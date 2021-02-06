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РПЦ не планирует ослабления антивирусных мер в храмах
РПЦ не планирует ослабления антивирусных мер в храмах
Русская православная церковь не планирует ослабления антивирусных санитарно-гигиенических мер в храмах, несмотря на определенные успехи в борьбе с COVID-19,... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T14:58
2021-02-06T14:58
2021-02-06T14:58
религия и мировоззрение
московский патриархат
митрополит волоколамский иларион
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Русская православная церковь не планирует ослабления антивирусных санитарно-гигиенических мер в храмах, несмотря на определенные успехи в борьбе с COVID-19, заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион."Я думаю, что нам не надо спешить с ослаблением тех мер, которые были приняты в начале пандемии", - сказал митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, пандемия коронавируса, по-видимому, будет длиться еще долго, и опасность заражения существует еще для очень многих людей, многие еще не привиты.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210119/khramy-1593721993.html
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московский патриархат, митрополит волоколамский иларион, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь