https://ria.ru/20210206/ubiystvo-1596347966.html

Источник: экс-главу села застрелили в отделе полиции в Махачкале

Источник: экс-главу села застрелили в отделе полиции в Махачкале

Бывшего главу села Новокули Новолакского района Дагестана застрелили в кабинете начальника отдела полиции в Махачкале, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-06T23:41

2021-02-06T23:41

2021-02-07T04:21

убийство экс-главы села в отделе полиции в махачкале

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

республика дагестан

новолакский район

махачкала

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 6 фев – РИА Новости. Бывшего главу села Новокули Новолакского района Дагестана застрелили в кабинете начальника отдела полиции в Махачкале, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По словам собеседника агентства, инцидент произошел в кабинете начальника Советского РОВД Махачкалы.Он добавил, что у погибшего "была давняя вражда" с двумя росгвардейцами-односельчанами.В управлении Росгвардии по Дагестану отказались комментировать РИА Новости эту информацию. Официальными комментариями МВД и Следственного комитета РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20210123/strelba-1594243154.html

новолакский район

махачкала

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2021

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убийство экс-главы села в отделе полиции в махачкале, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), республика дагестан, новолакский район, махачкала, происшествия