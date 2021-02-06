https://ria.ru/20210206/tayna-1596264683.html
Друг умершего актера из "Бригады" Виталия Альшанского раскрыл его тайну
Друг умершего актера из "Бригады" Виталия Альшанского раскрыл его тайну
Актер Виталий Альшанский втайне проходил процедуру введения стволовых клеток в позвоночник, об этом рассказал "Пятому каналу" друг артиста, певец и композитор... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T02:01
2021-02-06T02:01
2021-02-06T02:01
культура
виталий альшанский
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596176045_0:26:900:532_1920x0_80_0_0_583b44f43756a3b5ab80993325e5756d.jpg
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Актер Виталий Альшанский втайне проходил процедуру введения стволовых клеток в позвоночник, об этом рассказал "Пятому каналу" друг артиста, певец и композитор Дмитрий Дунаев.О кончине 52-летнего актера стало известно накануне. Крестная Альшанского рассказала, что тот не выходил на связь два дня, после чего она решила вызвать полицию. Вероятной причиной смерти артиста является сердечная недостаточность.Альшанский был одиноким человеком, которому никто никогда не помогал, рассказал Дунаев. По его словам, артист "крутился сам", и в последнее время взял кредит. "И еще у него была одна тайна такая. Он вводил в позвоночник стволовые клетки. Он мне это по секрету сказал. Хотел быть вечно молодым. Я его предупреждал, что очень многие коллеги ушли именно по этой причине, из-за стволовых клеток", — заявил композитор.Он сообщил, что от уколов Альшанский испытывал боли в спине, а в последние месяцы постоянно носил корсет. При этом Дунаев добавил, что его друг никогда не злоупотреблял алкоголем.Виталий Альшанский запомнился по ролям в фильмах "Бригада", "Полицейский с Рублевки", "Доярка из Хацапетовки" и ряду других. Также он был режиссером сериала "Молодежка". За свою карьеру он принял участие более чем в ста проектах.
https://ria.ru/20210127/bolsunov-1594803182.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596176045_55:0:764:532_1920x0_80_0_0_6bd5616db848582c9518ad3b5270bfc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виталий альшанский, россия
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости.
Актер Виталий Альшанский
втайне проходил процедуру введения стволовых клеток в позвоночник, об этом рассказал "Пятому каналу
" друг артиста, певец и композитор Дмитрий Дунаев.
О кончине 52-летнего актера стало известно накануне. Крестная Альшанского рассказала, что тот не выходил на связь два дня, после чего она решила вызвать полицию. Вероятной причиной смерти артиста является сердечная недостаточность.
Альшанский был одиноким человеком, которому никто никогда не помогал, рассказал Дунаев. По его словам, артист "крутился сам", и в последнее время взял кредит.
"И еще у него была одна тайна такая. Он вводил в позвоночник стволовые клетки. Он мне это по секрету сказал. Хотел быть вечно молодым. Я его предупреждал, что очень многие коллеги ушли именно по этой причине, из-за стволовых клеток", — заявил композитор.
Он сообщил, что от уколов Альшанский испытывал боли в спине, а в последние месяцы постоянно носил корсет. При этом Дунаев добавил, что его друг никогда не злоупотреблял алкоголем.
Виталий Альшанский запомнился по ролям в фильмах "Бригада", "Полицейский с Рублевки", "Доярка из Хацапетовки" и ряду других. Также он был режиссером сериала "Молодежка". За свою карьеру он принял участие более чем в ста проектах.