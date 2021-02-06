https://ria.ru/20210206/symptoms-1596309661.html
Названы четыре симптома COVID-19, требующие срочного обращения к врачу
Названы четыре симптома COVID-19, требующие срочного обращения к врачу
Главный фармаколог британской клиники Medicine direct Хусейн Абдех перечислил четыре симптома коронавируса, при которых необходимо немедленно обращаться за... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T15:28
2021-02-06T15:28
2021-02-06T15:59
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571543571_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_fcdc7775d7d812459470c685ed698003.jpg
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Главный фармаколог британской клиники Medicine direct Хусейн Абдех перечислил четыре симптома коронавируса, при которых необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью. Он также призвал немедленно самоизолироваться при наличии любых основных симптомов заболевания — кашля, потери вкуса и обоняния, высокой температуры или утомляемости. Коронавирусом в мире заражены более 104 миллионов человек, почти 2,3 миллиона скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210205/koronavirus-1596216896.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571543571_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_795eeed969aad5e10d857de1f74dac62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, в мире