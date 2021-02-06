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Саакашвили предрек Украине потерю Херсона и Мариуполя
Саакашвили предрек Украине потерю Херсона и Мариуполя
Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предрек Украине потерю ряда территорий после закрытия оппозиционных телеканалов. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T15:51
2021-02-06T16:40
михаил саакашвили
украина
в мире
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предрек Украине потерю ряда территорий после закрытия оппозиционных телеканалов.Политик заявил, что этот шаг президента Владимира Зеленского не поможет ему остановить войну в Донбассе, а только выведет столкновения на новый этап."Будут стрелять еще больше, давайте не будем себя обманывать. Будут стрелять гораздо больше", — добавил Саакашвили в эфире телеканала "Украина". По его мнению, в конце концов Мариуполь и Херсон отойдут России. Саакашвили объяснил свою точку зрения тем, что Москве якобы необходим "плацдарм" на Украине, чтобы содержать Крым, снабжать его водой и улучшить логистику."Им надо обязательно контролировать Мариуполь и Херсон. И они будут готовить основания (для военной операции. — Прим. ред.)", — заявил он.Различные украинские политики, военные и общественники регулярно делают заявления о возможных территориальных потерях страны.В июле экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина может потерять восемь регионов в случае нового майдана. По его словам, в случае волнений в стране полиция не сможет ничего противопоставить гражданскому противостоянию, а соседние страны смогут занять территории, которые считают исконно своими.Примерно в тот же период Михаил Саакашвили прогнозирвоал распад страны из-за действий местных властей. По его словам, готовится большой реванш тех сил, которые Зеленский "подвинул из центральной власти в прошлом году".В конце прошлого года экс-глава Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль допустил потерю шести областей. А в феврале этого года бывший глава Следственного управления СБУ Василий Вовк предрек сжатие Украины до размеров Киевского княжества в случае принятия закона об особом статусе Донбасса.
https://ria.ru/20201117/myasorubka-1585082954.html
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михаил саакашвили, украина, в мире

Саакашвили предрек Украине потерю Херсона и Мариуполя

15:51 06.02.2021 (обновлено: 16:40 06.02.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции "Слуга народа" в Киеве
Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предрек Украине потерю ряда территорий после закрытия оппозиционных телеканалов.
Политик заявил, что этот шаг президента Владимира Зеленского не поможет ему остановить войну в Донбассе, а только выведет столкновения на новый этап.
"Будут стрелять еще больше, давайте не будем себя обманывать. Будут стрелять гораздо больше", — добавил Саакашвили в эфире телеканала "Украина".
По его мнению, в конце концов Мариуполь и Херсон отойдут России. Саакашвили объяснил свою точку зрения тем, что Москве якобы необходим "плацдарм" на Украине, чтобы содержать Крым, снабжать его водой и улучшить логистику.
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"Им надо обязательно контролировать Мариуполь и Херсон. И они будут готовить основания (для военной операции. — Прим. ред.)", — заявил он.
Различные украинские политики, военные и общественники регулярно делают заявления о возможных территориальных потерях страны.
В июле экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина может потерять восемь регионов в случае нового майдана. По его словам, в случае волнений в стране полиция не сможет ничего противопоставить гражданскому противостоянию, а соседние страны смогут занять территории, которые считают исконно своими.
Примерно в тот же период Михаил Саакашвили прогнозирвоал распад страны из-за действий местных властей. По его словам, готовится большой реванш тех сил, которые Зеленский "подвинул из центральной власти в прошлом году".
В конце прошлого года экс-глава Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль допустил потерю шести областей. А в феврале этого года бывший глава Следственного управления СБУ Василий Вовк предрек сжатие Украины до размеров Киевского княжества в случае принятия закона об особом статусе Донбасса.
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