первым государством Юго-Восточной Азии, официально одобрившим применение "Спутник V" - одной из наиболее эффективных и безопасных вакцин против коронавируса в мире. Количество стран региона, зарегистрировавших вакцину, будет увеличиваться в дальнейшем, так как мы видим высокий спрос на препарат и готовы помочь партнерам защитить здоровье граждан", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Применение вакцины "Спутник V" ранее было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Ливане.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоВ миреВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Мьянма
 
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