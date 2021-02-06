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Источник: экс-главу села застрелили в отделе полиции в Махачкале
Источник: экс-главу села застрелили в отделе полиции в Махачкале
Бывшего главу села Новокули Новолакского района Дагестана застрелили в кабинете начальника отдела полиции в Махачкале, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-06T23:41
2021-02-07T04:21
убийство экс-главы села в отделе полиции в махачкале
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
республика дагестан
новолакский район
махачкала
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 6 фев – РИА Новости. Бывшего главу села Новокули Новолакского района Дагестана застрелили в кабинете начальника отдела полиции в Махачкале, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По словам собеседника агентства, инцидент произошел в кабинете начальника Советского РОВД Махачкалы.Он добавил, что у погибшего "была давняя вражда" с двумя росгвардейцами-односельчанами.В управлении Росгвардии по Дагестану отказались комментировать РИА Новости эту информацию. Официальными комментариями МВД и Следственного комитета РИА Новости пока не располагает.
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новолакский район
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убийство экс-главы села в отделе полиции в махачкале, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), республика дагестан, новолакский район, махачкала, происшествия

Источник: экс-главу села застрелили в отделе полиции в Махачкале

23:41 06.02.2021 (обновлено: 04:21 07.02.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МАХАЧКАЛА, 6 фев – РИА Новости. Бывшего главу села Новокули Новолакского района Дагестана застрелили в кабинете начальника отдела полиции в Махачкале, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, инцидент произошел в кабинете начальника Советского РОВД Махачкалы.

"Сегодня вечером несколько раз выстрелили в экс-главу Абакара Капланова. <...> Конфликт начался на почве земельных споров", – сообщил источник.

Он добавил, что у погибшего "была давняя вражда" с двумя росгвардейцами-односельчанами.
В управлении Росгвардии по Дагестану отказались комментировать РИА Новости эту информацию. Официальными комментариями МВД и Следственного комитета РИА Новости пока не располагает.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
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Убийство экс-главы села в отделе полиции в МахачкалеФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Республика ДагестанНоволакский районМахачкалаПроисшествия
 
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