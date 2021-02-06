https://ria.ru/20210206/ukraina-1596330413.html

Украинские националисты протестуют возле телеканалов "Интер" и "Наш"

Украинские националисты протестуют возле телеканалов "Интер" и "Наш"

Украинские националисты проводят акции протеста у зданий телеканалов "Интер" и "Наш" в Киеве, участники пикета размахивают флагами "Правого сектора"*... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T19:22

2021-02-06T19:22

2021-02-06T19:22

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

виктор медведчук

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 6 фев – РИА Новости. Украинские националисты проводят акции протеста у зданий телеканалов "Интер" и "Наш" в Киеве, участники пикета размахивают флагами "Правого сектора"* (запрещенная в РФ организация) и выкрикивают националистические лозунги."Мы не поняли, зачем вы вообще сюда пришли, мы не понимаем, чего вы хотите", - заявил ведущий Макс Назаров в эфире телеканала "Наш".Также журналист отметил, что аналогичная акция проводится под стенами телеканала "Интер", который находится рядом.Украинские националисты уже второй раз за эту неделю проводят акцию протеста у здания телеканала "Наш" и требуют его закрытия, так как считают, что данный телеканал является пророссийским.Полиция заявила, что обеспечивает правопорядок возле помещений обоих телеканалов: "Сейчас ситуация возле помещений спокойная, блокирования работы телеканалов не происходит", - прокомментировали ситуацию на сайте пресс-службе Национальной полиции Украины.Второго февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны на YouTube.*Экстремистская организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210204/zelenskiy-1596030264.html

https://ria.ru/20210206/pushkov-1596263349.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, владимир зеленский, украина, в мире