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В Черновицкой области участники "тарифного" протеста перекрыли трассу
В Черновицкой области участники "тарифного" протеста перекрыли трассу
Акция протеста против повышения тарифов проходит в Черновицкой области на Украине, где местные жители перекрыли движение по трассе государственного значения,... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T15:57
2021-02-06T15:57
2021-02-06T15:57
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КИЕВ, 6 фев – РИА Новости. Акция протеста против повышения тарифов проходит в Черновицкой области на Украине, где местные жители перекрыли движение по трассе государственного значения, сообщает агентство УНИАН."В Черновицкой области около 100 жителей села Мамаевцы устроили акцию протеста с перекрытием автомобильной трассы государственного значения. Участники "тарифного" протеста непрерывно движутся по пешеходному переходу. Участники акции держат в руках плакаты с надписями: "Хватит терпеть тарифный произвол", "Локдаун тарифам", "Вставай, Украина! Один не отстоит права десяти!", - сообщает агентство со ссылкой на собственного корреспондента.Отмечается, что на месте работают сотрудники полиции, которые следят за порядком.
https://ria.ru/20210128/vosstanie-1594679453.html
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черновицкая область, украина, в мире