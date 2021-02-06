https://ria.ru/20210206/vaktsina-1596312901.html

Мьянма одобрила применение вакцины "Спутник V"

Мьянма одобрила применение вакцины "Спутник V"

Мьянма одобрила применение российской вакцины "Спутник V", заявил РИА Новости информированный военно-дипломатический источник. РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T16:06

2021-02-06T16:06

2021-02-06T16:35

здоровье - общество

в мире

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

мьянма

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Мьянма одобрила применение российской вакцины "Спутник V", заявил РИА Новости информированный военно-дипломатический источник."Республика Союз Мьянма стала 21-й страной, одобрившей применение российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" для проведения массовой иммунизации населения страны. Решение о регистрации российского препарата в рамках ускоренной процедуры было принято исполняющим обязанности главы государства старшим генералом Мин Аунг Хлайном", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в январе первая партия препарата в количестве 200 доз была доставлена в Мьянму для проведения регистрационных мероприятий.Российский фонд прямых инвестиций подтвердил регистрацию вакцины в Мьянме. "Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства", - сообщили в РФПИ."Мьянма стала первым государством Юго-Восточной Азии, официально одобрившим применение "Спутник V" - одной из наиболее эффективных и безопасных вакцин против коронавируса в мире. Количество стран региона, зарегистрировавших вакцину, будет увеличиваться в дальнейшем, так как мы видим высокий спрос на препарат и готовы помочь партнерам защитить здоровье граждан", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Применение вакцины "Спутник V" ранее было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Ливане.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210205/vaktsina-1596252738.html

мьянма

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, в мире, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, мьянма