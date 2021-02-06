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Религия и мировоззрение
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РПЦ не планирует ослабления антивирусных мер в храмах
РПЦ не планирует ослабления антивирусных мер в храмах
Русская православная церковь не планирует ослабления антивирусных санитарно-гигиенических мер в храмах, несмотря на определенные успехи в борьбе с COVID-19,... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T14:58
2021-02-06T14:58
религия и мировоззрение
московский патриархат
митрополит волоколамский иларион
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Русская православная церковь не планирует ослабления антивирусных санитарно-гигиенических мер в храмах, несмотря на определенные успехи в борьбе с COVID-19, заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион."Я думаю, что нам не надо спешить с ослаблением тех мер, которые были приняты в начале пандемии", - сказал митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, пандемия коронавируса, по-видимому, будет длиться еще долго, и опасность заражения существует еще для очень многих людей, многие еще не привиты.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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московский патриархат, митрополит волоколамский иларион, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь

РПЦ не планирует ослабления антивирусных мер в храмах

14:58 06.02.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрихожанка во время праздничной литургии в честь Казанской иконы Божией Матери в Благовещенском соборе в Казанском кремле
Прихожанка во время праздничной литургии в честь Казанской иконы Божией Матери в Благовещенском соборе в Казанском кремле - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Русская православная церковь не планирует ослабления антивирусных санитарно-гигиенических мер в храмах, несмотря на определенные успехи в борьбе с COVID-19, заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"Я думаю, что нам не надо спешить с ослаблением тех мер, которые были приняты в начале пандемии", - сказал митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Санитарная обработка иконы в храме Святителя Алексия в Рогожской слободе - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января, 18:23Религия и мировоззрение
В РПЦ считают, что в храмах не нужны проверки соблюдения санитарных норм
По его словам, пандемия коронавируса, по-видимому, будет длиться еще долго, и опасность заражения существует еще для очень многих людей, многие еще не привиты.

Думаю, мы будем соблюдать те меры, которые были с самого начала предписаны святейшим патриархом и Священным Синодом, и будем ждать момента, когда пандемия окончательно нас покинет.

Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
митрополит Волоколамский Иларион
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Религия и мировоззрениеМосковский ПатриархатМитрополит Волоколамский ИларионНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковь
 
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