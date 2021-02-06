https://ria.ru/20210206/symptoms-1596309661.html

Названы четыре симптома COVID-19, требующие срочного обращения к врачу

Названы четыре симптома COVID-19, требующие срочного обращения к врачу

Главный фармаколог британской клиники Medicine direct Хусейн Абдех перечислил четыре симптома коронавируса, при которых необходимо немедленно обращаться за... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T15:28

2021-02-06T15:28

2021-02-06T15:59

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

в мире

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Главный фармаколог британской клиники Medicine direct Хусейн Абдех перечислил четыре симптома коронавируса, при которых необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью. Он также призвал немедленно самоизолироваться при наличии любых основных симптомов заболевания — кашля, потери вкуса и обоняния, высокой температуры или утомляемости. Коронавирусом в мире заражены более 104 миллионов человек, почти 2,3 миллиона скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210205/koronavirus-1596216896.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, в мире