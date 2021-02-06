https://ria.ru/20210206/tseny--1596159911.html

Цены упадут, но сначала взлетят. Что происходит с инфляцией в России

Цены упадут, но сначала взлетят. Что происходит с инфляцией в России

Потребительские цены продолжают расти. В январе инфляция превысила пять процентов. Но это не предел. Максимум ждут в феврале. В ЦБ уверяют, что уже в следующем... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T08:00

2021-02-06T08:00

2021-02-06T08:01

курс рубля

санкции

центральный банк рф (цб рф)

инфляция

экономика

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Потребительские цены продолжают расти. В январе инфляция превысила пять процентов. Но это не предел. Максимум ждут в феврале. В ЦБ уверяют, что уже в следующем месяце цены откатятся назад. Однако падение курса рубля и дорожающие перевозки не позволят ретейлу переписать ценники. Как это скажется на кошельках покупателей, выясняло РИА Новости.Ценам приказали падатьИнфляция замедлится с марта, прогнозируют аналитики Банка России. К тому времени факторы, которые разгоняют цены, исчерпают себя. Прежде всего речь об ослаблении курса рубля. Однако до тех пор девальвация продолжит сказываться. Так, по данным Росстата, к 25 января инфляция ускорилась до 5,3 процента с 4,9 в конце декабря. Впрочем, пик еще не пройден. Максимум будет в феврале, предупреждает регулятор. В Минэкономразвития также надеются, что с приходом весны цены пойдут вниз. Однако называют другие сроки. "Данные, предоставляемые Минсельхозом и Минпромом России, дают основания полагать, что во втором квартале начнется снижение потребительских цен год к году", — говорит заместитель министра экономического развития Полина Крючкова. То есть где-то в промежутке от апреля до июня.По ее словам, ситуация стабилизируется за счет того, что правительство сдерживает рост цен на социально значимые товары.Кабинет министров занялся этим после критики Владимира Путина. В декабре президент возмутился резким подорожание подсолнечного масла, сахара, макарон. "Вот министр сельского хозяйства сейчас докладывал — внутреннего производства достаточно для того, чтобы покрыть внутренние потребности. Ну почему цены выросли на 71,5 процента?" — удивился глава государства. Он также упомянул, что подсолнечное масло подорожало на 23,8 процента, мука — на 12,9, макаронные изделия — на десять с половиной, хлеб и хлебобулочные изделия — на 6,3.Путин потребовал остановить рост цен. По его словам, пандемия не оправдание.Правительство отреагировало: с 1 января заморозили цены на сахар и растительное масло, как оптовые, так и розничные. "Налоговая служба это контролирует, Росстат подтверждает. У нас цены на сахар снизились от пиков середины декабря, на подсолнечное масло сейчас стабилизировались", — отчитался перед президентом 4 февраля министр экономического развития Максим Решетников. От заморозки до пустых полокВ правительстве подумывают распространить эти меры и на другие продукты. Например, макароны, яйца и картофель. Однако регулирование "в ручном режиме" грозит дефицитом, предупреждают в Счетной палате. Производители специально задержат товары на складах, дожидаясь отмены ограничений. Ситуацией воспользуются ретейлеры: поднимут ценники на оставшиеся на полках магазинов продукты. Впрочем, в прошлом году цены взлетели на многое. "Ускорение инфляции — одно из последствий пандемии. Еще в марте было два с половиной процента, а по итогам года — почти пять. Это результат ослабления рубля, сокращения экспортных доходов, а также повышения бюджетных расходов, — перечисляет главный экономист информационно-аналитического центра "ТелеТрейд" Марк Гойхман. — Товары дорожают и сейчас, поскольку есть временной лаг. В феврале-марте возможно увеличение на четыре с половиной — пять процентов".Но в целом в этом году по сравнению со статистически высокой базой прошлого инфляция вернется к четырем процентам — целевому показателю ЦБ."Доллар отошел от максимумов в 81 рубль и достаточно устойчив в диапазоне 73-77. Цены энергоносителей и экспорт нефти повышаются. К тому же цикл снижения ключевой ставки заканчивается. При этом у населения низкие доходы, рентабельность бизнеса на пределе. Это ограничивает спрос, не позволяя продавцам слишком резко поднимать цены", — поясняет экономист. К концу года инфляция, по официальному прогнозу Банка России, уменьшится до трех с половиной — четырех процентов. В правительстве рассчитывают на 3,7. Официальная инфляция против народнойОднако не все эксперты, опрошенные РИА Новости, разделяют оптимизм регулятора. "Банк России в начале прошлого года прогнозировал инфляцию 3,8 процента. В октябре уточнил до 3,9-4,2. В итоге вышло почти пять, — отмечает Максим Черняев, доцент кафедры национальной экономики РУДН. — Сейчас ЦБ ожидает 3,5-4 в конце 2021-го. Коридор расширился, значит, и рисков регулятор видит больше. Исходя из тенденций предыдущих лет можно предположить, что инфляция чуть превысит пять процентов. Это достаточно оптимистичный прогноз. Не исключены и семь процентов". Рядовые покупатели, практически ежедневно посещающие магазины, также настроены пессимистично. По их мнению, инфляция ускорится — так свидетельствует опрос Фонда общественного мнения ("инФОМ"). Поэтому экономия на подешевевшем сахаре и подсолнечном масле вряд ли покроет расходы на дорожающие мясо и овощи, которых в рационе заметно больше.Продавцы пытались сдерживать цены в надежде, что подешевеют грузоперевозки. Но этого не произошло. Значит, рынок ждет ценовой скачок. В первую очередь на бытовую электронику и электротехнику — до пяти процентов, говорит собеседник агентства. В Центре стратегических разработок предупреждают, что некоторые импортные товары могут подорожать на 15 процентов из-за увеличения стоимости контейнерных морских перевозок.Кроме того, не стоит забывать о санкциях, которыми грозят США. Как показывает практика, каждый раз при объявлении за океаном очередных рестрикций курс рубля резко падает. Следом взлетают цены. Поэтому в любом случае ожидать существенного снижения инфляции не приходится. Если заморозка опустошает полки магазинов, то слабый рубль и дорогая логистика — кошельки покупателей.

https://ria.ru/20210102/podorozhanie-1589768553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курс рубля, санкции, центральный банк рф (цб рф), инфляция, экономика