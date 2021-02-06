Мьянма одобрила применение вакцины "Спутник V"
16:06 06.02.2021 (обновлено: 16:35 06.02.2021)
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
© Фото : РФПИ
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Мьянма одобрила применение российской вакцины "Спутник V", заявил РИА Новости информированный военно-дипломатический источник.
"Республика Союз Мьянма стала 21-й страной, одобрившей применение российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" для проведения массовой иммунизации населения страны. Решение о регистрации российского препарата в рамках ускоренной процедуры было принято исполняющим обязанности главы государства старшим генералом Мин Аунг Хлайном", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в январе первая партия препарата в количестве 200 доз была доставлена в Мьянму для проведения регистрационных мероприятий.
Российский фонд прямых инвестиций подтвердил регистрацию вакцины в Мьянме. "Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства", - сообщили в РФПИ.
"Мьянма стала первым государством Юго-Восточной Азии, официально одобрившим применение "Спутник V" - одной из наиболее эффективных и безопасных вакцин против коронавируса в мире. Количество стран региона, зарегистрировавших вакцину, будет увеличиваться в дальнейшем, так как мы видим высокий спрос на препарат и готовы помочь партнерам защитить здоровье граждан", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Применение вакцины "Спутник V" ранее было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Ливане.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.