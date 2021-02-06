https://ria.ru/20210206/ukraina-1596310781.html

На Украине анонсировали создание Центра противодействия дезинформации

На Украине анонсировали создание Центра противодействия дезинформации

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко анонсировал создание в стране Центра противодействия дезинформации, а также стратегии... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T15:48

2021-02-06T15:48

2021-02-06T15:48

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

112 украина

владимир зеленский

киев

в мире

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КИЕВ, 6 фев – РИА Новости. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко анонсировал создание в стране Центра противодействия дезинформации, а также стратегии противодействия дезинформации."Если же мы говорим о противодействии в виде публикаций, рассылки информации - работу в этом направлении мы начнем с создания Центра противодействия дезинформации… Хотя масштабы могут быть большими. Именно президент на трибуне ООН отмечал необходимость создания в Украине международного хаба, поскольку мы, как говорится, фронтьер на стыке двух миров – западной и российской цивилизаций. Создание такого хаба помогло бы сосредоточить усилия по привлечению наших западных партнеров, опыта специалистов из стран, которые являются нашими союзниками - и позволило бы эффективно отрабатывать те манипуляции и фейки, которые запускает страна-агрессор. Поэтому создание Центра противодействия дезинформации - только начало", - заявил Ткаченко в интервью изданию "Обозреватель".Также министр добавил, что уже в марте 2021 года на Украине будет представлена стратегия противодействия дезинформации, над которой сейчас работают в министерстве."Стратегия дезинформации включает в себя также и работу по повышению медиаграмотности. То есть выполняет просветительскую функцию для граждан всех возрастов в массовом порядке… То есть, с одной стороны, стратегия противодействия дезинформации предполагает выявление и демонстрацию фейков, информирование того же YouTube и других платформ, что это фейк. С другой стороны, речь идет о повышении медиаграмотности граждан Украины. Таковы две ключевые составляющие", - объяснил Ткаченко.Второго февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны на YouTube.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20191011/1559664642.html

https://ria.ru/20201209/dezinformatsiya-1588256358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, 112 украина , владимир зеленский, киев, в мире