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Украинцам предрекли африканские зарплаты
Украинцам предрекли африканские зарплаты
Прогнозы о том, что Украина за десять лет догонит по уровню зарплат европейские страны, относятся к ненаучной фантастике, уверен экономист Юрий Гаврилечко. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T18:01
2021-02-06T18:01
2021-02-06T19:24
украина
в мире
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Прогнозы о том, что Украина за десять лет догонит по уровню зарплат европейские страны, относятся к ненаучной фантастике, уверен экономист Юрий Гаврилечко. Комментируя недавнее обещание премьер-министра страны Дениса Шмыгаля к 2030 году догнать по уровню зарплат Польшу и Словакию, Гаврилечко напомнил, что ранее украинцам обещали уровень жизни, как во Франции, однако этого не произошло. Экономист отметил, что с нынешней структурой производства на Украине можно обеспечить работой только пять-семь миллионов человек. Кроме того, эксперт обратил внимание на отсутствие в стране адекватной социально-экономической политики и плана по развитию государства."Потому в ближайшие десять лет мы даже теоретически не сможем приблизиться к уровню Польши — это невообразимая фантастика, такого попросту никогда не произойдет", — подчеркнул Гаврилечко.Он также отметил, что за последние десять лет средняя зарплата украинцев в долларовом эквиваленте не изменилась. При этом Украина — единственная из стран бывшего Советского Союза, которая не только не вышла на уровень ВВП 1990 года, но и вовсе имеет лишь треть от него.Причиной такой ситуации Гаврилечко назвал политику "что-то продать, чтобы стало лучше".Украинские политики и эксперты неоднократно указывали на бедственное положение экономики страны. Так, экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала курс нынешних властей причиной "полного коллапса". Кроме того, она критиковала правительство из-за закона о рынке земли, который, по ее словам, грозит стране "африканским голодом". В свою очередь, депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович называл кредитные программы МВФ на Украине капитуляцией, а его коллега по партии Виктор Медведчук увидел в политике властей движение к экономическому и социальному краху. В ноябре директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров предрек стране "экономическую мясорубку" на фоне кризиса в мире из-за пандемии.
https://ria.ru/20210206/ukraina-1596310996.html
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украина, в мире
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости.
Прогнозы о том, что Украина
за десять лет догонит по уровню зарплат европейские страны, относятся к ненаучной фантастике, уверен экономист Юрий Гаврилечко.
Комментируя недавнее обещание премьер-министра страны Дениса Шмыгаля
к 2030 году догнать по уровню зарплат Польшу
и Словакию
, Гаврилечко напомнил, что ранее украинцам обещали уровень жизни, как во Франции
, однако этого не произошло.
"Украина в последнее время активно деиндустриализовалась. Единственное, что нас поддерживало в более-менее вменяемом состоянии, — это агросектор, да и то только за счет продажи сырья", — написал он в статье для портала "Главред".
Экономист отметил, что с нынешней структурой производства на Украине можно обеспечить работой только пять-семь миллионов человек. Кроме того, эксперт обратил внимание на отсутствие в стране адекватной социально-экономической политики и плана по развитию государства.
"Потому в ближайшие десять лет мы даже теоретически не сможем приблизиться к уровню Польши — это невообразимая фантастика, такого попросту никогда не произойдет", — подчеркнул Гаврилечко.
Он также отметил, что за последние десять лет средняя зарплата украинцев в долларовом эквиваленте не изменилась. При этом Украина — единственная из стран бывшего Советского Союза, которая не только не вышла на уровень ВВП 1990 года, но и вовсе имеет лишь треть от него.
Причиной такой ситуации Гаврилечко назвал политику "что-то продать, чтобы стало лучше".
"Единственное, что нас ждет, — падение до уровня беднейших африканских стран, на котором мы рискуем остаться на неизвестное время", — заключил экономист.
Украинские политики и эксперты неоднократно указывали на бедственное положение экономики страны. Так, экс-премьер, лидер партии "Батькивщина
" Юлия Тимошенко
назвала курс нынешних властей причиной "полного коллапса". Кроме того, она критиковала правительство из-за закона о рынке земли, который, по ее словам, грозит стране "африканским голодом". В свою очередь, депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь
" Вадим Рабинович
называл кредитные программы МВФ
на Украине капитуляцией, а его коллега по партии Виктор Медведчук
увидел в политике властей движение к экономическому и социальному краху. В ноябре директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров предрек стране "экономическую мясорубку" на фоне кризиса в мире из-за пандемии.