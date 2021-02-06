На Украине анонсировали создание Центра противодействия дезинформации
© Sergei SupinskyВид площади Независимости в Киеве
© Sergei Supinsky
КИЕВ, 6 фев – РИА Новости. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко анонсировал создание в стране Центра противодействия дезинформации, а также стратегии противодействия дезинформации.
"Если же мы говорим о противодействии в виде публикаций, рассылки информации - работу в этом направлении мы начнем с создания Центра противодействия дезинформации… Хотя масштабы могут быть большими. Именно президент на трибуне ООН отмечал необходимость создания в Украине международного хаба, поскольку мы, как говорится, фронтьер на стыке двух миров – западной и российской цивилизаций. Создание такого хаба помогло бы сосредоточить усилия по привлечению наших западных партнеров, опыта специалистов из стран, которые являются нашими союзниками - и позволило бы эффективно отрабатывать те манипуляции и фейки, которые запускает страна-агрессор. Поэтому создание Центра противодействия дезинформации - только начало", - заявил Ткаченко в интервью изданию "Обозреватель".
11 октября 2019, 11:58Союз журналистов Украины раскритиковал идею ввести ответственность за фейки
Также министр добавил, что уже в марте 2021 года на Украине будет представлена стратегия противодействия дезинформации, над которой сейчас работают в министерстве.
"Стратегия дезинформации включает в себя также и работу по повышению медиаграмотности. То есть выполняет просветительскую функцию для граждан всех возрастов в массовом порядке… То есть, с одной стороны, стратегия противодействия дезинформации предполагает выявление и демонстрацию фейков, информирование того же YouTube и других платформ, что это фейк. С другой стороны, речь идет о повышении медиаграмотности граждан Украины. Таковы две ключевые составляющие", - объяснил Ткаченко.
Второго февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны на YouTube.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
9 декабря 2020, 08:00Европа создает "министерство неправды" для борьбы с Россией