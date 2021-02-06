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В Черновицкой области участники "тарифного" протеста перекрыли трассу
В Черновицкой области участники "тарифного" протеста перекрыли трассу
Акция протеста против повышения тарифов проходит в Черновицкой области на Украине, где местные жители перекрыли движение по трассе государственного значения,... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T15:57
2021-02-06T15:57
черновицкая область
украина
в мире
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КИЕВ, 6 фев – РИА Новости. Акция протеста против повышения тарифов проходит в Черновицкой области на Украине, где местные жители перекрыли движение по трассе государственного значения, сообщает агентство УНИАН."В Черновицкой области около 100 жителей села Мамаевцы устроили акцию протеста с перекрытием автомобильной трассы государственного значения. Участники "тарифного" протеста непрерывно движутся по пешеходному переходу. Участники акции держат в руках плакаты с надписями: "Хватит терпеть тарифный произвол", "Локдаун тарифам", "Вставай, Украина! Один не отстоит права десяти!", - сообщает агентство со ссылкой на собственного корреспондента.Отмечается, что на месте работают сотрудники полиции, которые следят за порядком.
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черновицкая область, украина, в мире

В Черновицкой области участники "тарифного" протеста перекрыли трассу

15:57 06.02.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги возле администрации президента Украины в Киеве
Участники акции протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги возле администрации президента Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 6 фев – РИА Новости. Акция протеста против повышения тарифов проходит в Черновицкой области на Украине, где местные жители перекрыли движение по трассе государственного значения, сообщает агентство УНИАН.
"В Черновицкой области около 100 жителей села Мамаевцы устроили акцию протеста с перекрытием автомобильной трассы государственного значения. Участники "тарифного" протеста непрерывно движутся по пешеходному переходу. Участники акции держат в руках плакаты с надписями: "Хватит терпеть тарифный произвол", "Локдаун тарифам", "Вставай, Украина! Один не отстоит права десяти!", - сообщает агентство со ссылкой на собственного корреспондента.
Участники акции протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги возле администрации президента Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 08:00
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Отмечается, что на месте работают сотрудники полиции, которые следят за порядком.
 
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