https://ria.ru/20210206/tarify-1596311755.html

В Черновицкой области участники "тарифного" протеста перекрыли трассу

В Черновицкой области участники "тарифного" протеста перекрыли трассу

Акция протеста против повышения тарифов проходит в Черновицкой области на Украине, где местные жители перекрыли движение по трассе государственного значения,... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T15:57

2021-02-06T15:57

2021-02-06T15:57

черновицкая область

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594517861_0:100:3020:1798_1920x0_80_0_0_046c332733cd68c7bf70b51f464b4b09.jpg

КИЕВ, 6 фев – РИА Новости. Акция протеста против повышения тарифов проходит в Черновицкой области на Украине, где местные жители перекрыли движение по трассе государственного значения, сообщает агентство УНИАН."В Черновицкой области около 100 жителей села Мамаевцы устроили акцию протеста с перекрытием автомобильной трассы государственного значения. Участники "тарифного" протеста непрерывно движутся по пешеходному переходу. Участники акции держат в руках плакаты с надписями: "Хватит терпеть тарифный произвол", "Локдаун тарифам", "Вставай, Украина! Один не отстоит права десяти!", - сообщает агентство со ссылкой на собственного корреспондента.Отмечается, что на месте работают сотрудники полиции, которые следят за порядком.

https://ria.ru/20210128/vosstanie-1594679453.html

черновицкая область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черновицкая область, украина, в мире