https://ria.ru/20210206/tayna-1596264683.html

Друг умершего актера из "Бригады" Виталия Альшанского раскрыл его тайну

Друг умершего актера из "Бригады" Виталия Альшанского раскрыл его тайну

Актер Виталий Альшанский втайне проходил процедуру введения стволовых клеток в позвоночник, об этом рассказал "Пятому каналу" друг артиста, певец и композитор... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T02:01

2021-02-06T02:01

2021-02-06T02:01

культура

виталий альшанский

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596176045_0:26:900:532_1920x0_80_0_0_583b44f43756a3b5ab80993325e5756d.jpg

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Актер Виталий Альшанский втайне проходил процедуру введения стволовых клеток в позвоночник, об этом рассказал "Пятому каналу" друг артиста, певец и композитор Дмитрий Дунаев.О кончине 52-летнего актера стало известно накануне. Крестная Альшанского рассказала, что тот не выходил на связь два дня, после чего она решила вызвать полицию. Вероятной причиной смерти артиста является сердечная недостаточность.Альшанский был одиноким человеком, которому никто никогда не помогал, рассказал Дунаев. По его словам, артист "крутился сам", и в последнее время взял кредит. "И еще у него была одна тайна такая. Он вводил в позвоночник стволовые клетки. Он мне это по секрету сказал. Хотел быть вечно молодым. Я его предупреждал, что очень многие коллеги ушли именно по этой причине, из-за стволовых клеток", — заявил композитор.Он сообщил, что от уколов Альшанский испытывал боли в спине, а в последние месяцы постоянно носил корсет. При этом Дунаев добавил, что его друг никогда не злоупотреблял алкоголем.Виталий Альшанский запомнился по ролям в фильмах "Бригада", "Полицейский с Рублевки", "Доярка из Хацапетовки" и ряду других. Также он был режиссером сериала "Молодежка". За свою карьеру он принял участие более чем в ста проектах.

https://ria.ru/20210127/bolsunov-1594803182.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виталий альшанский, россия