https://ria.ru/20210206/ukraina-1596323674.html

Украинцам предрекли африканские зарплаты

Украинцам предрекли африканские зарплаты

Прогнозы о том, что Украина за десять лет догонит по уровню зарплат европейские страны, относятся к ненаучной фантастике, уверен экономист Юрий Гаврилечко. РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T18:01

2021-02-06T18:01

2021-02-06T19:24

украина

в мире

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Прогнозы о том, что Украина за десять лет догонит по уровню зарплат европейские страны, относятся к ненаучной фантастике, уверен экономист Юрий Гаврилечко. Комментируя недавнее обещание премьер-министра страны Дениса Шмыгаля к 2030 году догнать по уровню зарплат Польшу и Словакию, Гаврилечко напомнил, что ранее украинцам обещали уровень жизни, как во Франции, однако этого не произошло. Экономист отметил, что с нынешней структурой производства на Украине можно обеспечить работой только пять-семь миллионов человек. Кроме того, эксперт обратил внимание на отсутствие в стране адекватной социально-экономической политики и плана по развитию государства."Потому в ближайшие десять лет мы даже теоретически не сможем приблизиться к уровню Польши — это невообразимая фантастика, такого попросту никогда не произойдет", — подчеркнул Гаврилечко.Он также отметил, что за последние десять лет средняя зарплата украинцев в долларовом эквиваленте не изменилась. При этом Украина — единственная из стран бывшего Советского Союза, которая не только не вышла на уровень ВВП 1990 года, но и вовсе имеет лишь треть от него.Причиной такой ситуации Гаврилечко назвал политику "что-то продать, чтобы стало лучше".Украинские политики и эксперты неоднократно указывали на бедственное положение экономики страны. Так, экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала курс нынешних властей причиной "полного коллапса". Кроме того, она критиковала правительство из-за закона о рынке земли, который, по ее словам, грозит стране "африканским голодом". В свою очередь, депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович называл кредитные программы МВФ на Украине капитуляцией, а его коллега по партии Виктор Медведчук увидел в политике властей движение к экономическому и социальному краху. В ноябре директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров предрек стране "экономическую мясорубку" на фоне кризиса в мире из-за пандемии.

https://ria.ru/20210206/ukraina-1596310996.html

https://ria.ru/20201017/poteri-1580273795.html

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