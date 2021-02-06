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Гильдия киноактеров США хочет наказать Трампа за "побег"
Гильдия киноактеров США хочет наказать Трампа за "побег"
Гильдия киноактеров США (SAG-AFTRA) может "наказать" Дональда Трампа, несмотря на его выход из организации. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на президента... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T11:41
2021-02-06T11:43
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в мире
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Гильдия киноактеров США (SAG-AFTRA) может "наказать" Дональда Трампа, несмотря на его выход из организации. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на президента ассоциации, актрису Габриэль Картерис.По ее словам, бывший американский лидер "сбежал" за день до дисциплинарных слушаний по возможному нарушению им конституции гильдии. Картерис считает, что Трамп захотел миновать процедуру и сыграл на опережение. В результате руководство SAG-AFTRA решило ввести дополнительные меры, которые не позволят экс-президенту США когда-либо вновь стать членом организации.Ранее совет гильдии предъявил Трампу обвинения, в том числе связанные с его ролью в штурме Капитолия, а также с поддержкой кампании по дезинформации, "которая нацелена на дискредитацию и в итоге представляет угрозу безопасности журналистов"Трамп, в свою очередь, 4 февраля направил письмо в адрес Габриэль Картерис. В нем он заявил об уходе из организации и добавил, что ему безразличны заключения, которые могут принять на дисциплинарном слушании.SAG-AFTRA — профсоюзная ассоциация, которая представляет интересы около 160 тысяч актеров, журналистов и радиоведущих. Трамп был ее членом с 1989 года.
https://ria.ru/20210206/programma-1596269056.html
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капитолий, дональд трамп, сша, в мире

Гильдия киноактеров США хочет наказать Трампа за "побег"

11:41 06.02.2021 (обновлено: 11:43 06.02.2021)
 
© REUTERS / Cheriss MayДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© REUTERS / Cheriss May
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МОСКВА, 6 фев РИА Новости. Гильдия киноактеров США (SAG-AFTRA) может "наказать" Дональда Трампа, несмотря на его выход из организации. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на президента ассоциации, актрису Габриэль Картерис.
По ее словам, бывший американский лидер "сбежал" за день до дисциплинарных слушаний по возможному нарушению им конституции гильдии. Картерис считает, что Трамп захотел миновать процедуру и сыграл на опережение. В результате руководство SAG-AFTRA решило ввести дополнительные меры, которые не позволят экс-президенту США когда-либо вновь стать членом организации.
Лу Доббс - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
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Ранее совет гильдии предъявил Трампу обвинения, в том числе связанные с его ролью в штурме Капитолия, а также с поддержкой кампании по дезинформации, "которая нацелена на дискредитацию и в итоге представляет угрозу безопасности журналистов"
Трамп, в свою очередь, 4 февраля направил письмо в адрес Габриэль Картерис. В нем он заявил об уходе из организации и добавил, что ему безразличны заключения, которые могут принять на дисциплинарном слушании.
SAG-AFTRA — профсоюзная ассоциация, которая представляет интересы около 160 тысяч актеров, журналистов и радиоведущих. Трамп был ее членом с 1989 года.
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