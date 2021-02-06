Украинские националисты протестуют возле телеканалов "Интер" и "Наш"
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции националистов в Киеве с требованием закрытия телеканала "Наш"
КИЕВ, 6 фев – РИА Новости. Украинские националисты проводят акции протеста у зданий телеканалов "Интер" и "Наш" в Киеве, участники пикета размахивают флагами "Правого сектора"* (запрещенная в РФ организация) и выкрикивают националистические лозунги.
"Мы не поняли, зачем вы вообще сюда пришли, мы не понимаем, чего вы хотите", - заявил ведущий Макс Назаров в эфире телеканала "Наш".
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Также журналист отметил, что аналогичная акция проводится под стенами телеканала "Интер", который находится рядом.
Украинские националисты уже второй раз за эту неделю проводят акцию протеста у здания телеканала "Наш" и требуют его закрытия, так как считают, что данный телеканал является пророссийским.
Полиция заявила, что обеспечивает правопорядок возле помещений обоих телеканалов: "Сейчас ситуация возле помещений спокойная, блокирования работы телеканалов не происходит", - прокомментировали ситуацию на сайте пресс-службе Национальной полиции Украины.
Второго февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны на YouTube.
*Экстремистская организация, запрещенная в России