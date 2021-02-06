https://ria.ru/20210206/tserkov-1596306466.html

РПЦ не планирует ослабления антивирусных мер в храмах

РПЦ не планирует ослабления антивирусных мер в храмах

Русская православная церковь не планирует ослабления антивирусных санитарно-гигиенических мер в храмах, несмотря на определенные успехи в борьбе с COVID-19,... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T14:58

2021-02-06T14:58

2021-02-06T14:58

религия и мировоззрение

московский патриархат

митрополит волоколамский иларион

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Русская православная церковь не планирует ослабления антивирусных санитарно-гигиенических мер в храмах, несмотря на определенные успехи в борьбе с COVID-19, заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион."Я думаю, что нам не надо спешить с ослаблением тех мер, которые были приняты в начале пандемии", - сказал митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, пандемия коронавируса, по-видимому, будет длиться еще долго, и опасность заражения существует еще для очень многих людей, многие еще не привиты.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210119/khramy-1593721993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский патриархат, митрополит волоколамский иларион, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь